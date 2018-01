Stiri pe aceeasi tema

- Cape Town, capitala legislativa a Africii de Sud, faimoasa destinație turistica de coasta și un paradis natural, ar putea fi primul oraș din lume cu rezervele de apa potabila ajunse la zero pana in luna martie a acestui an, scrie digi24.ro.

- Andreea Banica a avut probleme serioase cu podoaba capilara. Vedeta a marturisit de la ce a pornit, din cauza faptului ca s-a coafat intens multa vreme si a purtat mese, parul ei a inceput sa se degradeze considerabil.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a discutat miercuri, la telefon, cu ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, cu prilejul investirii acestuia in functie. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe transmis…

- Administratia Nationala ”Apele Romane” a anuntat vineri ca, din 8 ianuarie, vor incepe lucrari de decolmatare pe un canal al raului Dimbovita, in zona Unirii din Bucuresti, iar lucrarile sunt estimate sa dureze 10 zile.Citește și: ALERTA - Iohannis vrea modificarea Constituției, impotriva…

- In noiembrie, din numarul total de innoptari, innoptarile turistilor romani au reprezentat 80,1%, in timp ce innoptarile turistilor straini au reprezentat 19,9%. "In ceea ce priveste innoptarile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din…

- "Revoluția democratica ce a cuprins Europa Centrala dupa prabușirea Uniunii Sovietice este in pericol sa fie inversata. In ultimii ani, in Ungaria a inceput contruirea unei autocratii de facto, sub cochilia unor instituții democratice care au eșuat. Polonia urmeaza acum același curs. Uniunea Europeana pare incapabila sa opreasca aceste…

- CFR Calatori introduce, in perioada 1 ianuarie 28 februarie 2018, reduceri tarifare la Trenurile Zapezii care au ca punct de destinatie, plecare sau tranziteaza statiunile montane de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei si Piatra Neamt.Potrivit companiei, calatorii vor avea reduceri de 25 de luni pana joi,…

- Accident spectaculos in urma cu puțin timp: Un autoturism este in pericol de cadere in albia raului la Vadul Izei ieșire spre Oncești. In urma cu cateva minute a avut loc un accident rutier , fara victime, la Vadul Izei ieșire spre Oncești. Conform informațiilor primite, in urma accidentului o mașina…

- Un proiect de ordin publicat de Ministerul Sanatații ar putea lasa mulți șoferi fara permis, in timp ce alții iși pot lua gandul de a mai ajunge, vreodata, sa stea la volan. Inițiativa este justificata prin necesitatea transpunerii, in legislația naționala, Directivei 2016/1106 a Comisiei, din 7 iulie…

- Dupa ce proiectul Rosia Montana a cazut, o alta exploatare, situata nu departe de Rosia Montana, intra in functiune. Rezervele de cupru și aur de la Rovina (Hunedoara) sunt estimate la peste 5 miliarde de dolari. Concesionarul este o firma obscura, cu actionariat obscur, inregistrata intr-un paradis…

- Ministerul Sanatatii a lansat in dezbatere publica un proiect de lege ce ar face ca mai multi romani sa ramana fara permis de conducere, asta daca il au sau sa nu il mai poata obtina, asta daca nu il au in acest moment. Conform proiectului de lege, romanii ce sufera de boli cardiovasculare sau de…

- Un grup de cercetatori americani de la Princeton University a analizat zeci de mii de siteuri web, reusind sa identifice cele mai periculoase, si anume cele care fura informatii care ne privesc – de la cele personale, la cele legate de cartea de credit sau starea sanatatii noastre.

- Primarul Barladului se opune categoric posibilitații ca un spital privat sa afecteze funcționarea celui public, ba chiar sa contribuie la o eventuala declasificare. In consecința, solicitarea de prelungire a autorizației de construire pentru clinica privata nu va fi aprobata. La inceputul lunii august,…

- Salvamont Borsa a anuntat marti ca a inchis majoritatea traseelor turistice, avertizand totodata ca in urma ninsorilor abundente in zona de munte si a schimbarii bruste a temperaturii exterioare, exista riscul producerii de avalanse in Muntii Pietrosul Rodnei. "In zonele alpine, stratul de…

- JUDETUL BACAU SLANIC MOLDOVA Data anuntului: 5.12.2017 ANUNT PUBLIC INTENTIE DE ELABORARE Plan Urbanistic Zonal (PUZ): Schimbare destinatie imobil Fabrica de paine in pensiune turistica, str. Nicolae Balcescu, nr. 26.B, Slanic Moldova. Argumentare:... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primarul interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu, a solicitat astazi, in cadrul ședinței operative a Primariei, sa fie gasite soluții pentru a schimba cat mai rapid lifturile din blocurile situate in capitala. Potrivit Silviei Radu, acestea au mai mult de 40 de ani și reprezinta pericol pentru…

- Primaria Capitalei anunta ca au inceput lucrarile de consolidare si reabilitate a patru imobile considerate monument istoric, din Centrul Vechi al Capitalei, strada Blanari. Gabriela Firea a verificat cum se desfasoara lucrarile. "Aceste imobile necesita reabilitare urgenta intrucat se…

- In perioada 2016-2017, Janssen Romania a dezvoltat 90 de proiecte care au avut ca scop imbunatațirea sanatatii si calitații vieții romanilor și de care au beneficiat in mod direct 14.000 de persoane. Inițiativele Janssen Romania sunt complementare altor programe ale companiei mama, Johnson &…

- La inceputul lunii noiembrie, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a inaugurat, un traseu special al RATB pentru toate muzeele din Bucuresti. La nici o luna, angajații Regiei Autonome de Transport București au semnat un document numit Nemulțumire. Motivul: spun ca linia 362 nu este sigura și ca ei nu…

- Intrebat daca iși planifica sa calatoreasca in Europa, Puigdemont a declarat ca nu știe daca acest lucru va fi posibil. "Pentru moment vom ramane aici (in Belgia)", a spus el in franceza la o conferința de presa la Bruxelles. "Cand am venit aici, dorința noastra era sa ne intoarcem acasa cat mai…

- Programul de marketing si promovare turistica, avand ca obiectiv proiectarea imaginii Romaniei ca destinatie de calitate, se va face inclusiv folosind brandul „Dracula” si cu videoclipuri realizate de studiourile Bollywood. Potrivit proiectului de buget al Ministerului Turismului pe anul 2018, acesta…

- Liderul pieței locale de automobile, Dacia, este in mare pericol. Un colos internațional ia cu asalt de o intreaga serie de vehicule anuntate in aceasta toamna la Frankfurt Motor Show și face concurența noului model Dacia Duster.Gigantul care vine sa faca legea in materie de automobile...Citește…

- Tencuiala unei biserici unicat in Europa, singura dedicata memoriei unui poet, este distrusa cu barosul. Este vorba de lacasul de cult construit in satul Ipotesti, judetul Botosani, la initiativa lui Nicolae Iorga, in 1938, pentru a comemora pe poetul Mihai Eminescu. Este singura din lume in care sfintii…

- Lipsa iluminatului stradal pe mai multe strazi din Capitala pune in pericol viata locatarilor. Odata cu lasarea noptii, unele portiuni de drum de pe strazile Muncești, Calea Basarabiei, Albișoara și Sciusev, raman in bezna.

- Bogdan Ciobanu: “Nu mai puteam plati un antrenor care nu-si mai dorea sa ramana la Alexandria” in Sport / La mijlocul saptamanii trecute, FCM Alexandria a ramas fara antrenor, dupa ce Romica Ciobanu a parasit echipa pentru contracandidata la promovare a teleormaneanilor, Petrolul Ploiesti.…

- Aproximativ 65 de persoane, clienti si angajati ai unui magazin, dar si locatari ai unui bloc din Pitesti, au fost evacuate din magazin si din locuinte, joi dupa-amiaza, dupa ce autoritatile au constatat ca terenul pe care este amplasata o macara este instabil, iar utilajul s-ar putea prabusi.…

- Numarul punctelor digitale de contact cu clientii in sectorul turismului a crescut rapid. Clientii cauta acum oferte mai bune prin motoarele de cautare, site-uri de booking, agentii de turism online si pe site-uri specializate in oferte. Potrivit unui raport recent al Expedia Media Solutions, unii consumatori…

- Centru INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informeaza ca, luni dupa-amiaza, circulația rutiera este blocata pe DN2C, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzau, deoarece un camion încarcat cu 42 de tone de amoniu

- Face ce face si iar fuge in vacanta! Delia si sotul ei si-au luat o pauza de la agitatia Capitalei si au plecat intr-o mica excursie, departe de ochii curiosilor! Nu va mai tinem in suspans si va aratam ce destinatie au ales de data aceasta!

- Cel putin 11 persoane au murit, în Tanzania, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit în timp ce se deplasa spre o destinatie turistica, informeaza site-ul agentiei Reuters. Avionul, de tip Cessna Caravan, decolase din oraselul Arusha cu destinatia Rezervatia naturala Serengeti,…

- Rusia ar trebui vazuta mai degraba ca un 'pericol potențial', decat un partener in construirea securitații europene, a declarat directorul serviciului german de informații externe BND, Bruno Kahl, remarcand ca amplele exerciții militare Zapad, desfașurate in septembrie de Rusia,

- Armata din Zimbabwe i-au plasat, ieri, pe presedintele Robert Mugabe (93 de ani) si pe sotia sa, Grace, sub arest la domiciliu si a preluat controlul capitalei Harare, in cadrul unei operatiuni vizandu-i pe ”criminalii” care-l inconjoara pe cel mai batran presedinte-dictator in exercitiu din lume.…

- Florin Andone traverseaza momente complicate la echipa de club. De la instalarea lui Cristobal Parralo pe banca lui Depor, romanul și-a pierdut statutul de titular pe care il avea in timpul mandatului lui Pepe Mel. Lucas Perez, unul dintre concurenții lui Andone din primul "11" al lui Depor, a vorbit…

- Criteriile de adoptare a euro referitoare la deficitul bugetar, inflație și dobanzi pe termen lung sunt in pericol, a declarat Valentin Lazea, economist șef la Banca Naționala a Romaniei (BNR) și secretar al Comitetului de pregatire pentru trecerea la euro. Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES…

- Bulgaria este din ce in ce mai mult recunoscuta destinație turistica. Potrivit ministrului turismului, Nikolina Angelkova, Bulgaria ofera o calitate a serviciilor excelenta. Conform Agerpres, in primele opt luni, turiștii au cheltuit pe litoralul bulgaresc aproximativ 5,2 miliarde de leva,…

- Din 6 octombrie si pana in 4 noiembrie, patru persoane, dintre care una aflata in stare de inconștiența, au ajuns la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Judetean Oradea dupa ce au inhalat acest gaz asfixiant. Cauze Pompierii spun ca astfel de evenimente nedorite sunt, in general,…

- Adrian Enache pleaca in America. A semnat un contract pentru 3 ani, insa nu are de gand sa ramana acolo, mai ales ca artistul are de onorat și alte concerte in țara. Adrian Enache, in varsta de 51 de ani, este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. „Plec in America. Am un contract pe trei…

- Comunicat de presa Nu numai ca noua legislație in domeniul fiscal pe care vrea sa o adopte Guvernul PSD-ALDE nu Post-ul Agenda parlamentara: Iancu Caracota (PNL) – Tichetele de masa, puse in pericol de impozitul de 1% apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Loteria Vizelor, in pericol de a fi anulata. Președintele SUA, Donald Trump, susține ca acest sistem ar fi una dintre cauzele pentru care obțin vize, foarte ușor, multe persoane certate cu legea. ...

- Pericol de explozie intr-o gara din judetul Prahova, dupa ce au fost semnalate probleme la un tren de marfa. Un tren de marfa cu 25 de vagoane a fost oprit in gara Breaza de Nord dupa ce mecanicul locomotivei a observat cum dintr-o garnitura plina cu nitrat de amoniu iese fum. Trenul circula pe direcția…

- O femeie a traversat neregulamentar un bulevard din municipiul Suceava, cu un copil in brate, la doi pasi de trecerea pentru pietoni. Aceasta a fost filmata de catre un taximetrist, care i-a reprosat gestul facut, insa femeia a raspuns sec ca stie ca a gresit, plecand mai departe.

- Primaria Suceava va cheltui 92.200 de lei pentru achiziționarea a cinci totemuri luminoase cu mesajul „Suceava-destinație europeana de excelența”. Conform primarului Ion Lungu, vor fi instalate patru panouri pe picior in valoare de cite 18.800 de lei, la intrarile in oraș dinspre Falticeni, Radauți,…

- Programul companiei Ryanair ii obliga pe piloți sa zboare timp de cinci zile la rand, dupa care sa se odihneasca timp de trei zile. Asta ar insemna aproximativ 900 de ore in aer pe an. In comparație cu piloții Air France, care petrec 700 de ore in carlinga pe an.„Din a patra zi ești obosit”,…

- Bugetarii raman si fara bonuri de masa de anul viitor. Si multe sporuri vor fi taiate, conform proiectului legislativ. Daca negocierile nu vor duce la un numitor comun, salariații de la stat ameninta ca vor iesi in strada. La aproape 20 de ani de cand au fost introduse pe piata, bonurile de masa ar…

- Farmacist diriginte la CATENA Suceava, Ioana Alexandra Hrișcu Poienaru, membra a CATENA RACING TEAM (președinte dr. farm. Radu George) inca de la inființare, din 2014, a reușit performanța de a ajunge pe Uhuru Peak (5895 m), cel mai inalt varf din masivul Kilimanjaro, Africa. „Am explodat pur si simplu…

- Uniunea Salvati România cere demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, care a recunoscut ca nu a anticipat numarul de detinuti care vor iesi din închisoare în urma aplicarii legii executarii pedepselor, potrivit Hotnews. Aproximativ 529 de detinuti au fost eliberati…

- Poliția Romana a postat pe pagina oficiala de Facebook un video in care sunt prezentate diverse accidente cauzate de folosirea pe strada a telefonului mobil. Mesajul pe care Poliția Romana dorește sa il transmita atat pietonilor, cat și șoferilor este urmatorul: ”Alegeți viața! Axați-va ochii pe drum,…

- HOROSCOP 17 octombrie 2017. Conjunctia Luna-Marte favorizeaza schimbarile bruste si neplacute si escaladarea unor dispute pornite din nimic. De asemenea, genereaza o stare de nervozitate care poate conduce la accidente de tot felul. Fiti calm si rezervat si evitati discutiile in contradictoriu!

- Potrivit unui studiu al cercetatorilor UMF Cluj, in cartierele cu blocuri debranșate de la sistemul centralizat unde s-au montat centrale de apartament pe gaz, cu evacuare pe orizontala, a crescut mortalitatea de cancer de peste 4 ori, in special la tineri. Datele vor fi prezentate pe 19 octombrie in…