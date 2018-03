Stiri pe aceeasi tema

- Cum va arata Guvernul condus de Ludovic Orban: ”Trebuie sa fie suplu, european și va avea 14, maximum 15 ministere, a declarat duminica liderul liberalilor, Ludovic Orban, in cadrul Convenției Naționale, forul de conducere care a aprobat ca liderul liberalilor sa fie premierul unui viitor guvern PNL.…

- Consiliul National al PNL a decis sa voteze astazi sustinerea presedintelui Romaniei Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale, precum si desemnarea lui Ludovic Orban pentru postul de premier daca liberalii vor castiga alegerile parlamentare.

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedintele si pe Ludovic Orban pentru a fi desemnar premier, trasmite News.ro . UPDATE 1: Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care 793 au fost…

- PNL trebuie sa vina cu un guvern suplu, european, de 14, maximum 15 ministere, a declarat duminica liderul liberalilor, Ludovic Orban."Nu putem guverna ca liberali cu 28 de ministere, cu 100 si aproape 60 de agentii, oficii, autoritati, cu vreo 40 si ceva de servicii deconcentrate in teritoriu,…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedintele si pe Ludovic Orban pentru a fi desemnat premier, potrivit Digi 24.Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care 793 au fost pentru, iar…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedintele si pe Ludovic Orban, scapat recent de un dosar penal, pentru a fi desemnat premier. Consiliul National al PNL a decis sa voteze duminica sustinerea presedintelui Klaus Iohannis…

- UPDATE – ora 16:30 – In capitala a avut loc, astazi, Consiliul National al PNL, la care liberalii au decis sa-l sustina pe presedintele Klaus Iohannis pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale; de asemenea, sa-l desemneze pe presedintele partidului, Ludovic Orban, pentru functia de premier.…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, propunerea ca liderul liberalilor, Ludovic Orban, sa fie propus de partid pentru functia de prim-ministru iar Klaus Iohannis, candidat la functia de presedinte al Romaniei pentru alegerile din...

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedintele si pe Ludovic Orban pentru a fi desemnat premier. Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care 793 au fost pentru, iar 24…

- Klaus Iohannis este candidatul PNL la președinție pentru alegerile din 2019. Aceasta este decizia adoptata, duminica, de Consiliul Național al PNL. Totodata, forul de conducere al partidului a validat ca Ludovic Orban, președintele PNL, sa fie susținut pentru funcția de premier, in cazul in care liberalii…

- Ludovic Orban a fost propus premier de PNL. Consililul Național al Partidului Național Liberal a validat propunerea prin care Ludovic Orban, liderul liberalilor, sa fie desemnat pentru funcția de prim-ministru din partea partidului. Totodata, conducerea PNL a decis, duminica, sa-l susțina pe Klaus Iohannis…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a punctat duminica, dupa votul in Consiliul National al partidului, ca liberalii au candidat la alegerile prezidentiale din 2019, in persoana actualului sef al statului, Klaus Iohannis, si le-a multumit, totodata, colegilor de partid care l-au girat pentru functia…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a punctat duminica, dupa votul in Consiliul National al partidului, ca liberalii au candidat la alegerile prezidentiale din 2019, in persoana actualului sef al statului, Klaus Iohannis, si le-a multumit, totodata, colegilor de partid care l-au girat pentru functia…

- Consiliul National al PNL a decis sa voteze astazi sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale, precum si desemnarea lui Ludovic Orban pentru postul de premier daca liberalii vor castiga alegerile parlamentare

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedintele si pe Ludovic Orban pentru a fi desemnat premier.Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care 793 au fost pentru, iar 24 au…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, propunerea de desemnare a lui Klaus Iohannis drept candidat la functia de presedinte din partea PNL, care a fost votata favorabil de 793 de liberali, 24 de voturi fiind nule. Ludovic Orban a fost desemn...

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, propunerea ca liderul liberalilor, Ludovic Orban, sa fie propus de partid pentru functia de prim-ministru, iar Klaus Iohannis, candidat la functia de presedinte al Romaniei pentru alegerile din 2019, informeaza Agerpres. Pentru propunerea ...

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, propunerea ca liderul liberalilor, Ludovic Orban, sa fie propus de partid pentru functia de prim-ministru iar Klaus Iohannis, candidat la functia de presedinte al Romaniei pentru alegerile din 2019. Pentru propunerea de prim-ministru al PNL…

- Liberalii isi stabilesc, duminica, strategia de deschidere catre societate, intr-o reuniune a Consiliului National al PNL, la Palatul Parlamentului. Consiliul National al PNL a decis sa voteze astazi sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale,…

- Consiliul National al PNL si-a deschis duminica lucrarile la Palatul Parlamentului cu introducerea pe ordinea de zi a doua noi puncte fata de cele anuntate, validarea ca propunere pentru functia de prim-ministru a liderului liberalilor, Ludovic Orban, si a celei de candidat la functia de presedinte…

- Consiliul National al PNL si-a deschis duminica lucrarile la Palatul Parlamentului cu introducerea pe ordinea de zi a doua noi puncte fata de cele anuntate, validarea ca propunere pentru functia de prim-ministru a liderului liberalilor, Ludovic Orban, si a celei de candidat la functia de presedinte…

- Consiliul National al PNL a decis sa voteze astazi sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale, precum si desemnarea lui Ludovic Orban pentru postul de premier daca liberalii vor castiga alegerile parlamentare, trasmite News.ro . Iulian…

- Consiliul Național al PNL. Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a propus validarea in mod statutar prin votul Consiliului Național a lui Klaus Iohannis drept candidat al PNL la alegerile prezidențiale pentru cel de-al doilea mandat.

- Liberalii vor vota, duminica, o rezolutie pentru sustinerea lui Klaus Iohannis pentru al doilea mandat de presedinte si a lui Ludovic Orban pentru functia de premier, decizia fiind luata prin suplimentarea ordinii de zi a sedintei Consiliul National al partidului, care are loc la Parlament.

- Consiliul National al PNL a decis sa voteze astazi sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale, precum si desemnarea lui Ludovic Orban pentru postul de premier daca liberalii vor castiga alegerile parlamentare

- Liberalii isi stabilesc strategia de deschidere catre societate, intr-o reuniune a Consiliului National al PNL, la Palatul Parlamentului. Consiliul National al PNL a decis sa voteze duminica sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri…

- Consiliul National al PNL a decis sa voteze duminica sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale, precum si desemnarea lui Ludovic Orban pentru postul de premier, daca liberalii vor castiga alegerile parlamentare, ...

- Consiliul National al PNL a decis sa voteze astazi sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale, precum si desemnarea lui Ludovic Orban pentru postul de premier daca liberalii vor castiga alegerile parlamentare

- Consiliul National al PNL a decis sa voteze astazi sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale, precum si desemnarea lui Ludovic Orban pentru postul de premier daca liberalii vor castiga alegerile parlamentare.Iulian Dumitrescu…

- Consiliul Național al PNL. Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a propus validarea in mod statutar prin votul Consiliului Național a lui Klaus Iohannis drept candidat al PNL la alegerile prezidențiale pentru cel de-al doilea mandat.

- Viorica Dancila a ținut un discurs la Congresul PSD, unde candideaza pentru funcția de președinte executiv! Premierul a propus 100 de masuri ce vor fi aplicate in acest an. Printre acestea, intrarea in vigoare a legilor justiției, avand și un mesaj direct pentru Klaus Iohannis.”Inființarea…

- PNL ''pro justitie'', perceputa nesincera. Care sunt cele 10 masuri propuse Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2, spune ca este nevoie de o noua abordare a PNL in ceea ce priveste pozitionarea "pro justitie", dar si de un parteneriat cu presedintele Iohannis.Temele vor fi discutate in…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, considera ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este, de fapt, un avocat al penalilor si instrumentul unei puteri politice efemere. Cu toate acestea, liberalul isi afirma increderea in CSM, in presedintele Klaus Iohannis si in oamenii care protesteaza in strada.

- „Ca raspuns la declarațiile unor analiști ce anunța concedieri in 2018, ca urmare a transferului contribuțiilor și creșterii salariului minim, bazandu-se pe sondaje facute pe diverse site-uri, suntem in masura sa comunicam ca numarul locurilor de munca este in continua creștere, respectandu-se trendul…

- Documente atasate: cncd-mru-autism_35013800.pdf cncd-tariceanu-autism-2014_40040600.pdf Premierul Viorica Dancila i-a numit "autisti" pe europarlamentarii romani care au criticat coalitia PSD-ALDE in Parlamentul European. Reactiile au fost imediate, societatea civila acuzand-o pe Viorica Dancila…

- Klaus Iohannis a anunțat ca, in zilele urmatoare, va avea o intalnire cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. El nu exclude o intalnire și cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și o posibil intalnire in trei.”De fiecare data cand apare o problema publica m-am implicat cum am crezut de cuviința.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, critica dur decizia Guvernului Dancila, care a adoptat in ședința de guvern de joi o OUG de corectare a Codului Fiscal, astfel ca in cazul contractelor part-time angajatul va plati impozit raportat la venit, iar restul va fi suportat de angajator.Klaus Iohannis,…

- O noua sesiunea parlamentara aduce cu sine și o noua competiție pentru funcții in interiorul grupurilor parlamentare. La PNL, batalia pentru șefia grupului parlamentar de la Camera Deputaților se da intre Raluca Turcan, actualul lider de grup, și Adriana Saftoiu.Potrivit unor surse din partid,…

- "Sunt proiecte asumate de partid, care parcurg o procedura interna de vot și avizare, și cele inițiate individual de parlamentari. Acest proiect nu este susținut de PNL, dar nu pot restrange dreptul nimanui de a avea inițiativa. Domnul Zamfir are și alte atitudini neconforme cu deciziile partidului…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca formularul 600 , coșmarul celor cu profesii liberale, este un ,,coșmar” care arata ,,ura de clasa” a Partidului Social Democrat. Orban susține ca fiscalitatea este data peste cap deoarece PSD a operat 261 de modificari la Codul Fiscal intr-un an de guvernare.…

- Dupa o singura victorie in alegerile parlamentare din decembrie 2016, PSD si ALDE beau pentru a treia oara sampanie la Palatul Victoria. Criza prin care trece PSD ar trebui sa fie un prilej de afirmare pentru partidele de opozitie. Demiterea unui prim ministru de catre propriul sau partid, atragand…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, miercuri, președintelui Klaus Iohannis ca liberalii iși doresc alegeri anticipate și ca partidul pe care il conduce este dispus sa-și asume raspunderea pentru a incepe negocierile in vederea formarii unei majoritați parlamentare pentru sprijinirea unui guvern…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca liberalii doresc alegeri anticipate, presedintele Klaus Iohannis fiind informat ca partidul isi poate asuma raspunderea de a demara negocieri pentru formarea unei majoritati parlamentare care sa sprijine un guvern fara PSD. "PNL…

- Partidele politice sunt așteptate la Cotroceni pentru consultarile cu președintele Klaus Iohannis in vedere desemnarii premierului. Coaliția PSD-ALDE este prima care se va intalni cu șeful statului. UPDATE 12:58 Delegația PNL a ajuns la Cotroceni Condusa de Ludovic Orban, delegația PNL a ajuns la Cotroceni.…

- Liberalii vor juca, la consultarile de azi de la Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis, cartea anticipatelor. „PNL este pregatit sa-si asume raspunderea guvernarii prin castigarea alegerilor anticipate”, a anunțat, ieri, liderul PNL, Ludovic Orban.

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a precizat ca organizația politica pe care o conduce va propune președintelui declanșarea alegerilor anticipate. Șeful liberalilor a spus ca nu dorește ca Romania sa “ajunga pe mana tribului din Teleorman” iar PNL este pregatit sa iși asume raspunderea…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. Surse din PSD au declarat pentru Adevarul c cele mai mari sanse pentru nominalizare le are ministrul Apararii, Mihai Fifor,…

- Scenarii politice posibile Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. Conducerea PSD l-a propus pe vicepremierul Paul Stanescu pentru a asigura interimatul la Palatul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca actualul Guvern este un Trabant cu dubla comanda, condus nu numai de Tudose, dar si de Dragnea, afirmand ca doar nesiguranta desemnarii unui nou premier PSD de catre presedintele Klaus Iohannis il impiedica pe L. Dragnea sa il inlature pe Tudose.

- Igor Dodon a decis sa-i raspunda omologului sau roman, Klaus Iohannis, cu aceeasi moneda. Intrebat cand va vizita Romania, presedintele moldovean a spus ca „la timpul potrivit”, raspuns oferit anterior si de catre liderul de la Cotroceni, atunci cand a fost intrebat daca accepta invitatia lui Igor Dodon…