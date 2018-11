Stiri pe aceeasi tema

- Un ploieștean a reclamat ca a fost batut de Poliția Comunitara din oraș, motivul fiind unul halucinant. Incidentul s-a petrecut in noaptea de vineri spre sambata, in cartierul Bereasca, a anunțat ziarulincomod.ro . „Am oprit mașina sa iau țigari și am lasat ușa deschisa. Se auzea muzica din mașina.…

- Directorul medical al Spitalului Militar din Constanța, Gheorghe Ștefan, este acuzat ca a uitat doua perechi de foarfece in burta unei femei, scrie libertatea.ro. O femeie din Constanta in varsta de 61 de ani s-a internat la Spitalul Militar pe data de 18 octombrie 2012. Pacienta a fost operata laparoscopic…

- Dupa ce a plecat sa munceasca in Italia, Traian Doru Duta a disparut din Torino, la inceputul lunii septembrie. De atunci, tanarul de 26 de ani nu a mai dat niciun semn de viața, spre disperarea familiei sale care face eforturi sa-l gaseasca. Rudele romanului s-au adresat și emisiunii televizate din…

- Moarte in condiții suspecte in Pitești! O femeie de 72 de ani a fost gasita fara suflare in apartament, avand banda adeziva pe fața. Medicii chemați de urgența au fost nevoiți sa constate decesul victimei. Din primele cercetari, polițiștii iau in calcul toate ipotezele. Alarma a fost data luni dimineața,…

- Tanara de 17 ani, care este nepoata unui lider al clanului Duduianu, a disparut duminica noaptea din domiciliul din Ploiești in care locuia impreuna cu matușa ei. Apropiații familiei Duduianu susțin ca Madena Sandu a fost rapita de patru barbați din clanul Curca pentru a cere rascumparare. In schimb,…

- Luni, 5 noiembrie, au reintrat in vigoare sanctiunile americane impotriva Iranului, suspendate in 2015 ca parte a acordului nuclear cu guvernul de la Teheran, dar Coreea de Sud este exceptata de Statele Unite de la embargoul asupra petrolului iranian, a declarat un oficial de la Seul, sub rezerva anonimatului.…

- Sfarsitul de an se anunta a fi unul bun pentru Simona Halep care va incasa un bonus urias din partea WTA, ca rasplata pentru constanta aratata in acest sezon. Mai exact, conform regulamentului WTA, sportivele din top 10 care participa la toate cele 4 turnee din categoria Premier Mandatory Indian Wells,…