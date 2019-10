Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, premierul desemnat, urmeaza sa depuna joi, la ora 16.00, in Parlament lista ministrilor si programul de guvernare, cu o zi inainte de expirarea termenului constitutional de 10 zile, precizeaza surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Liderul PNL s-a inteles pana acum cu USR, ALDE,…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat marți seara ca sunt persoane pe lista de potențiali miniștri propuși pentru a face parte din Guvernul Orban care au probleme de integritate și ca decizia privind susținerea pentru viitorul Executiv depinde de lista propusa de premierul desemnat.”Nu o sa dau…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat marți seara ca sunt persoane pe lista de potențiali miniștri propuși pentru a face parte din Guvernul Orban care au probleme de integritate și ca decizia privind susținerea pentru viitorul Executiv depinde de lista propusa de premierul desemnat, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti, ca sunt sanse serioase ca Guvernul Orban sa treaca in saptamanile care urmeaza si a anuntat ca formatiunea pe care o conduce va lua o decizie in privinta sustinerii noului Executiv numai dupa ce vor fi depuse programul de guvernare si lista cu propunerile…

- Liderul USR, Dan Barna, le-a explicat membrilor USR, pe un grup intern, de ce nu ar fi bine sa accepte oferta PNL de a intra la guvernare, cu toate ca liberalii le-ar da „orice”, iar acest lucru ar insemna „raiul pe pamant” pentru echipa lui Ludovic Orban, potrivit unor inregistrari publicate de Rise…

- ”Aseara am avut o discuție cu parlamentarii ALDE pentru a ne contura poziția pe care o vom avea la intalnirea cu delegația PNL. Ma aștept ca Ludovic Orban, in calitate de premier desemnat, sa vina la o negociere pentru care noi deja am schițat condițiile pentru susținerea Guvernului. Am declarat…

- Liderul USR a spus ca zilele viitoare, cand va reveni in Bucuresti, se va intalni cu premierul desemnat Ludovic Orban si ca nu a discutat cu acesta dupa nominalizarea lui de catre presedintele Romaniei. "Mai este un aspect si vreau sa fiu foarte clar asupra lui: acest guvern, si asa am inteles…

- Liderul USR Dan Barna anunța ca va merge maine la o noua runda de consultari cu Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. El susține ca astazi va avea o discuție cu liderii USR din teritoriu pentru a stabili condițiile in care ar putea susține viitorul guvern. Iohannis este pe ultima suta de metri in…