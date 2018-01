Stiri pe aceeasi tema

- Cape Town, capitala legislativa a Africii de Sud si o faimoasa destinatie turistica, ar putea deveni primul oras din lume care ramane fara apa, informeaza digi24.ro. Rezervele de apa potabila ale orasului Cape Town ar purea sa ajunga la zero pana in luna martie a acestui an.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a discutat miercuri, la telefon, cu ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, cu prilejul investirii acestuia in functie. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe transmis…

- Cel putin 12 persoane au murit si alte 180 au fost ranite in coliziunea care a avut loc joi intre un tren si un camion, survenita in centrul Africii de Sud, potrivit unui nou bilant comunicat de un oficial local, informeaza AFP. ‘Bilantul a urcat la 12 morti’, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant…

- Georges Weah, președintele Liberiei! Fostul mare atacant e primul fotbalist care devine șef de stat! George Weah este noul președinte al Liberiei! Trecut pe la Chelsea, AS Monaco, Manchester City și AC Milan, George Weah a reușit sa-l invinga in al doilea tur pe Joseph Boakai, in varsta de 73 de ani.Primul…

- Weah a fost desemnat cel mai bun fotbalist al lumii in 1995, in ancheta revistei "France Football". El este la a doua tentativa de a obtine cea mai inalta functie a tarii sale, dupa ce in 2005 a fost invins in alegeri de Ellen Johnson Sirleaf, prima femeie din istoria Africii ajunsa sef de stat.…

- Desemnat cel mai bun fotbalist al lumii in 1995, in ancheta celebrei reviste "France Football", Weah s-a aflat la a doua tentativa de a obtine cea mai inalta functie a tarii sale. In 2005 a fost invins in alegeri de Ellen Johnson Sirleaf, prima femeie din istoria Africii ajunsa sef de stat. Fostul fotbalist…

- Pentru imbunatatirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunta ca marti, 19 decembrie 2017, vor avea loc intreruperi programate ale furnizarii energiei electrice in intervalele de timp indicate mai jos: 1. Chisinau, sectorul Buiucani: str. I. Creanga 49, 78, 80 -…

- „Termoelectrica” S.A. informeaza ca miine, 12 decembrie, incepind cu ora 01:00, pina la ora 16:00, va fi sistata livrarea energiei termice pentru consumatorii din strazile Muncești, Burebista, Sarmizegetusa, in perimetrul strazilor Cuza Voda, Gradina Botanica, Valea Crucii, Grenoble și Independenței.…

- Doi alpiniști constanțeni pleaca, sambata, spre Tanzania pentru a urca pe cel mai inalt varf al Africii, varful Kilimanjaro (5895m). Sprijiniți de Asociația Litoral-Delta Dunarii, sportivii au inceput in acest an proiectul "7 SUMMITS". Pe parcursul catorva ani, echipa iși propune sa escaladeze cele…

- Societatea Ornitologica din Romania lanseaza la Iasi cea mai importanta carte pentru biologii romani din anul 2017. „Ghidul pentru identificarea pasarilor" este un volum care contine toate speciile de pasari din Europa, nordul Africii si o parte din Orientul Mijlociu, descriind in detaliu fiecare specie…

- In perioada 2016-2017, Janssen Romania a dezvoltat 90 de proiecte care au avut ca scop imbunatațirea sanatatii si calitații vieții romanilor și de care au beneficiat in mod direct 14.000 de persoane. Inițiativele Janssen Romania sunt complementare altor programe ale companiei mama, Johnson &…

- „Dublul omor de la Durlesti face parte dintr-o crima in serie, o infractiune complexa si, atita timp cit nu a fost descoperita, nu putem vorbi de un succes”, a estimat ministrul de Interne, Alexandru Jizdan, intr-un interviu pentru Moldpres. „Aceasta crima este investigata nu doar de angajații MAI.…

- In legatura cu executarea lucrarilor de inlocuire a robinetelor si contoarelor, S.A. „Apa-Canal Chisinau” anunța intreruperi la furnizarea apei potabile pentru marti, 05 decembrie 2017, in intervalul 9:00–17:00, noteaza NOI.md. Astfel vor fi afectati de lipsa apei potabile consumatorii din urmatoarele…

- O grenada a fost aruncata catre soldatii francezi, la Ouagadougou, chiar inainte de sosirea presedintelui francez Emmanuel Macron in Burkina Faso, relateaza Reuters. De asemenea, mai multi protestatari au ridicat baricade si au incendiat pneuri spre Universitatea din capitala tarii din Africa de Vest,…

- Atacul a avut loc la sosirea lui Emmanuel Macron in Burkina Fason, dar nu a fost vizat convoiul presedintelui , ci un vehicul in care se deplasau militari francezi. In plus, atacul a avut cu aproximativ doua ore inainte de sosirea lui Macron la Ouagadougou, capitala statului Burkina Faso. Agentiile…

- Al-Hilal Omdurman a ratat caștigarea titlului de campioana a Sudanului. Amaraciunea provocata de acest eșec sportiv a fost amplificata de atitudinea ultrașilor echipei. Nucleul dur al suporterilor lui Al-Hilal Omdurman și-a dat in petec in timpul meciului cu Al-Merreikh, disputat sambata trecuta, in…

- Demi-Leigh Nel-Peters, o tanara in varsta de 22 de ani din Africa de Sud, a fost aleasa Miss Univers 2017, in cadrul galei ce a avut loc seara trecuta, la Las Vegas – Statele Unite. Anuntul a emotionat-o vizibil pe reprezentanta Africii de Sud la actuala editie a concursului de frumusete. Demi-Leigh…

- Fostul vicepresedinte al statului Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, s-a intors in tara, miercuri, cu scopul de a se pregati pentru numirea in functia de presedinte interimar, informeaza site-ul agentiei Associated Press News.Demiterea lui Emmerson Mnangagwa, in varsta de 75 de ani, din functia de…

- Manute Bol este baschetbalistul-enigma. Despre omul care a adunat zece sezoane in NBA, intre 1985 si 1995, la Washington Bullets, Golden State Warriors, Philadelphia 76ers si Miami Heat, nu se stie cu siguranta ce inaltime avea, dar mai ales, nu se stie ce varsta avea. "Stergerea din condei" a catorva…

- Aproximativ 5.000 de locuitori din Zimbabwe, un stat din sud-estul Africii aflat de 37 de ani sub conducerea dictatoriala a lui Robert Mugabe, au iesit sambata dimineata pe strazile din capitala Harare pentru a-si arata sprijinul fata de armata, care a intervenit in forta si a preluat puterea.

- Deși nu se vorbește foarte mult despre ceaiul de Rooibos, acesta este bogat in polifenoli: flavonoide si lignani , nu conține cofeina cum se intampla in cazul ceaiului verde, are o cantitate mica de taninuri si mai este cunoscut și sub denumirea de "ceaiul rosu". Frunzele de Rooibos vin de…

- Franta va gazdui turneul final al Cupei Mondiale din 2023, au decis, miercuri, prin vot, federatiile nationale si confederatiile membre ale World Rugby, organismul international suprem in sportul cu balonul oval. Desemnarea Frantei este o adevarata surpriza in contextul in care conducerea WR recomandase…

- Armata din Zimbabwe i-au plasat, ieri, pe presedintele Robert Mugabe (93 de ani) si pe sotia sa, Grace, sub arest la domiciliu si a preluat controlul capitalei Harare, in cadrul unei operatiuni vizandu-i pe ”criminalii” care-l inconjoara pe cel mai batran presedinte-dictator in exercitiu din lume.…

- Pentru imbunatatirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunta ca miercuri, 15 noiembrie 2017, vor avea loc intreruperi programate ale furnizarii energiei electrice in intervalele de timp indicate mai jos: 1. Chisinau, sectorul Botanica: str. Cetatea Alba 101-139, 122-140,…

- Reprezentativa Senegalului a invins, vineri, in deplasare cu scorul de 2-0 (2-0), nationala Africii de Sud si a obtinut a doua calificare la Cupa Mondiala de fotbal. Senegalezii au participat prima data la CM in 2002, cand au invins campioana mondiala Franta in meciul de deschidere al competitiei…

- Galeria Borederline Artspace și Asociația Culturala AltIași ne ofera prilejul de a vedea istoria Africii de Sud dintr-o perspectiva inedita, interpretata de un artist vizual care scoate la lumina, la propriu, expresivitatea formelor miniere. Un interviu realizat de Ioana Soreanu. Ioana Soreanu: Asociația…

- Un baiețel de 8 ani a murit miercuri in Africa de Sud dupa ce ambulanța in care se afla a fost oprita și jefuita de oameni inarmați la Cape Town, unul dintre cele mai violente orașe din lume, relateaza media locale citate de DPA.

- Ieri, la ședința de Guvern, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Andrei Galbur, nu a propus spre aprobare candidatul la funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene (in domeniul drept international si afaceri consulare). In aceste condiții, funcția…

- In legatura cu executarea lucrarilor planificate de catre compania “Gas Natural Fenosa”, pe data de 08 noiembrie 2017 in intervalul 09:00–17:00, este posibila deconectarea energiei electrice, proces ce va conduce la sistarea alimentarii cu apa din s. Ghidighici, urmatoarele strazi: Comuna din Paris,…

- World Rugby, forul mondial din sportul cu balonul oval, și-a exprimat ingrijorarea fața de comentariile reprezentanților statelor candidate la organizarea Cupei Mondiale din anul 2023, in special ai Federației franceze (FFR), care au contestat raportul de evaluare a candidaturilor publicat saptamana…

- Comandamentul SUA pentru zona Africii a comunicat vineri seara ca drone militare au efectuat doua serii de bombardamente in nord-estul Somaliei in cursul noptii de joi spre vineri si vineri dimineata. Raidurile aeriene au fost efectuate in coordonare cu Guvernul Somaliei. Cel putin…

- Compania aeriana Luftansa a inaugurat, luni, cursa directa Frankfurt – Cluj-Napoca, operata in fiecare zi a saptamanii de pe Aeroportul International “Avram Iancu”, transmite corespondentul MEDIAFAX. Directorul regional in cadrul Lufthansa Grup pentru Europa Centrala si de Sud-Est, Peter…

- Intra in vigoare masuri mai stricte de securitate pentru zborurile catre Statele Unite, reaminteste Reuters.Liniile aeriene precizeaza ca pasagerii vor fi controlati mai strict, conform noilor cerinte ale autoritatilor americane. In unele cazuri, vor avea loc scurte interogatorii legate de securitate,…

- O echipa internationala de paleontologi a descoperit amprentele fosilizate ale unor labe cu trei degete apartinand unei noi specii de dinozaur carnivor gigant in sudul Africii unde acesta a trait...

- Scene parca rupte din desenul animat ”Up” in Africa de Sud. Un aventurier din Marea Britanie a zburat deasupra Africii de Sud pe un scaun pliabil, de care erau legate o suta de baloane cu heliu. Britanicul a calatorit peste 20 de kilometri și s-a ridicat la altitudinea de 2.

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a dezvaluit marti planurile vizând constructia unui oras complet nou, denumit 'NEOM', pe coasta Marii Rosii, ultimul sau proiect destinat diversificarii economiei saudite dincolo de veniturile din petrol, transmite Bloomberg,…

- Olivier Giroud a fost recompensat pentru un gol marcat la meciul Arsenal – Crystal Palace, din Premier League, din 1 ianuarie 2017.Finalisti pentru Premiul Puskas au fost si venezuelana Deyna Castellanos (un gol de la meciul Venezuela – Camerun, din 24 octombrie 2016, de la Cupa Mondiala…

- UniCredit a anuntat astazi deschiderea unei noi divizii de Investment Banking pe segmentul de Corporate, in Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite. Divizia are ca scop sustinerea imbunatatirii relatiilor de business la granita si extinderea ofertei internationale catre clienti corporatisti…

- Farmacist diriginte la CATENA Suceava, Ioana Alexandra Hrișcu Poienaru, membra a CATENA RACING TEAM (președinte dr. farm. Radu George) inca de la inființare, din 2014, a reușit performanța de a ajunge pe Uhuru Peak (5895 m), cel mai inalt varf din masivul Kilimanjaro, Africa. „Am explodat pur si simplu…

- Volumul ''Nu e timp de pierdut'', continuarea autobiografiei neterminate a lui Nelson Mandela redactata de un scriitor dupa moartea liderului sud-african, va fi lansat joi, informeaza miercuri AFP. Cartea evoca cei cinci ani pe care Nelson Mandela i-a petrecut la conducerea Africii de Sud,…

- Ioana Alexandra Hriscu Poienaru a reusit sa escaladeze cel mai inalt varf din masivul Kilimanjaro,la cinci luni dupa o operatie de menisc. Pasiunea pentru munte, setea de aventura si, nu in ultimul rand, miscarea ca stil de viata sanatos au fost principalele imbolduri care au determinat-o pe diriginta…

- „Am explodat pur si simplu de fericire, atunci cand m-am vazut pe varf, la capatul expeditiei (...)... Am avut parte de sentimente nemaipomenite de fericire, de bucurie si de mandrie ca am reusit sa rezist si sa ajung pana pe acoperisul Africii!”, a declarat emoționata Ioana Alexandra. Farmacista…

- Povestea de dragoste ca in filme a inceput intr-un club de noapte din Washington DC, unde o femeie din SUA a cunoscut un prinț din Etiopia. Ariana Austin, 33 de ani, ieșise intr-un club de noapte cu un prieten atunci cand a fost abordata de by Joel Makonnen. “Tipul asta ca un safir din Bombay”, a spus…