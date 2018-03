Primul ministru a facut schimbari in CA-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Cine i-a luat locul si cui. Cine a facut propunerea

Stiri pe aceeasi tema

- Diana-Monica Isaila a fost numita membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila.Conform deciziei sefei Executivului, Diana-Monica Isaila a fost numita in aceasta calitate in locul lui Petru Armean,…

- Diana-Monica Isaila a fost numita membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Conform deciziei sefei Executivului, Diana-Monica Isaila a fost numita in aceasta calitate in locul lui Petru Armean,…

- Procurorii DNA au schimbat strategia in privinta perchezitiilor. Daca in urma cu 2-3 ani perchezitiile se anuntau prin comunicate de presa si prin informatii lansate "pe surse", mai nou, procurorii descind in secret in diverse locuri.Potrivit unor surse judiciare, procurorii au efectuat saptamana…

- Gravidele și lauzele sunt automat asigurate la sanatate, chiar daca nu cotizeaza, nefiind angajate și indiferent de cat de mare sau mic e venitul lor. Pentru perioada 2018-2019, serviciile medicale de baza gratuite pentru asigurații din Romania sunt prevazute intr-un proiect de hotarare de Guvern in…

- Deputatul PSD Dambovita, Carmen Holban, membru in Comisia pentru Sanatate si Familie a Camerei Deputatilor, a venit in cadrul unei conferinte de presa si a vorbit despre setul de masuri din contractul cadru al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pe anii 2018-2019. Potrivit deputatului PSD Dambovita,…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) si Ministerului Sanatatii (MS) ca, in cadrul noului contract cost-volum-rezultat, sa ia in considerare accesul la tratamentul fara interferon pentru toti pacientii care sufera de…

- Lista de servicii va fi mai lunga pentru cei asigurați in sistemul sanitar autohton decat pentru cei neasigurați, iar majoritatea serviciilor sunt prevazute cu decontare integrala, adica fara plata, scrie avocatnet.ro Pachetele medicale la stat pentru perioada 2018-2019 vor fi curand aprobate la nivelul…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Ministerului Sanatatii ca, in cadrul noului contract cost-volum-rezultat, s

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Ministerului Sanatatii ca, in cadrul noului contract cost-volum-rezultat, sa ia in considerare accesul la tratamentul fara interferon pentru toti pacientii care sufera de hepatita C, indiferent…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Ministerului Sanatatii ca, in cadrul noului contract cost-volum-rezultat, sa ia in considerare accesul la tratamentul fara interferon pentru toti pacientii care sufera de hepatita C, indiferent…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Ministerului Sanatatii ca, in cadrul noului contract cost-volum-rezultat, sa ia in considerare accesul la tratamentul fara interferon pentru toti pacientii care sufera de hepatita C,…

- Intr-o declaratie politica prezentata in Parlament, deputatul PNL de Alba Sorin Ioan Bumb se refera la numirea la conducerea Consiliului de Administratie al societatii Cupru Min SA Abrud a lui Radu Cosarca, “specialist in comunicare si PR”. “Ultima a PSD in domeniul economic este numirea in fruntea…

- Un spital din Cluj, in TOP 10 al "spitalelor rusine" din Romania Peste o cincime din pacientii internati sunt nemultumiti sau foarte nemultumiti de curatenia din spitale, acelasi procent declarand ca au fost nevoiti sa isi cumpere medicamente sau alte materiale sanitare din banii proprii in perioada…

- Potrivit aceleiasi surse, unui numar de 4.798 de pacienti li s-au solicitat bani sau atentii de catre personalul medical (3,92% din totalul pacientilor care au raspuns chestionarului). Desi 8 pacienti din 10 sunt multumiti sau foarte multumiti de activitatea si implicarea medicului care i-a…

- Ministrul Sanatatii spune, intr-un mesaj transmis de Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului, ca Programul National de Oncologie derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate trebuie imbunatatit, dupa o consultare prealabila cu actorii implicati in aceasta zona.Ea afirma ca preventia…

- Seful CNAS a demisionat. Laurentiu Mihai, despre principala problema a sistemului de sanatate Laurentiu Mihai si-a dat demisia din functia de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la doar trei luni de mandat, care urmare a instalarii noului guvern, seful CNAS fiind numit de catre premier.…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) urmareste schimbarile de la nivelul principalelor institutii cu atributii in gestionarea sistemului medical. Din pacate, constatam ca la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) exista schimbari frecvente care genereaza…

- Laurentiu-Teodor Mihai va fi eliberat la cerere, la data de 1 februarie, din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), cu rang de...

- Laurentiu-Teodor Mihai va fi eliberat la cerere, la data de 1 februarie, din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor, publicata vineri,…

- Presedintele CNAS Laurentiu - Teodor Mihai a fost eliberat din functie la cerere. incepand cu data de 1 februarie, conform unei decizii publicate vineri in Monitorul Oficial. "La data de 1 februarie 2018, domnul Laurentiu - Teodor Mihai se elibereaza la cerere din functia de membru al consiliului de…

- Andre Vivan da Silva, care a condus timp de un an compania GSK Romania, a preluat pe 1 ianuarie 2018 pozitia de Vicepresedinte & Cluster Area Director Europa de Sud Est in acelasi grup, el urmand sa continue sa activeze din sediul companiei aflat in Bucuresti. El va continua sa coordoneze…

- SCHIMBARI… Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a anuntat saptamana aceasta schimbarile ce vor fi aduse in contractul-cadru, ce vor oferi un acces mai rapid pacientilor la medicamente si ingrijiri medicale. Printre cele mai importante schimbari se regasesc urmatoarele: pacientii vor putea cumpara…

- Noul contract-cadru al CNAS. Ce noutati apar in pachetul de baza de sevicii medicale Noul contract-cadru vizeaza cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii medicale, debirocratizarea si transparentizarea activitatii furnizorilor de servicii medicale, dar si disciplina contractuala…

- Sistemul informatic al CNAS, in continuare vulnerabil Sistemul informatic al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nu a fost proiectat pentru gradul de complexitate caruia trebuie sa-i faca fata, a declarat presedintele CNAS, Laurentiu Mihai. El a vorbit joi, într-o conferinta,…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, afirma intr-un comunicat remis presei ca noile masuri privind debirocratizarea actului medical agreate impreuna cu reprezentantii CNAS vor fi introduse intr-un proiect de ordonanta care va fi supus aprobarii Guvernului in cursul acestei luni. 'Noile masuri…

- Lovitura pentru medicii de familie: Medicamentele compensate ar putea fi prescrise de medicul specialist Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au prezentat ministrului Sanatatii mai multe propuneri cu scopul de a rezolva situatia medicilor de familie, astfel va fi redefinit medicul…

- Si medicii de familie emigreaza! Jurnalista Paula Rusu a publicat pe blog sau scrisoarea unui medic de familie care a decis sa-și inchida cabinetul de la intai ianuarie. Doctorul a decis sa plece din tara, nemulțumit contractele adiționale impuse de Casa Naționala de Asigurari de de Sanatate. „Din…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) cer demiterea ministrului Sanatatii si a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in contextul in care CNAS a anuntat ca perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a publicat vineri, 4 ianuarie, o lista care cuprinde 59 de afectiuni pentru care nu e nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie ca sa te consulte medicul de specialitate din ambulatoriu. Printre ele se numara angina pectorala instabila, bolile genetice,…

- Zeci de familie din tot județul s-au adunat de dimineața la CJAS Hunedoara, pentru a vedea care este situația lor, dupa ce au refuzat sa semneze actele adiționale de prelungire a contractului cu Casa. Patru reprezentanți ai Patronatului Medicilor și de la Colegiul Medicilor sunt, acum, la…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a publicat o lista cu 59 de afectiuni a caror tratare nu necesita vizita la medicul de familie. Astfel, pacientii care sufera de una dintre aceste afectiuni pot merge direct la medicul de specialitate din spital, potrivit CNAS. Si cetatenii cu urgente medico-chirurgicale…

- Organizatiile reprezentative ale medicilor de familie au transmis, joi, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis în care îl informeaza ca medicii de familie sunt în conflict deschis cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS)

- Mai puțin de jumatate dintre medicii de familie nu au semnate actele adiționale pentru 2018, susțin reprezentanții Ministerului Sanatații și ai Casei de Asigurari de Sanatate, care condamna protestul declanșat in primele zile ale anului.

- Potrivit unui comunicat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), pana acum circa 70% din medicii de familie din intreaga tara au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate. „Avand in vedere situatia creata la semnarea actelor aditionale…

- Nicoleta Dumitrescu Asa cum au anuntat de la sfarsitul anului trecut, pentru medicii de familie, prima zi lucratoare din anul 2018 – 3 ianuarie – a constituit si prima zi de greva, „rupand” temporar legaturile cu Casa Nationala de Sanatate. Practic, incepand de ieri, acestia acorda servicii medicale…

- In fata refuzului patronatului medicilor de familie de a semna noul contract-cadru cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, reprezentantii autoritatilor au trecut la represalii. La Sibiu, ei au luat la picior cabinetele pentru a-i sili pe doctori sa semneze actele aditionale chiar in fata pacientilor

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate solicita medicilor de familie maxima responsabilitate fata de pacienții pe care-i au in ingrijire, avand in vedere ca unii doctori nu mai pot prescrie rețete, bilete de trimitere și concedii medicale pentru ca nu au semnat contractele cu casele de asigurari de…

- Conform datelor furnizate de Casa Naționala de Sanatate, la nivel național, peste 60% din medicii de familie au semnat actul adițional de prelungire a contractului cu casele de asigurari, in baza caruia acorda servicii medicale in sistemul public de asigurari de sanatate. In București, numarul medicilor…

- Conform datelor furnizate de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, la nivel național, peste 60% din medicii de familie au semnat actul adițional de prelungire a contractului cu casele de asigurari de sanatate, in baza caruia se acorda servicii medicale in sistemul public de asigurari de sanatate.…

- "CNAS isi exprima in continuare toata disponibilitatea. Am prelungit programul. Peste 60% dintre contractele de la nivelul tarii sunt semnate in acest moment. Sunt destui (n.r. - medici de familie) care au fost plecati si doresc sa semneze acum. Cautam cai legale (...). Pe de alta parte, avand in…

- Deputatul Vass Levente, membru in Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor, a declarat miercuri, intr-o intalnire cu presa, la Targu Mures, ca medicii de familie au dreptate sa se revolte, insa nu trebuie sa foloseasca pacientul pentru a-si castiga drepturile in fata Ministerului Sanatatii si a…

- Deputatul Vass Levente, membru in Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor, a declarat miercuri, intr-o intalnire cu presa, la Targu Mures, ca medicii de familie au dreptate sa se revolte, insa nu trebuie sa foloseasca pacientul pentru a-si castiga drepturile in fata Ministerului Sanatatii si a…

- Medicii de familie nu vor mai acorda servicii decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) incepand de anul viitor, mai exact de pe data de 3 ianuarie 2018. In aceasta situatie, medicii vor fi prezenti la cabinete, insa consultatiile vor fi acordate doar contra cost sau pro-bono. Reprezentantii…

- Discuție incinsa in cadrul Adunarii Generale a Societații Drumuri Municipale din Timișoara, de astazi, privind validarea membrilor din Consiliul de Administrație. PSD Timiș acuza ca toți pesediștii care și-au depus candidaturile pentru a activa in consiliu au fost eliminați de pe lista. Candidații pentru…

- Ministrul Sanatații, Florian Bododg, a discutat in aceasta dimineața cu președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate despre revendicarile reprezentanților medicilor de familie. Acesta afirma ca, pe 2018, este prevazut ca bugetul pentru medicina de familie sa fie suplimentat cu 278 milioane…

- Ministrul Sanatații a purtat discuții cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurari de Sanatate cu privire la revendicarile medicilor de familie. Florian Bodog a precizat ca bugetul pentru medicina de familie a fost majorata pentru anul urmator cu 278 milioane de lei. Ministrul Sanatații a purtat…

- SN Nuclearelectrica SA SNN informeaza actionarii si investitorii ca in sedinta din data de 20.12.2017, Consiliul de Administratie al SNN, a decis prin Decizia nr. 217 20.12.2017, numirea lui Cosmin Ghita in functia de Director General pe o perioada provizorie de 4 luni incepand cu data de 03.01.2018,…

- Am sa va relatez o istorie pe cât de dramatica, pe atât de reala, despre cum s-a insinuat statul paralel în sistemul de sanatate. Cum șantajeaza și cum ucide din dorința de a câștiga pe seama cetațenilor cât mai mulți bani. Și vorbim de miliarde de euro. Și pentru a intra…

- O delegatie a Societații Naționale de Medicina Familiei (SNMF) si Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) a avut intalniri in acest inceput de saptamana atat luni, 11 decembrie, la sediul Ministerului Sanatații cu Ministrul Sanatatii, domnul Florian Bodog, cat si marți, la sediul…