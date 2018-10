Comisia pentru Transporturi si Infrastructura din Camera Deputatilor a votat, marti, proiectul de lege privind constructia Autostrazii Iasi - Targu Mures, secretarul comisiei, liberalul Marius Bodea, recunoscand ca demersul este "inedit, dar necesar".

Proiectul de lege privind constructia Autostrazii Iasi - Targu Mures a fost votat anterior si in Senat, urmand sa fie dezbatut in perioada urmatoare in plenul Camerei Deputatilor.

