- Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei a avertizat luni ca independenta judiciara este amenintata intr-un numar tot mai mare de tari, printre care Romania. Europenii se bucura de multa...

- Dana Garbovan spune ca a avut o discutie cu premierul Viorica Dancila si ca a acceptat de principiu propunerea de a fi ministru al Justitiei, cu conditia de a-i fi asigurata independenta deplina si ca presedintele Klaus Iohannis sa fie de acord de principiu.

- Ministerul Justitiei din Malta a confirmat inculparea celor trei suspecti, urmand ca procurorul general sa stabileasca data la care va incepe procesul, avand 20 de luni la dispozitie pentru a face acest lucru. Saptamana trecuta, la recomandarea Consiliului Europei, Guvernul maltez condus de Joseph Muscat,…

- Cei trei au fost inculpati cu numai cateva zile inaintea termenului de 20 de luni pentru trimiterea in judecata a arestatilor, in caz contrar acestia avand dreptul de a cere punerea in libertate pe cautiune.Vincent Muscat si fratii Alfred si George Degiorgio sunt acuzati ca au plasat si…

- Ministrul afacerilor externe maltez, Carmelo Abela, a declarat joi ca guvernul intentioneaza sa declanseze in cursul urmatoarelor trei luni o ancheta publica asupra uciderii jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.Carmelo Abela a declarat in…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) cere Guvernului rus sa ”redeschida si continue” ancheta cu privire la asasinarea lui Boris Nemtov, un opozant al lui Vladimir Putin ucis prin impuscare la Moscova la 27 februarie 2015, relateaza AFP.

- Cele 47 de state membre ale Consiliului Europei aleg miercuri noul secretar general al acestei organizatii, care de la 1 octombrie il va inlocui pe norvegianul Thorbjorn Jagland. In cursa se afla doi candidati, respectiv belgianul Didier Reynders si croata Marija Pejcinovic Buric. In scrisoarea sa de…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a votat în noaptea de luni spre marti un text ce face posibila revenirea Rusiei în aceasta instanta, dupa cinci ani de criza institutionala în relatia cu Moscova, informeaza AFP, citata