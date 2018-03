Primul pieton UCIS de un autoturism autonom operat de UBER

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit luni in urma ranilor suferite dupa ce a fost lovita de un vehicul al Uber care se conducea singur, in Arizona. Compania a anuntat ca a suspendat programul sau pentru vehicule autonome in SUA si Canada. Acciden...

- Compania Uber nu va mai testa vehiculelor fara sofer în Statele Unite dupa ce un autoturism autonom a lovit mortal un pieton, anunța CNBC, citat de Mediafax. Proiectele de testare a vehiculelor fara sofer în orasele San Francisco, Pittsburgh, Phoenix si…

- Proiectele de testare a vehiculelor fara sofer in orasele San Francisco, Pittsburgh, Phoenix si Toronto au fost suspendate, informeaza postul CNBC. Un vehicul fara sofer Uber a lovit mortal un pieton, in cursul noptii de duminica spre luni, in orasul Tempe (statul Arizona). Incidentul rutier…

- O masina fara sofer a lovit si a ucis o femeie in Tempe, Arizona, duminica seara, aceasta fiind primul accident mortal care implica un astfel de vehicul. In urma intamplarii, toate testele privind masinile autonome au fost oprite de Uber Technologies

- O femeie a murit in urma ranilor suferite dupa ce a fost lovita de un vehicul al Uber care se conducea singur, in Arizona, a anuntat luni politia, citata de Reuters. Compania a anuntat ca a suspendat...

- Proiectele de testare a vehiculelor fara sofer in orasele San Francisco, Pittsburgh, Phoenix si Toronto au fost suspendate, informeaza postul CNBC. Un vehicul fara sofer Uber a lovit mortal un pieton, in cursul noptii de duminica spre luni, in orasul Tempe (statul Arizona). Incidentul rutier…

- O femeie a murit in urma ranilor suferite dupa ce a fost lovita de un vehicul al Uber care se conducea singur, in Arizona, a anuntat luni politia, citata de Reuters si Agerpres.ro. Compania a anuntat ca a suspendat programul sau pentru vehicule autonome in SUA si Canada. Accidentul din Tempe, Arizona,…

- O femeie a murit in urma ranilor suferite dupa ce a fost lovita de un vehicul al Uber care se conducea singur, in Arizona, a anuntat luni politia, citata de Reuters. Compania a anuntat ca a suspendat programul sau pentru vehicule autonome in SUA si Canada. Accidentul din Tempe, Arizona,…

- O mașina Uber care se conducea singura a omorat un pieton in Arizona. Femeia circula pe jos in momentul in care a fost lovita de mașina, luni dimineața, in orașul american Tempe, scrie ABC News. Vehiculul era in “mod autonom in momentul coliziunii, cu un operator de vehicule in spatele volanului”, a…

- O femeie din Statele Unite a murit dupa ce a fost lovita de un autoturism operat de Uber, care rula in modul autonom, informeaza New York Times. Este primul incident de acest gen, adauga sursa citata, scrie digi24.ro.Incidentul s-a petrecut in localitatea Tempe, din statul Arizona.

- O masina fara sofer de la Uber Technologies a lovit si a ucis o femeie in Tempe, Arizona, duminica seara, aceasta fiind probabil prima fatalitate pietonala care implica un vehicul care se conduce singur. In urma intamplarii, compania a decis sa opreasca toate testele privind masinile autonome.

- Clujeanca Anda Gansca (29 de ani) a fost inclusa in topul 100 al celor mai importante femei din publicitatea nativa din SUA. Compania ei, Kotch, a fost recunoscuta ca una dintre cele mai inovative din lume in ceea ce priveste marketingul, se arata in top. Tanara a absolvit Universitatea Stanford si…

- O avarie suferita la o instalație de schi a transformat o zi perfecta într-un coșmar pentru schiori. Incidentul s-a produs pe o pârtie de schi din Georgia, unde telescaunul a prins viteza în urma unei defecțiuni și nu a mai oprit pentru ca oamenii…

- Agentul neurotoxic cu care a fost otraviți Serghei Skripal și Iulia i-ar fi fost implantat in ganta fiicei sale inainte ca aceasta sa plece de la Moscova spre Marea Britanie, scrie The Sun, citand serviciile de informații britanice. Serghei Skripal și fiica sa, Iulia, in varsta de 33 de ani, se afla…

- Sambata seara, un accident rutier s a produs pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din municipiul Constanta, in zona City Park Mall. Un pieton care traversa neregulamentar a fost acrosat de un taxi. In filuletul video se poate vedea momentul impactului. Sursa foto: Facebook info trafic judetyul Constanta…

- Eleva Milena Gal și directorul Liceului Teoretic ”Pavel Dan” din Campia Turzii, Cristina Popa, participa in aceste zile la o conferința internaționala organizata de Universitatea statului Arizona - Tempe, Phoenix (SUA), a carei tematica este democrația participativa și bugetarea participativa. Read…

- Tatal copilului ucis de gazele emanate de o sonda OMV este nemulțumit de daunele primite și spune ca va face recurs la decizia data de instanța marți. Compania OMV Petrom trebuie sa plateasca 135.000 de euro familiei unui baiețel care a murit, la doar noua ani, dupa ce a intrat in perimetrul unei sonde…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a declarat, luni, la Parlament, ca ”sunt ani buni de cand nu a mai mers cu trenul”, dar asta nu inseamna ca nu știe problemele din sistem. El a precizat, despre incidentul de la Zimnicea, unde un tren s-a dezintegrat. ”Este un accident regretabil”, a spus ministrul,…

- Pompierii din cadrul ISU Vrancea au fost anuntati despre incendiu duminica dimineata. Dupa ce au stins flacarile, ei au stabilit ca incendiul a fost provocat de o sticla cu benzina aruncata in interiorul masinii de lux. „Este vorba despre un autoturism care a ars in interior in urma unei actiuni…

- Fumatul tigarilor electronice nu este deloc lipsit de riscuri, arata un studiu al Univerisitatii din San Francisco. Este vorba de prima dovada stiintifca privind impactul semnificativ pe care-l au asupra sanatații dispozitivelor populare care au fost introduse cu

- Incidentul a avut loc in jurul pranzului in sectorul 2 al Bucurestiului. Șoferul mașinii a reușit sa iasa la timp din autoturism fara sa fie ranit și a sunat de la 112. Pompierii s-au mobilizat de urgența și in scurt timp au stins mașina, iar mai apoi autoturismul a fost indepartat de pe carosabil.…

- Autoturismul taxi era condus de un șofer care se afla sub influența bauturilor alcoolice, așa cum a reieșit in urma testarii barbatului cu aparatul alcooltest. 0,87 mg/l alcool pur in aerul expirat a fost rezultatul in urma testului la care a fost supus conducatorul auto de catre polițiștii sosiți…

- Compania rusa Saratov Airlines a decis, luni, sa retraga temporar din serviciu toate aeronavele Antonov An-148, ca urmare a accidentului aviatic produs duminica în apropiere de Moscova, în urma caruia 71 de persoane au murit, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Un tanar de 25 de ani, din județul Gorj, s-a ales cu dosar penal dupa ce a ranit grav un pieton, pe DN66, in zona Daranești (mun. Petroșani). Tanarul mergea pe direcția Petroșani-Tg. Jiu și, pe fondul neadaptarii vitezei l...

- Compania de Transport Public Iași a facut publice imaginile cu momentul injunghierii tanarului de 16 ani intr-un autobuz. Adolescentul, care scuipa cozi de semințe in mijlocul de transport in comun, a fost ranit cu un briceag de un barbat de 46 de ani. Radu Ciocan a fost arestat și este acuzat de lovire,…

- Compania de transport din Iași a facut publice imaginile de la incidentul in care un tanar a fost injunghiat in autobuz. Filmarea prezinta momentul in care a inceput altercația dintre victima și agresor dar și intervenția polițiștilor care l-au reținut pe barbat. Compania de transport public din Iași…

- Angajații din Romania vor sa se joace mai mult la locul de munca, iar multinaționalele au inceput sa ofere salariaților posibilitatea relaxarii cu ajutorul consolelor de jocuri video, fusbal, ping-pong sau biliard. Aceste locuri de ”joaca” sau relaxare au fost concepute in special din cauza Generației…

- Mineri blocați in subteran, intr-o mina de aur din Africa de Sud. 950 de mineri au fost prinși in subteran, in mina de aur Beatrix, de langa Welkom, Free State, Africa de Sud. Incidentul a survenit, dupa ce o avarie la instalația electrica, provocata de o furtuna, a blocat accesul in mina și ieșirea…

- Soferul unui autoturism marca Volkswagen Passat, cu numere de Constanța, nu a acordat prioritate unui pieton si l-a izbit in plin. Incidentul s-a petrecut pe strada Sf. Lazar, in Iasi. Imediat dupa impact, conducatorul auto a luat victima de pe partea carosabila, a transportat-o pe trotuar dupa care…

- Patru oameni au murit in urma unui incident armat ce a avut loc in Pennsylvania. Incidentul a avut loc la o spalatorie auto din orasul orasul Saltlick, situat la aproximativ 89 de kilometri de Pittsburgh. Atacatorul se afla si el in spital in stare critica. Autoritatile nu au stabilit ce l-a…

- Soarta crunta pentru un pieton ucis intr-un accident in Moisei, județul Maramureș. Barbatul a fost spulberat o mașina scapata de sub control de un șofer care circula cu viteza. Incidentul șocant a fost surprins de camerele de supraveghere. Va avertizam! Imaginile au un puternic impact emoțional! Accidentul…

- Noel Francisco, reprezentant al Departamentului de Justitie, a precizat in fata Curtii ca "timpul este esential", cerand o decizie inainte de luna iunie.Potrivit expertilor juridici, luarea unei decizii in acest caz ar putea sa dureze si un an, daca instanta va refuza sa analizeze cauza…

- O masina Skoda a fost avariata astazi dupa ce un gard s a prabusit peste ea. Incidentul a avut loc pe strada Stefan Mihaileanu din Constanta. Masina era parcata in fata unui imobil, iar gardul acestuia s a prabusit. Autoturismul a fost avariat. ...

- Cea mai mare tranzactie intermediata pe segmentul rezindential a fost de peste 1,5 milioane de euro pentru un apartament din Capitala. Franciza de agentii imobiliare RE/MAX Romania a intermediat peste 1.500 de tranzactii in 2017, in crestere cu 50% fata de anul precedent, valoarea…

- Barbatul din Malini care a accidentat grav un pieton și a parasit locul faptei, la inceputul saptamanii trecute, a fost arestat preventiv pentru urmatoarele 30 de zile. Decizia a fost luata vinerea trecuta de magistrații Tribunalului Suceava, care au admis contestația formulata de Parchetul de pe ...

- Dunkin` Donuts s-a clasat pe locul trei in topul celor mai populare francize din lume, Franchise 500, realizat de publicatia Entrepreneur. In 1946, Bill Rosenberg a fondat Industrial Luncheon Services, o companie ce livra mese calde si gustari muncitorilor din orasul Boston. Succesul pe…

- Compania de transfer de bani MoneyGram foloseste un program-pilot care testeaza XRP, moneda digitala produsa de startupul Ripple din San Francisco, scrie The Wall Street Journal. MoneyGram a decis sa lucreze cu XRP in scopul de a reduce costurile de transfer si timpul de precesare al tranzactiilor.…

- Un șofer a intrat cu mașina în benzinria Lukoil, de pe DN 1 E60. Incidentul s-a produs vineri dimineața, iar din primele informații șoferul ar fi facut infarct. --------------------------------UPDATE Poliția nu confirma ipoteza…

- O aeronava Air Moldova, de pe cursa Chișinau-Verona, s-a întors din zbor, dupa ce a fost depistata o fisura în parbriz. Incidentul a avut loc în seara zilei de ieri, transmite MOLDPRES. Solicitat de agenție, purtatorul de cuvânt al companiei aeriene de stat „Air…

- Compania aeriana low cost Wizz Air vrea sa introduca o cursa aeriana intre Cluj-Napoca si Viena, in conditiile in care aeroportul clujean detine un rol strategic in regiune, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Compania aeriana germana Lufthansa a redevenit in 2017 pe pozitia de cea mai mare companie aeriana din Europa dupa numarul de pasageri transportati, detronand compania irlandeza low cost Ryanair, care la finele anului trecut a fost nevoita sa anuleze mai multe mii de zboruri, informeaza Reuters, prelauta…

- Departamentul American al Apararii a desemnat compania Raytheon Missile Co. din Tucson, Arizona, castigatoarea unei licitatii pentru furnizarea de rachete aer - aer de tip AMRAAM. Pana in ianuarie 2020, compania va furniza rachete in valoare de peste 630 de milioane de dolari. Conform Departamentului…

- Dupa cereri ale unor utilizatori ai retelei de a-i interzice accesul lui Trump, Twitter a comunicat pe un blog ca "blocarea unui lider mondial pe Twitter sau stergerea mesajelor sale controversate ar ascunde informatii importante pe care oamenii trebuie sa le poata vedea si dezbate". Personalitatile…

- Un avion care tocmai aterizase pe aeroportul din Toronto a fost evacuat de urgența, dupa ce a fost lovit in plin de o alta aeronava care se afla pe pista. Compania aeriena WestJet a declarat ca un avion Boeing 737-800, care transporta 168 de pasageri și șase echipaje, aștepta la poarta, cand a fost…

- Se pare ca membrii familiei au fost sunati de companie pentru a li se oferi bani pentru inmormantare. Intre timp ITM a deschis o ancheta. Familia barbatului mort la cumparaturi a precizat ca zona unde a fost adusa marfa nu era securizata. Rudele victimei au anuntat ca vor face plangere la…

- Un barbat in varsta de 52 ani a murit, mieruci, dupa ce un container metalic a cazut pe el, intr-un magazin Selgros. Reprezentanții Selgros Romania transmic ca au contactat familia victimei decedate. Selgros Cash & Carry iși exprima regretul profund pentru pierderea unei vieți omenești. Este și va fi…

- Activitatea Uber nu este contestata doar in Romania. Curtea Europeana de Justitie trebuie sa decida, miercuri, daca aceasta este o firma de transport sau o aplicatie digitala. Activitatea companiei fondate in San Francisco, Statele Unite, a fost interzisa in Germania inca din 2015. Anul acesta, Uber…