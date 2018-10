Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana va impune controale administrative intre ea si Irlanda de Nord, a declarat miercuri, la Bruxelles, negociatorul Uniunii Europene, Michel Barnier, scrie agerpres.ro.

- Importanti oficiali ai Uniunii Europene au fost invitati miercuri sa se pregateasca pentru un posibil Brexit fara acord, negociatorul-sef al UE cerand 'progrese decisive' in tratativele cu Londra, cu o saptamana inainte de un summit european crucial, relateaza AFP. La o reuniune…

- Partidul Laburist britanic (de opozitie) este decis sa voteze impotriva oricarui acord convenit de premierul Theresa May cu privire la Brexit, a declarat parlamentara laburista Emily Thornberry, transmite vineri Reuters Intr-un interviu pentru cotidianul Financial Times, Thornberry a estimat ca lipsa…

- Marea Britanie considera ca o iesire ordonata din Uniunea Europeana inca este cel mai probabil scenariu, dar subliniaza ca un acord cu Bruxelles-ul ar trebui incheiat cel mai tarziu in luna noiembrie, transmite Reuters, preluata de Agerpres. David Lidington, şeful de cabinet al premierului britanic…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a declarat miercuri in fata Parlamentului de la Londra ''ca nu este prea tarziu pentru a salva Brexit-ul'', la zece zile dupa demisia sa din guvern in urma dezacordului fata de strategia premierului Theresa May, relateaza AFP, preluata…