Primul motor de cautare e-fashion din Romania lanseaza noi functii pentru moda sustenabila Ca urmare a studiului GLAMI Fashion (Re) search, disponibil pe www.fashion-research.ro, GLAMI Romania lanseaza un ghid al materialelor, incluzand materialele sustenabile, disponibil pe platforma online.



Este prima initiativa de acest fel a unei platforme online pentru cresterea vizibilitatii modei sustenabile in Romania, dand utilizatorilor posibilitatea de a vedea caracteristicile principale ale materialelor folosite, timpul in care acestea vor fi biodegradabile si, nu in ultimul rand, posibilitatea de a achizitiona produse create din aceste materiale. Mai mult, GLAMI.ro are, de acum,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- About Yo, unul dintre cele mai importante startup-uri din industria de fashion online din Europa, s-a lansat in Romania. Magazinul vinde circa 100.000 de produse de la aproximativ 600 de branduri, multe dintre acestea fiind pentru prima data disponibile pe piața locala. Magazinul online de fashion About…

- Druid, companie specializata in dezvoltarea de asistenti virtuali inteligenti, anunta castigarea la nivel national a tuturor celor 3 categorii la care a fost nominalizata in cadrul competitiei regionale CESAwards, respectiv „Best AI StartUp”, „Best Newcomer” si „StartUp of the Year”. Astfel, Druid…

- Peste 20.000 de oameni au participat la cele trei zile ale Paradei Baloanelor cu Aer Cald, care are loc in satul Campu Cetații, din județul Mureș. La cea de-a XIV-a ediție a paradei au zburat 15 baloane din mai multe țari. Este o pasiune costisitoare, din moment ce un balon costa și 20.000 de euro,…

- ''Presedintele Macron face o judecata injusta asupra politicii poloneze in materie de protejare a climei'', a estimat Morawiecki intr-o conferinta de presa ce avea ca tema exact aceasta politica. El a sustinut ca Polonia, care inca isi asigura necesarul de energie masiv pe exploatarea carbunelui,…

- Prețul orar al Pieței pentru Ziua Urmatoare (PZU) este de 750 de lei/MWh, in nu mai puțin de șase intervale ale zilei de 19 septembrie, potrivit datelor de pe platforma OPCOM. Prețul este de doua ori mai mare decat cel din Ungaria si cu mult peste alte tari din regiune. La noi, prețul mediu…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova anunta publicul ca organizeaza, in perioada 29-30 august, cea de a XVIII-a editie a Sesiunii Internationale de Comunicari Stiintifice „Arheologia mileniului I p. Chr.” Deschiderea evenimentului va avea loc astazi, la ora 10.30, la sediul din Ploiesti,…

- Echipa Romaniei va fi cap de serie in play-off-ul pentru turneul final din 2020 al competitiei Fed Cup, a anuntat, miercuri, Federatia Internationala de Tenis (ITF) pe site-ul sau, relateaza Agerpres. Cei opt capi de serie vor fi SUA (locul 2 in clasamentul Fed Cup), Belarus (5), Romania (6), semifinalista…

- 5 to go a fost nominalizat in cadrul The European Coffee Awards, premii de prestigiu ale industriei cafelei si ale segmentului "to go" din Europa si Orientul Mijlociu. Astfel, in premiera, un brand 100% romanesc din acest domeniu poate fi premiat la nivel international! 5 to go este nominalizat…