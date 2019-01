Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei va cumpara sau va construi noi imobile in care sa poata invața elevii din cele 11 școli care funcționeaza inca in regim de trei schimburi. Un proiect de hotarare in acest sens a fost aprobat miercuri in ședința Consiliului General al Municipiului București, potrivit Mediafax. Aproximativ…

- Printr-un proiect de hotarare, astazi s-a aprobat in ședința Consiliului General al Municipiului București ca nicio școala sa nu mai invețe in 3 schimburi, potrivit mediafax.ro. Din cauza numarului mare de copii și al lipsei de spațiu, multe școli din București aveau cursuri in 3 schimburi.…

- Un politician originar din Pitești a murit pe loc intr-un cumplit accident rutier. Liviu Paunoiu avea 31 de ani și era vice-președintele unui partid. Mașina pe care o conducea a fost lovita din plin, de autoturismul unui tanar de 26 de ani, care mergea pe contrasens.

- Un barbat de 67 de ani este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor, uz de arma fara drept si braconaj cinegetic, in conditiile in care s-a folosit de arma pe care o detinea pentru a vana ilegal pasari.

- Debuteaza la Opera din Cluj. Are o voce maiastra. Martie 1923 il gasește la Viena. Ridica sali in picioare cu ”Tosca”, ”Rigoletto” ori ”Boema”. Budapesta, Berlin, Praga, Salzburg, Oslo. Faima sa e uriașa. Trebuie sa treaca Atlanticul, sa cante la ”Metropolitanul” din New York. Dar soția sa, Nely Koveszdy,…

- Contactat de DCBusiness, deputatul UDMR, Szabo Odon, a declarat ca formatiunea maghiara nu poate fi de acord ca statul roman sa primeasca doar redeventa din exploatarea gazelor. Pe ce se bat politicienii și care este adevarata miza aflați pe DCBusiness

- Primaria Capitalei ar putea atribui denumirea de Piața „General Gheorghe Anghelescu” (fost ministru de Razboi in anul 1882) spațiului public situat la intersecția strazilor General Constantin Budișteanu cu Calea Griviței. Proiectul privind atribuirea denumirii de Piața „General Gheorghe Anghelescu”…

- Incendiul a izbucnit duminica dimineata, in podul unei cladiri de pe strada Smardan din Centrul Vechi. Pentru stingerea focului care s-a extins și la acoperișul unui alt corp de cladire au intervin 9 autospeciale de stingere. UPDATE: Interventia pompierilor la incendiul de pe str. Smardan este in curs…