Primul ministru al Poloniei da semne de relaxare fata de UE, inlaturand de la putere unii ministri

- Fara a oferi prea multe detalii, premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, i-a dat asigurari omologului sau maghiar, Viktor Orban, ca sunt interesați de crearea unei banci de dezvoltare regionala

- Formatiunea conservatoare aflata la guvernare in Polonia si de asemenea majoritara in parlamentul de la Varsovia, Partidul 'Lege si Justitie nu va sustine niciodata un asemenea scenariu, intrucat el nu va rezolva vreo problema, dimpotriva, va crea altele noi', a indicat oficialul polonez.Referindu-se…

- In fata amenintarii art.7, Ungaria a devenit aliatul principal al Poloniei. Acolo s-a dus Morawiecki in prima sa vizita. Scopul a fost atins, cu toate ca la conferinta de presa a ambilor lideri, atunci, cand premierul ungar a spus ca va recurge la veto pentru a bloca sanctiunile Uniunii impotriva Poloniei…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru înfiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor în infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia în acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz…

- Guvernul polonez intentioneaza sa discute in urmatoarele trei luni cu statele membre ale Uniunii Europene, ca raspuns la decizia Comisiei Europene de a declansa procedurile de sanctionare a Poloniei, a anuntat ministrul polonez de Externe, Witold Waszczykowski.

- Guvernul polonez pregateste o ofensiva diplomatica pentru a contracara decizia Comisiei Europene de a activa articolul 7 din Tratatul UE, o masura inedita luata ca raspuns in fata reformei sistemului judiciar polonez.Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar…

- Witold Waszczykowski a subliniat importanta Bulgariei pentru solutionarea acestei probleme, tara care va prelua presedintia rotativa a Consiliului UE in luna ianuarie. Potrivit sefului diplomatiei de la Varsovia, o intalnire bilaterala ar putea avea loc la 15 ianuarie 2018, scrie mediafax.ro. La 20…

- Economia Ungariei poate functiona si fara fonduri UE deoarece motorul economic nu sunt banii europeni ci muncitorii maghiari, a declarat premierul maghiar Viktor Orban la un post de radio national, potrivit index.hu. Orban a spus, de asemenea, ca la cel mai recent summit UE de la Bruxelles…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse Legilor Justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa identifice nici macar un articol care sa afecteze independenta Justitiei. Liderul…

- "O sa transmitem tuturor ambasadelor si Comisiei Europene materialul tradus pentru ca trebuie sa mai recunoastem un lucru: pana acum nu s-a identificat un articol care sa spuna ca ala in mod special afecteaza independenta justitiei (...) Eu cred ca si presedintele trebuie linistit, mai ales ca vin…

- 'Poate nu avem intotdeauna aceleasi opinii, dar suntem acolo pentru a dialoga si usa noastra, mai ales a Guvernului Romaniei, este total deschisa pentru un dialog cu privire la orice tip de reforma care are loc in tara', a spus Negrescu, care a aratat ca, in cazul Poloniei, este vorba de 'o serie…

- Presa ungara a comentat decizia Comisiei Europene de a lansa procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene ca urmare a temerilor privind statul de drept in Polonia, dand asigurari ca Ungaria se va opune adoptarii de sanctiuni contra Varsoviei, transmite agentia de presa PAP, preluata…

- "Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de asteptat,…

- Polonia este considerata in prezent drept o forta a dezintegrarii pentru Uniunea Europeana si, prin urmare, este important sa se puna capat distrugerii reputatiei Varsoviei, a declarat miercuri presedintele Consiliului European Donald Tusk, dupa decizia Comisiei Europene de a lansa procedura de activare…

- Aceasta procedura este declansata atunci cand se constata ca un stat membru se afla in riscul de incalcare grava a valorilor UE si ea poate duce la sanctiuni contra tarii respective.'Polonia este perceputa astazi ca o forta a dezintegrarii in aceasta parte a Europei si de aceea cred ca…

- Polonia a „primit cu regret decizia politica, si nu juridica” a Comisiei Europene de a declansa o procedura fara precedent, care poate duce la sanctiuni dramatice contra Varsoviei, dupa ce aceasta a adoptat o serie de reforme controversate ale sistemului judiciar, releva un

- Comisia Europeana ar putea sa declanseze miercuri, dupa luni de avertismente, o procedura fara precedent impotriva Guvernului polonez, care a ramas surd la cererile acesteia vizand modificarea reformelor ei judiciare controversate, relateaza AFP. Varsovia este convinsa ca Bruxellesul se va multumi sa…

- Dup Brexit, ar putea urma Polexit! Un fost ministru de Externe al Poloniei afirma ca relațiile dintre Polonia și UE s-ar putea incheia cu o ieșire a țarii din comunitatea europeana.Relațiile intre Uniunea Europeana și Polonia ar putea sa se termine cu un Polexit, in cazul in care autoritațile…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, se asteapta la declansarea, saptamina viitoare, contra tarii sale a celei mai dure proceduri de sanctiuni posibile in cadrul Uniunii Europene, din cauza controversatelor reforme judiciare, informeaza Agerpres. Comisia Europeana „va activa probabil” contra Poloniei,…

- Noul premier al Poloniei, conservatorul Mateusz Morawiecki, a afirmat ca guvernul sau isi doreste o noua deschidere in dialogul cu Bruxellesul, dar ca asteapta o noua deschidere si din partea Bruxellesului, potrivit agentiei poloneze de presa PAP."Un nou guvern, chiar din aceeasi tabara politica,…

- Mateusz Morawiecki a fost investit luni in funcția de prim-ministru al Poloniei, inlocuind-o pe Beata Szydlo, care a devenit vicepremier, transmite Reuters. Partidul Lege și Justiție (PiS, conservator), de guvernamânt, a luat decizia înlocuirii dnei Szydlo saptamâna…

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda, l-a desemnat vineri pe actualul ministru al finanțelor Mateusz Morawiecki in funcția de prim-ministru al țarii, dupa ce Beata Szydlo și-a prezentat demisia din acest post, transmit Reuters și PAP. Partidul Lege și Justiție (PiS), aflat la…

- Actualul vicepremier si ministru de Finante polonez, Mateusz Morawiecki, care o va inlocui pe Beata Szydlo in functia de premier, este un fost bancher si un fost consilier economic al partidului de centru-dreapta Platformea Civica, vorbitor fluent de engleza si germana, scrie EUObserver.com.…

- Cancelarul german Angela Merkel nu a imbratisat joi propunerea liderului social-democratilor germani Martin Schulz ca pana in anul 2025 Uniunea Europeana sa devina un fel de "Statele Unite ale Europei", sefa guvernului de la Berlin estimand ca, inainte de a-si proiecta modele concrete, Uniunea Europeana…

- Vicepremier si ministru de Finante, Mateusz Morawiecki o va inlocui pe Beata Szydlo, premierul demisionar al Poloniei dupa ce ea a anuntat ca renunta la functia de sef al guvernului conservator nationalist polonez, a anuntat joi Partidul Lege si Justitie (PiS), scrie AFP.

- Intr-o declaratie scrisa a Comisiei Europene se arata ca pe 15 iulie 2017 a fost demarata procedura de infringement impotriva celor trei state si ca din cauza faptului ca acestea nu au transmis un raspuns satisfacator, s-a trecut la a doua faza a procedurii de incalcare, potrivit Rador care citeaza…

- Șefa guvernului de la Berlin a estimat ca, inainte de a-și proiecta modele concrete, Uniunea Europeana trebuie sa fie 'eficienta', informeaza agenția EFE, potrivit Agerpres. Ea a fost intrebata de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj,…

- Angela Merkel se delimiteaza de propunerea lui Martin Schulz privind crearea Statelor Unite ale Europei. Cancelarul german a fost intrebat de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj, dupa ce Schulz a avansat respectiva propunere in timpul congresului…

- Danemarca a adoptat joi o lege care interzice trecerea gazoductului rusesc „Nort Stream-2” prin apele sale teritoriale. Aceasta masura permite guvernului sa interzica crearea de proiecte de conducte, ghidandu-se de considerente de securitate sau de politica, transmite paginaderusia.ro…

- Ea a cerut pentru țara sa și pentru vecinii sai din Europa Centrala un rol mai mare in definirea politicilor europene. "Polonia aparține UE și UE aparține Poloniei", a declarat Szydlo la Varșovia. Ea și-a exprimat regretul ca unii incearca "sa convinga opinia publica de faptul ca Polonia este…

- Șefa executivului polonez, Beata Szydlo, a exclus joi un "Polexit" - ieșirea țarii sale din UE - dar in același timp a respins acuzațiile de populism și a criticat rolul excesiv, in opinia sa, al Comisiei Europene, informeaza AFP. Ea a cerut pentru țara sa și pentru…

- Comisia Europeana are noi informații care indica faptul ca defrișarile in padurea Bialowieza (estul Poloniei) continua, in pofida deciziei din 27 iulie a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), a declarat luni, la Bruxelles, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, relateaza…

- 'Nu sunt impotriva intrarii Poloniei in zona euro, dar doresc ca aceasta sa aiba loc intr-o anumita perspectiva, dupa ce mecanismele noastre economice vor fi fost ajustate (...). Lasați-ne sa așteptam cinci, zece ani, nu știu cat, dar sa așteptam pentru o convergența mai reala, care progreseaza in…

- Liderii celor patru state ale Grupului de la Vișegrad (Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria) au participat miercuri seara la o cina impreuna cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la invitația acestuia din urma, care a incercat astfel sa atenueze disensiunile dintre aceste țari și…

- Declaratiile presedintelui polonez au fost facute cu ocazia unei vizite a lui Erdogan la Varsovia, prima vizita oficiala a presedintelui turc intr-un stat membru UE, dupa tentativa de lovitura de stat din vara anului 2016.Recent, Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a afirmat…

- Andrzej Duda, presedintele Poloniei, a declarat, miercuri, ca Varsovia sustine aderarea Turciei la Uniunea Europeana, in contextul in care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut insistent o pozitionare clara a Blocului comunitar pe aceasta tema, relateaza Politico.eu. Declaratiile…

- Europarlamentarul Daniel Buda: "Romanii sunt condamnați inca o data de ignoranța, prostia sau incompetența Guvernului Dragnea-Tudose" Europarlamentarul Daniel Buda sustine ca romanii sunt sa victime sigure al dublului standard pentru produsele alimentare și nu numai din pricina guvernarii Tudose-Dragnea.…

- "Cei care au general criza sunt mai interesati de dezvoltarile din interior decat de consecintele in exterior. (...) Partidul de guvernamant din Romania intr-adevar pare incapabil sa-si gestioneze interesele inauntrul partidului si in acelasi timp sa conduca tara . Deci, din aceasta perspectiva…