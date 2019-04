Stiri pe aceeasi tema

- Romania a achizitionat a treia transa de rachete pentru sistemul Patriot, in valoare de 85 de milioane de dolari, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les. "In zona programelor de inzestrare vreau sa subliniez programul Patriot, in cadrul caruia am semnat,…

- Sistemul bancar global inregistreaza cele mai bune rezultate din ultimul deceniu, in ciuda faptului ca bancile se dezvolta in ritmuri diferite, conform studiului Deloitte „Perspective asupra pieței bancare și...

- Anul acesta vom continua programul de investitii in sistemul de irigatii, iar sumele prevazute se ridica la 600 de milioane de lei, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, in comisiile reunite pentru buget, finante si banci din Parlament."Si anul trecut, si acum…

- Romanii care au cotizat cel puțin 5 ani la Pilonul II de pensii vor putea face o cerere de incetare a plaților contribuțiilor la acest sistem catre administratorii fondurilor, solicitare care iși va face efectul incepand cu contribuțiile aferente lunii ...

- Campania are ca scop informarea parinților și a publicului larg despre importanța și beneficiile vaccinarii, care salveaza milioane de vieți anual in intreaga lume. Program național “Continuarea campaniilor de informare și de recuperare a vaccinarii este imperios necesara, in condițiile in…

- Organizația internaționala, impreuna cu Ministerul Sanatații au lansat azi o campanie de informare a publicului larg și a parinților, in mod special, cu privire la importanța și beneficiile vaccinarii. In aceasta dupa-amiaza a avut loc lansarea oficiala a campaniei „Copilaria, cel mai frumos cadou”,…

- Analiza ASF, prezentata joi de catre Hotnews.ro, cuprinde trei scenarii: Scenariul I - se retrag 1% din participantii eligibili (58.528 participanți) Scenariul II - se retrag 5% din participanții eligibili (292.643 participanti) Scenariul III - se retrag 10% din participantii eligibili (585.286…

- Uniunea Europeana nu a reusit sa puna capat abuzurilor cu fonduri ale Uniunii in valoare de milioane de euro in fiecare an si a recuperat doar circa 15% din aceasta suma, releva un raport al Curtii de conturi europene facut public joi, citat de Reuters. Utilizarea frauduloasa a fondurilor UE a reprezentat…