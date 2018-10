Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat luni, în plenul Camerei Deputatilor, ca birocratia l-a &"învins&" în sensul în care nu a elaborat la timp metodologia pentru introducerea gazelor în

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca birocratia l-a „invins” in sensul in care nu a elaborat la timp metodologia pentru introducerea gazelor in comunitatile locale.

- Legea offshore este extrem de importanta pentru toata lumea si mai ales pentru cetatenii Romaniei, a declarat, luni, ministrul Energiei, Anton Anton, la Camera Deputatilor, dupa "Ora Guvernului", mentionand ca, in opinia sa, aceasta "va trece prin Parlament". "Daca toata lumea va fi de acord…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca Romania este in discutii pentru a introduce o inovatie destul de rara in Europa, anume „stocarea energiei electrice in gaze” la Craiova.

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat luni, la discuțiile din plenul Camerei Deputaților pe tema legii offshore, ca cifra vehiculata pentru rezervele de gaze din Marea Neagra, de 200 de miliarde de metri cubi, este o estimare „cu probabilitate 50%”, informeaza Mediafax. „Sigur ca e foarte…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat luni, la discutiile din plenul Camerei Deputatilor pe tema legii offshore, ca cifra vehiculata pentru rezervele de gaze din Marea Neagra, de 200 de miliarde de metri cubi, este o estimare „cu probabilitate 50%”.

- Ministrul energiei, Anton Anton, este invitat luni in plenul Camerei Deputatilor, la "Ora Guvernului", tema dezbaterilor fiind Legea offshore, scrie agerpres.ro. Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat in acest sens, saptamana trecuta, solicitarea USR pentru dezbaterea "Legea offshore…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, este așteptat, luni, în plenul Camerei Deputatilor, la “Ora Guvernului&", ca sa de explicații despre Legea privind explotarea gazelor din Marea Neagra(Legea offshore).