- O cladire neagra, cu o forma bizara, pe Bulevardul Primaverii, numarul 15. Parterul vitrat, pe care se cocoata un corp de caramida neagra, fara geamuri, te poate duce cu gandul la o cladire de birouri, putin iesita din tipare. Sau la casa vreunui...

- Selfridges a anuntat ca devine astfel inca o data primul din lume care deschide raionul de Craciun, cu 149 de zile inaintea sarbatorilor de iarna.Reprezentantii lantului de magazine au declarat ca succesul comercial al lansarii din timpul verii a colectiei dedicate Craciunului s-a tradus…

- Mic dejun cu pinguini si nopti petrecute in casute de lemn incalzite cu sobe - este oferta gradinii zoologice din Londra. Cei care cauta o cazare extravaganta, deloc ieftina, pot trage in capitala Regatului pentru a trai o experienta de neuitat.

- Cu 250 de invitati, modele de masini noi si din istoria de 100 de ani a companiei Bentley, cu sase elicoptere si 100 de litri de sampanie Moet & Chandon. Astfel a fost marcata acum cateva ore, in aceeasi zi in care a fost sarbatorit centenarul cu noul EXP 100 GT , deschiderea celui mai mare si exclusiv…

- Dupa ani intregi de pauza, ploiestenii au posibilitatea sa participe la pariuri sportive in incinta Hipodromului. Casa de pariuri Fortuna a deschis, in tribuna principala, o agentie, in cadrul unei colaborari mai vechi cu Clubul Sportiv Municipal. Aceasta a devenit activa incepand de sambata, odata…

- Prime Kapital a lansat anul acesta, la Iasi, proiectul Silk District, un complex imobiliar „mixed-use" unic pe piata din Romania. Am ales Iasiul pentru aceasta investitie semnificativa pentru ca avem incredere in potentialul de dezvoltare a orasului si contributia pe care o va avea Silk District. Silk…

- Celebrul pod londonez Tower Bridge implineste duminica 125 de ani de la inaugurare, cu expozitii si oferte speciale, relateaza Xinhua. Deschis oficial pe 30 iunie 1894, Tower Bridge a devenit un simbol al capitalei britanice. Podul peste Tamisa, care uneste nordul cu sudul Londrei, a fost vizitat de…

- Conducerea PNL a decis marți sa dea termen pana joi, 27 iunie, pentru depunerea candidaturilor interne pentru cele doua posturi care revin liberalilor in Consiliul de Administrație al BNR, au declarat surse din partid pentru G4Media.ro.