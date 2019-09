Stiri pe aceeasi tema

- Primul proces colectiv din Germania va demara luni la Tribunalul regional Braunschweig, grupul auto Volkswagen AG fiind acuzat de manipularea emisiilor (Dieselgate). Actiunea judiciara incepe la patru ani de la izbucnirea scandalului, in septembrie 2015, transmite DPA. Germania permite…

- La patru ani de la izbucnirea scandalului VW, incepe in Germania procesul mult asteptat cu caracter de precedent. La Tribunalul Superior de Land din Braunschweig se va judeca plangerea impotriva gigantului auto. Sunt termeni rigizi, dar pentru multi proprietari de automobile Volkswagen cu…

- Comitetul de supervizare al VW a precizat ca nu a gasit dovezi ca Herbert Diess si Hans Dieter Poetsch au informat prea tarziu pietele de capital de riscurile legate de scandalului care a izbucnit in septembrie 2015. "De aceea va fi continuata colaborarea de succes cu presedintele si directorul…

- Directorul general al grupului Volkswagen, Herbert Diess, fostul director general Martin Winterkorn si presedintele Hans Dieter Poetsch au fost pusi marti sub acuzare penala in Germania, in legatura cu scandalul emisiilor vehiculelor diesel, transmite CNBC.

- Procurorii germani au anuntat marti ca i-au acuzat pe fosti si actuali sefi ai grupului auto Volkswagen AG de manipularea bursei in privinta scandalului emisiilor (Dieselgate), care a izbucnit in septembrie 2015, transmit DPA si Reuters potrivit Agerpres. Directorul general al Volkswagen, Herbert Diess,…

- Procurorii germani au anuntat marti ca i-au acuzat pe fosti si actuali sefi ai grupului auto Volkswagen AG de manipularea bursei in privinta scandalului emisiilor (Dieselgate), care a izbucnit in septembrie 2015, transmit DPA si Reuters potrivit Agerpres. Directorul general al Volkswagen, Herbert…

- Fosti si actuali sefi ai grupului Volkswagen, puși sub acuzare in scandalul Dieselgate Procurorii germani au anuntat marti ca i-au acuzat pe fosti si actuali sefi ai grupului auto Volkswagen AG de manipularea bursei in privinta scandalului emisiilor (Dieselgate), care a izbucnit in septembrie 2015 Directorul…

- Procurorii din Braunschweig i-au acuzat oficial de manipularea bursei pe Herbert Diess – șeful Volkswagen, pe Martin Winterkorn – fostul director al grupului și pe Hans Dieter Poetsch – președintele acestuia, in scandalul privind trucarea emisiilor de noxe. Aceștia sunt acuzați nu in mod intenționat…