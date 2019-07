PRIMUL oraş din România care va avea în circulaţie tramvaie pe baterii Licitatia pentru cumpararea primelor 16 garnituri a fost finalizata. Valoarea contractului este de peste 33 de milioane de euro fara TVA, ceea ce inseamna ca vor fi date putin peste 2 milioane de euro fara TVA pentru fiecare garnitura. In contract este prevazuta insa si o suma mai mare, de peste 100 de milioane de euro, pentru situatia in care municipalitatea decide sa suplimenteze numarul de garnituri si sa achizitioneze 40 de tramvaie. Banii pentru cumpararea tramvaielor noi pe baterii vor fi asigurati in cea mai mare parte prin fonduri europene. Sursa: opiniatimisoarei.ro Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

