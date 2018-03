Stiri pe aceeasi tema

- Los Angelesul va fi primul oras din lume in care o parte dintre strazi vor fi vopsite in alb, ca parte a unui efort de a mentine temperaturile la un nivel placut pentru locuitori si a incetini incalzirea globala.

- Ministerul de Externe rus a anuntat vineri ca a acordat Marii Britanii un termen de 30 de zile pentru ca aceasta sa-si reduca personalul diplomatic din Rusia, astfel incat numarul diplomatilor britanici aflati la post in aceasta tara sa nu il depaseasca pe cel al

- Prognoza meteo pentru urmatoarele trei luni nu aduce vesti bune. Meteorologii prognozeaza ploi in exces in aprilie si seceta in prima luna de vara. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), temperaturile vor continua sa creasca usor din aceasta saptamana, insa se vor situa tot sub normalul…

- Susținatorii lui Carles Puigdemont au ieșit pe strazile Barcelonei, dupa arestarea lui in Germania. Fostul lider catalan a fost reținut in baza unui ordin de arestare european. Urmeaza sa fie supus procedurii de extradare.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca fenomenul de iarna tarzie este benefic pentru culturile de iarna. ”Sunt aceste fenomene care s-au decalat in timp, ca parca acum o luna ne intrebam cand vine iarna. Culturile de toamna au acest strat de zapada. care este bun. In alte parți nu este zapada,…

- Doi tineri au fost escortați la poliție dupa ce au fost depistați cu masa vegetala asupra lor. Unul din ei a fost observat pe șos. Hancești, el s-a dovedit a fi in varsta de 26 ani si asupra lui au fost depistate substante narcotice de origine vegetala.

- Vremea se mentine rece astazi cu avertizari de precipitatii si de inundatii Vremea se va mentine rece, iar cerul va fi acoperit. Pâna la ora 15.00 este în vigoare o atentionare Cod Galben de precipitatii, care vizeaza nordul, centrul si jumatatea estica a tarii. În…

- Iarna in toata regula in Arad! O cititoare Libertatea.ro ne-a transmis, prin intermediul rubricii ȘTIREA MEA , imagini cu zapada care s-a așternut inca de duminica in orașul Arad. La mijlocul lunii martie, in Romania este iarna! Meteorologii au emis o informare, ce a intrat in vigoare luni dimineața,…

- EXATLON 18 MARTIE. Catalin Cazacu a recurs la o transformare radicala de look, chiar in timpul concursului EXATLON din Republica Dominicana. Cuceritorul faimos a pierdut un pariu și a fost nevoit sa se supuna! Catalin Cazacu a pierdut un pariu pe care l-a pus cu Giani Kirița și Vladimir Draghia, așa…

- Mica Bestie din Est, așa cum a fost numit noul val de ger siberian care lovește Europa in acest sfarșit de saptamana face deja probleme in Marea Britanie. Mai multe aeroporturi au fost inchise și zeci de zboruri au fost anulate din cauza zapezii care a cazut in unele parți ale Marii Britanii, scrie…

- Echinoctiul de primavara 2018. Primavara din punct de vedere astronomic incepe odata cu echinocțiul de primavara și dureaza aproximativ 92 de zile. Echinoctiul este momentul cand ziua si noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant, datorita faptului ca Soarele, in miscarea sa aparenta pe…

- Un locuitor al raionului Basarabeasca va face opt ani de detentie, iar concubina acestuia cu un an mai putin, fiind recunoscuti vinovati de comiterea traficului de persoane, in scop de exploatare prin cersetorie. Ambii au fost luati sub straja din sala de judecata.

- ANM a estimat vremea de Paste, asa ca trebuie sa ne asteptam la temperaturi sub medie, exceptie facand regiunile sudice. Perioada 8 aprilie – 10 aprilie va surprinde prin vreme usor instabila. Cum Pastele pica pe data de 8 aprilie, oamenii trebuie sa stie din timp la ce sa se astepte. Meteorologii anunta…

- La Alba Iulia, Asociația Infrastructura Alba solicita primariei aplicarea legii exproprierii pentru strazile private • Inițiativa cetațeneasca este susținuta de aproape 3000 de albaiulieni. Asociația Infrastructura Alba a adresat un memoriu Primariei municipiului Alba Iulia, ca urmare a intalnirii cetațenești…

- Statele membre ale Uniunii Europene (UE) se pregatesc ca saptamana viitoare sa scoata Bahreinl, Insulele Marshall si Santa Lucia de pe lista neagra a paradisurilor fiscale adoptata de Uniunea Europeana, la doar trei luni dupa ce aceasta lista a fost elaborata si la aproximativ doua luni dupa ce un prim…

- Vremea s-a incalzit fața de intervalul precedent și a devenit apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost variabil. Vantul a suflat slab, la moderat, cu intensificari de pana la 72 km/h la Vf. Iezer. Temperaturile maxime din cursul zilei au avut valori cuprinse intre 8 grade Celsius in Baia…

- Minus 18 grade Celsius au fost inregistrate, vineri dimineata, la statia meteo de la Miercurea Ciuc, temperaturile fiind mai scazute decat normalul perioadei, insa in crestere fata de zilele trecute, anunta meteorologii.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, ca nu sunt probleme legate de culturile mari de grau, orz sau secara, chiar daca temperaturile sunt scazute in aceasta perioada de ninsori si viscol. Totusi, sunt semne de intrebare legate de pomicultura si viticultari, a adaugat el.…

- Polițiștii locali continua sa caute rable pe strazile Timișoarei, mașini abandonate de ani buni care ocupa aiurea locuri de parcare. Oamenii legii lucreaza cot la cot cu muncitorii SDM, iar saptamana trecuta au mai reușit sa ridice 14 rable.

- De la Marea Baltica si pana la Marea Mediterana, Europa a ramas afectata marti de un val de frig glacial venit din Siberia, care a facut cel putin 23 de victime intr-un interval de patru zile, informeaza AFP. Acest val de frig, supranumit "Bestia din Est" de presa britanica, "Ursul siberian" in Olanda,…

- Desi se apropie primavara calendaristica, noul episod de ninsori, viscol si ger, cunoscut sub numele de „Moscova – Paris” sau „Bestia din Est” se va extinde pe intreg continentul european. La Roma a nins pentru prima data din 2012, iar scolile si Colosseum ( cea mai vizitata atractie turistica a Italiei)…

- Banatul este sub atenționare de cod galben de ger, dar și de cod galben de viscol și ninsori insemnate. Temperaturile extrem de scazute au inghețat strazile și au format un strat de polei pe multe bulevarde din Timișoara. Firmele contractate de primarie au aruncat cu material antiderapant inca…

- Vremea s-a racit semnificativ pe ultima suta de metri a sezonului de iarna. Valul de frig a cuprins toata țara, iar in cursul dimineții de luni s-au inregistrat temperaturi cu peste 10-15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime vor fi negative in…

- Pentru ziua de duminica, meteorologii au emis un cod galben de schimbare brusca a vremii. Astfel, temperaturile vor cobori in timpul noptii pana la minus 15 grade Celsius, iar in 26 februarie si 1 martie, chiar pana la minus 19 grade.

- Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sambata noaptea si vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineata. „Intr-adevar putem spune ca de data asta masele de aer s-au așezat specific iernii,…

- „Acum 29 de ani, ma pregateam sa plec in Germania și Romania, singura, pentru un proiect de cercetare. Au rezultat in urma acelei calatorii un scenariu de film, un roman, o poveste pentru copii și un articol pentru o revista. Era zapada pe strazile din Timișoara (unde a inceput revoluția anticomunista,…

- Vremea a fost inchisa și apropiata de normalul tehnic al perioadei. Cerul a fost noros. Pe arii extinse au cazut precipitații mixte ziua, iar noaptea predominant sub forma de ninsoare. La munte a nins. Cantitatea maxima de precipitații inregistrata a fost de 3 l/mp, la Ocna Șugatag. Vantul a suflat…

- Oamenii s-au trezit ca au de achitat sume mult mai mari pentru contributiile sociale. Modul de calcul a fost schimbat prin ordonanta de urgenta. Culmea, ordonanța data pentru a rezolva problema angajatilor cu timp partial de lucru.

- Un barbat, in varsta de 33 de ani, la o verificare de rutina a polițiștilor dejeni, a prezentat un permis de conducere eliberat de autoritațile ucrainiene. Polițiștii au suspiciuni ca permisul ar fi fals.

- Fetița lui Liviu Varciu a cucerit internetul. De data asta, realizatorul tv a postat pe contul de socializare, o fotografie in care fetița lui doarme. Alaturi de poza, acesta a scris și un mesaj. „Liniștea mea!❤️❤️❤️” a scris acesta in drepul fotografiei, care i-a cucerit definitiv pe prietenii virtuali.…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca, in zilele urmatoare, temperaturile scad pana la 5-6 grade, dar vor ramane peste cele normale pentru aceasta perioada, vremea mentinandu-se calda. Medicii ne sfatuiesc sa ne protejam in cazul unor schimbari bruste de temperatura.

- Robert Bonculescu, un tanar care se ocupa cu vanzarea de mașini de lux, gonea, miercuri dupa amiaza, cu o viteza incredibila, pe B-dul ”Ecaterina Teodoroiu” din Tg-Jiu, la volanul unui bolid Audi A8. Imaginile postate de acesta pe contul de pe facebook i-au incantat pe amicii…

- Vremea va fi cu mult mai calda decat ar fi in mod normal la aceasta data, in special, in regiunile vestice, sud-vestice si de sud. In nord-vestul, nordul si centrul tarii, iar in primele ore si in vest, innorarile vor persista si, pe arii restranse, vor cadea precipitatii slabe, predominant sub forma…

- Rafael Nadal, unul dintre cei mai cunoscuti tenismeni contemporani,a fost nevoit sa se retraga de la Australian Open 2018 din cauza unei leziuni la șold. Incidentul nefericit s-a petrecut, miercuri, cand sportivul a fost nevoit sa paraseasca competitia. Cu toate acestea, el spera sa revina la turneul…

- In 1843, renumitul scriitor polonez Jozef Ignacy Kraszewski a vizitat Chișinaul. Intr-o descriere destul de detaliata a orașului nostru, el a menționat cateva cladiri remarcabile: „Strazile din Chișinau, ca și peste tot, sunt definite de casele albe, care nu se deosebesc cu nimic una de alta, crescand…

- Temperaturile reci din ultima perioada au facut ca in salile de curs ale Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava sa fie extrem de frig, conditiile nefiind unele propice predarii si invatarii. Astfel, conducerea universitatii ia in calcul suspendarea activitatii pana cand se mai incalzeste afara,…

- De la consumul excesiv de alcool la petrecerea unui prieten la alegeri nepotrivite privind hainele, adolescenții fac adesea lucruri care par de-a dreptul stupide. Dar acum știm de ce: zonele creierului care controleaza luarea deciziilor nu se dezvolta pe deplin pana la varsta adulta. Creierul in dezvoltare…

- In satul Tomtor s-au inregistrat minus 65 de grade Celsius, iar in alte zone temperaturile au coborat recent pana la -67 de grade Celsius.In orasul Iakutk, temperatura a fost de minus 60 de grade Celsius.Valea Oimiakon din regiunea rusa Iakutia este cea mai friguroasa zona locuita…

- Temperaturile scazute din ultimele zile ar putea provoca micșorarea rezervelor de substanțe nutritive pentru plante. Pericolul de ingheț, in perioada de iarna, apare atunci cand se inregistreaza temperaturi pozitive și dupa care acestea scad brusc, pana la minimele de -17 -20 Grade Celsius și mai…

- Ninsorile abundente din Republica Ceha au provocat accidente rutiere in lant, cele mai multe implicand vehicule mari cum ar fi camioanele, dar si autoturismele, scrie rtv.net.Pe D-1 s-au inregistrat blocaje pe mai multe sectiuni de drum din cauza unor accidente.

- Meteorologii au emis de curând prognoza meteo pentru zilele urmatoare și au anunțat la ce ar trebui sa ne așteptam. Temperaturile vor continua sa scada, iar cerul va prezenta înnorari în partea de sud a țarii, unde va ninge slab.

- Un fermier din apropierea Bucurestiului culege capsuni din gradina in toiul iernii. Fructele dulci si parfumate s-au copt la inceputul lunii ianuarie, ajutate de vremea anormala. Temperaturile din ultima luna au dat peste cap procesul de maturizare a fructelor si i-au speriat pe agricultori care se…

- Ibuprofenul are un impact negativ asupra fertilitații la barbați, potrivit unui studiu publicat in jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences.Echipa de cercetare a recrutat 31 de barbați, voluntari, cu varste cuprinse intre 18 și 35 de ani.

- Pentru cei mai multi, iarna este sinonima cu sarbatorile, deci cu cadourile. Mai sunt insa si aceia care o asociaza cu vacanta, fie ea la schi, intr-o tara cu mult soare, sau de ce nu, intr-un oras-metropola, in cautarea farmecului dat de iarna si sarbatori. Pentru fiecare tip de calator, Dupa Afaceri…

- Meteorologii anunța ca in primele trei luni ale anului temperaturile vor fi apropiate de mediile climatologice normale, in majoritatea regiunilor. Vor fi insa și perioade in care mercurul va urca in termometre peste limita normala sau pe arii restranse vor fi mai scazute. Conform prognozei meteo pentru…

- Gerul Bobotezei pare a fi o legenda daca ar fi sa luam in calcul ce se intampla anul acesta, cand temperaturile ar trebui sa ajunga, la Constanta la 12 13 grade Celsius.Anul trecut insa...Administratia Nationala de Meteorologie posta pe pagina oficiala de internet temperaturile resimtite, cele mai scazute,…

- "Vremea amarnica" va continua in nord-estul SUA, temperaturile accentuate de vantul rece urmand sa fie negative in cursul noptii, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Serviciului meteorologic national (National Weather Service, NWS), David Hamrick. Motivul temperaturii scazute este vantul…