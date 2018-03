Stiri pe aceeasi tema

- Toyota Mirai, prima masina de serie cu sistem de propulsie cu pila de hidrogen de la producatorul care a lansat in 1997 hibrida Prius. Si, asa cum poti sa vezi, niponii au mizat pe un design destul de futurist pentru berlina cu patru usi care scoate doar vapori de apa pe teava de esapament. Un design…

- Compania Audi este la fel prezenta la Salonul International de Automobile Bucuresti si in caz ca doriti sa veniti aici pana la 1 aprilie va spunem ca veti avea ce vedea. Printre multitudinea de modele de serie, germanii au adus in capitala Romaniei si conceptul primului sau SUV electric care apare deja…

- Un alt constructor de automobile parte a BMW Group, compania Rolls-Royce, a adus la Salonul International de Automobile Bucuresti noul Phantom! Sedanul de lux a stat o vreme acoperit cu un cearsaf, insa la momentul potrivit a fost dat la o parte pentru a fi aratat in toata splendoarea.

- Producatorul nipon Toyota va expune la SIAB 2018 primul sau model de serie cu sistem de propulsie cu pila de hidrogen, denumit Mirai, scrie Promotor, care dezvaluie din caracteristicile acestui autovehicul al viitorului.

- Cele mai noi automobile produse de marcile concernului german BMW Group nu au putut lipsi de la Salonul International de Automobile Bucuresti. Standul BMW a fost si cel mai mare, plin de SUV-uri si desigur de modele M!

- Pasionatii de masini pot admira cele mai noi modele ale celor mai mari constructori, la Salonul International de Automobile Bucuresti. 20 de marci sunt prezente, iar cateva dintre ele au pregatit surprize si dezvaluiri in premiera.

- Toti jurnalistii care au venit astazi la Salonul International de Automobile Bucuresti au asteptat sa se intample asta! Noul Volkswagen Touareg a debutat in premiera europeana in capitala Romaniei, in aceasta seara, la doar cateva ore de la premiera sa mondiala organizata in orasul Beijing.

- Porsche Romania, cel mai mare importator auto local vine la Salonul Internațional de Automobile București 2018 cu mașini prezentate in premiera naționala, oferte promoționale, opțiuni de rezervare a unor modele mult așteptate, dar și prezențe inedite precum trofeul UEFA care urmeaza a fi oferit caștigatoarei…

- Prezent la deschiderea Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) 2018, de la Romexpo, Mihai Daraban, președintele CCIR, a declarat ca avem nevoie de infrastructura nu doar pentru a pastra in Romania cei doi mari producatori Dacia și Ford, ci pentru a putea deveni un hub in aceasta industrie.

- Kelemen Hunor a declarat ca decizia Curtii Constitutionale de a declara neconstitutional proiectul de lege referitor la infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures reprezinta „un mesaj extrem de dur” in 2018 din partea CCR.

- Noul Rolls-Royce Phantom debuteaza la Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), fiind prima data cand cel mai important producator de masini de lux din lume se va prezenta oficial la cel mai important eveniment auto din Romania.

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a sustinut ca decizia CCR de a declara neconstitutional proiectul de lege referitor la infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic la Targu Mures reprezinta „un mesaj extrem, extrem de dur in 2018 din partea CCR” si transmite comunitatii maghiare ca nu are dreptul la…

- “Romania, asa cum nu ati mai citit-o”. Este tema tarii noastre la Targul International de Carte de la Paris. Mii de vizitatori au apreciat standul creat de Institutul Cultural Roman iar presa franceza l-a pus in topul celor mai bune de la „Salon du livre”.

- Biletul zilei: Și astazi pariem la fel de simplu și logic. In prim-plan sunt 3 din marile favorite ale zilei. Incepem cu un meci din Championship, intre lidera la zi și principala favorita la caștigarea eșalonului, Wolverhampton, și Burton, penultima clasata. Oaspeții au contabilizat…

- Zilnic, pe toate cele șase continente, milioane de copii din intreaga lume se bucura de jucariile LEGO. Seria Lego Ninjango a atras aprecieri in toate țarile in care a fost lansata și, vine acum, in Romania, cu Ziarul Libertatea, la prețul de 9.99 de lei. Lego Ninjango folosește o serie de elemente…

- De la 1 mai va intra in vigoare și in aceasta țara o lege similara, iar autoritațile georgiene și-au trimis experții in Romania pentru a invața din experiența țarii noastre. Anul acesta s-au implinit doi ani de cand legea care interzice fumatul in spațiile publice inchise a intrat in vigoare, la momentul…

- La 11 ani distanța de la ediția precedenta, desfașurata in 2007, SIAB iși va aștepta vizitatorii in noile spații expoziționale de la Romexpo intre 23 martie și 1 aprilie 2018. Considerat o emblema al industriei auto din Romania, evenimentul nu pare insa suficient de atractiv pentru toți expozanții invitați.

- Sute de oameni au venit la standul Romaniei si s-au interesat de ofertele turistice ale tarii noastre, in prima zi de la deschiderea targului de turism de la Berlin destinat publicului larg. "In prim-planul atentiei au fost cei 40 de coexpozanti, agentii de turism, companii aeriene si autoritati…

- In perioada 9-11 martie 2018, Bizze Bikes prezinta in premiera, la Salonul Bicicletei din Bucuresti, prima bicicleta Bizz Chopper. Transportul electric este un domeniu in continua crestere, iar Romania se aliniaza, incet, incet, la tendintele internationale. Vorbim nu doar despre adoptarea…

- Sloganul sub care se vor desfasura evenimentele propuse de tara noastra pentru Salonul cartii de la Paris este „Romania, asa cum nu ati mai citit-o”, iar peste 50 de volume vor fi prezentate la standul tarii noastre, scrie NEWS.RO. Livre Paris/ Salonului cartii de la Paris va avea loc intre 16 si…

- ELKO Romania, companie membra a grupului ELKO specializata in distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT, anunta extinderea ofertei sale comerciale prin adaugarea produselor ADATA - marca de top in domeniul memoriilor și soluțiilor de stocare a datelor. ADATA are o experiența de peste…

- Romania va avea oameni platiti mai bine, dar care lucreaza in aceleasi institutii dotate prost, declara la RFI vicepresedintele PNL Florin Citu, care comenteaza majorarea salariilor medicilor si cadrelor didactice de la 1 martie.Florin Citu atrage atentia ca majorarea salariilor "este o decizie…

- Intr-un interviu la Borza Analytica, Remus Borza a spus ca a venit momentul sa ne asumam, ca proiect de țara, reforma administrației publice locale. Deputatul a explicat ca aceasta este cea mai mare gaura neagra a Romaniei. "Ar trebui sa ne asumam, ca proiect de țara, reforma administrației…

- Dragoș Sasu și Ionuț Iordachescu, doi dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din Romania, se afla in aceste zile in Afganistan, la baza romaneasca din Kandahar, acolo unde vor realiza o serie de reportaje despre militarii romani aflați in zona de conflict.

- Avenir Telecom, distribuitor de telefoane, accesorii pentru telefoane mobile si servicii de telecomunicatii, a lansat mai multe telefoane mobile clasate in trei game: Energizer Power Max, Energizer Hardcase si Energy, conform informatiilor prezentate de catre reprezentantii companiei in cadrul unei…

- Sub egida Fundației AlegRO Cea de-a cincea serie a sintezelor anuale editate de Agenția Independenta de Presa AMOS NEWS, dedicata evenimentelor de pe parcursul anului 2017 a fost tiparita la Tipografia ”SEMNE” sub egida Fundației AlegRO și va putea fi gasita in perioada urmatoare in librarii. Realizata…

- Romania nu va fi cap de serie la tragerea la sorti a intalnirilor din barajul pentru Grupa Mondiala a Cupei Federatiei, astfel ca adversara echipei tricolore va fi alesa dintre formatiile din Belarus, Elvetia, Olanda si...

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a ajuns luni dimineata la Palatul Victoria pentru o intalnire cu premierul Viorica Dancila. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat duminica, la solicitarea Agerpres, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila si ambasadorul Klemm,…

- CSM Bucuresti va intalni duminica, de la ora 18:00 (DigiSport, Dolce Sport), Rostov Don intr-un meci din Grupa principala 1 a Ligii Campionilor. Este al doilea meci de categorie ”Final 4” care se desfasoara in aceasta perioada in Sala ”Polivalenta”. Meciul are o miza mare in perspectiva…

- Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), cel mai important eveniment din domeniul auto organizat in Romania, reapare, dupa 11 ani de la ultima editie, in peisajul manifestarilor expozitionale. Evenimentul auto va avea loc intre 23 martie și 1 aprilie, la Romexpo.

- "Suntem puțin geloși cand vine vorba de proteste. Sigur ca am urmarit cum zeci, sute de mii de oameni au ieșit in strada sa protesteze in Romania, iar in Ungaria, din pacate, este ceva de neimaginat. Inseamna ca, in Romania, nu este o atat de mare apatie politica, oamenilor le pasa de viitorul lor și…

- Blocul Național Sindical, BNS, confederație sindicala reprezentativa la nivel național, a anunțat, joi, ca a finalizat un instrument juridic care poate fi folosit de catre orice angajat din Romania care dorește sa-și recapete, in fața instanțelor de judecata, pierderile salariale suferite, incepand…

- Cristian Balaj, fost arbitru roman și posibil candidat la FRF, a vorbit despre alegerile pentru șefia Federației. Dezvaluie ca nu va mai candida in cazul in care Ionuț Lupescu o va face, e convins ca Razvan Burleanu nu va mai ramane in funcție și lanseaza o serie de atacuri dure la adresa actualei conduceri. …

- Acer anunța disponibilitatea in Romania a noului PC desktop Aspire S24, un model subțire cu un stand supradimensionat. Desktop PC-urile Aspire S24, anunțate in luna septembrie la IFA Berlin, sunt acum disponibile și in magazinele partenerilor Acer din Romania. Conceput ca un model elegant, Aspire S24…

- Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), cel mai important eveniment din domeniul automobilelor organizat în România, recunoscut de catre Organizatia Internationala a Constructorilor de Automobile (OICA), va avea loc în perioada 23

- Numarul de autovehicule noi vandute in Romania, in 2017, a crescut cu 10,2% fata de anul anterior, pana la 156.527 de unitati, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), prezentate, marti, in cadrul conferintei de presa dedicata Salonului International de Automobile…

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global. ”Am discutat despre program si o serie de masuri care sunt incluse in programul de guvernare. Ma refer la masuri de…

- Ieri, la Lausanne (Elvetia), a avut loc tragerea la sorti a primei editii a Ligii Natiunilor la fotbal, acolo unde nationala Romaniei a facut parte din Seria C, fiind repartizata in grupa a IV-a, alaturi de reprezentativele similare ale Serbiei, Muntenegrului si Lituaniei.Meciurile se vor disputa dupa…

- Sorana Cirstea si brazilianca Beatriz Haddad Maia s-au calificat in optimile de finala ale probei de dublu feminin de la Australian Open, dupa ce a au invins, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-3, perechea Alicja Rosolska/Abigail Spears (Polonia/SUA), cap de serie numarul 15.In faza urmatoare, invingatoarele…

- Perechea Horia Tecau (Romania)/Jean-Julien Rojer (Olanda) a fost desemnata cap de serie nr. 3 in proba masculina de dublu la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. In runda inaugurala, tenismanul constantean si partenerul sau, care anul trecut s-au oprit in optimi la Melbourne, vor…

- Prin Legea 258/2017, publicata deja in Monitorul Oficial, clienții bancilor nu vor mai trebui sa plateasca o serie de comisioane bancare, incepand din data 27 ianuarie 2017. Vor disparea, astfel, comisioanele percepute pentru deschiderea și inchiderea unui cont bancar de plati cu servicii de baza,…

- Doua case din cartierul Pipera au fost sparte de hoti in perioada sarbatorilor de iarna. Digi 24 scrie ca imobilele apartin fostului fotbalist Gheorghe Hagi si ambasadorului Pakistanului in Romania. Intr-o interventie telefonica pentru postul de televiziune, purtatorul de cuvant…

- Economia romaneasca a crescut accelerat in acest an, in special pe baza cresterii importurilor, in contextul unei productii care nu poate acoperi o cerere interna tot mai mare, stimulata de avansul salariilor, dar cresterea costurilor de finantare si deprecierea monedei nationale, trend observat in…

- Din Liga I, de la CSM Poli Iași, direct in Serie A. Kamer Qaka, la Sampdoria! FCSB, CFR Cluj și CSU Craiova raman cu buza umflata. Internaționalul albanez nascut in Norvegia Kamer Qaka, 22 de ani, a fost una dintre revelatiile sezonului in Liga 1 și ar putea ajunge in Serie A, la Sampdoria. Kamer Qaka,…