Primul politician eliberat din închisoare în urma deciziilor CCR Ultimele decizii ale CCR au inceput deja sa produca efecte importante in Justiție. Primul politician celebru care a scapat de inchisoare este fostul ministru al Marilor Proiecte, Dan Șova, relateaza “Capital”. Surse citate de capital.ro au precizat ca Dan Șova a fost eliberat chiar miercuri. Politicianul a fost judecat, in acest dosar, pentru trafic de The post Primul politician eliberat din inchisoare in urma deciziilor CCR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sentința finala in dosarul lui Sorin Blejnar se amana cateva luni, dupa ce instanța suprema a admis cererea pentru o noua expertiza financiara. Sorin Blejnar iși va petrece sfarșitul acestui an liniștit, acasa, in familie, dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție, la ultimul termen al procesului…

- Doi afaceriști din zona de interese a Elenei Udrea, ale caror nume apar in dosarul “Gala Bute” și ale caror firme au derulat o serie de contracte cu Ministerul Dezvoltarii, in mandatul acesteia, au fost ridicați, vineri, de procurorii DIICOT. Surse judiciare au dezvaluit pentru Sursa Zilei ca Mihail…

- Procurorii nou-inființatei Secții pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au trimis in judecata in prim magistrat. Fostul procuror DNA Eugen Stoina, din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu, a fost trimis in judecata…

- Greva de la metrou care trebuia sa aiba loc miercuri și care amenința ca va bloca pur și simplu Bucureștiul a fost suspendata. Surse citate de Antena 3 au precizat ca au fost discuții intre liderul de sindicat Ion Radoi de la Metrorex și proaspatul ministru al transporturilor, Lia Olguța Vasilescu,…

- Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a fost achitat definitiv, marți, de judecatorii Curții de Apel București, dupa ce, inițial, fusese condamnat la șapte ani de inchisoare. Tribunalul Bucuresti a decis, pe 26 iunie 2016, condamnarea in prima instanta a lui Dumitru…

- Prima Doamna, Carmen Iohannis, a fost citata, potrivit unor surse, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție pentru a da explicații intr-un dosar penal in care se fac cercetari referitoare la modul in care familia Iohannis a incasat bani din inchierea unei case obținute cu acte false.…

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a vorbit, in exclusivitate pentru Mediafax, despre dosarul care il vizeaza, incercarea unora de a rupe coalitia de guvernare, dar si despre oportunitatea unei ordonante privind amnistia, afirmand ca acum s-ar spune ca e un demers pentru propria persoana.…

- Toate mitingurile și adunarile publice trebuie declarate, potrivit deciziei luate, luni, de magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție, anunța Antena3. Decizia vine dupa ce ICCJ a fost sesizata de Curtea de Apel din București. Curtea de Apel București a sesizat instanța suprema dupa protestul…