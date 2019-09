Stiri pe aceeasi tema

- Unchiul Alexandrei Macesanu, Alexandru Cumpanasu, a suferit un preinfarct. Starea acestuia este stabila. Invitat la o emisiune de televiziune, barbatul a acuzat ca nu se simte bine si a ajuns de urgenta la spital pentru investigatii. La finalul emisiunii, Alexandru Cumpanasu a plecat direct la spital.…

- Victoria, fetita cea mare a cuplului, a inghitit apa din mare si a facut enterocolita. Astfel ca parintii acesteia au fost nevoiti sa ii faca o vizita doctorului. "A facut o enterocolita, am fost ieri cu ea la doamna doctor si e ok... In sensul cat poate sa fie de ok. Azi trebuia sa dam analizele,…

- Vreme extrema in Bucuresti. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a emis mesaj de avertizare a populatiei prin Sistemul RO ALERT.Administratia Nationala de Meteorologie ANM a emis duminica o avertizare nowcasting Cod portocaliu de furtuna pentru municipiul Bucuresti valabila pe parcursul urmatoarei…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu a depus adrese catre Europol și Interpol pentru a cere cautarea Alexandrei Maceșanu și a Luzei Melencu.Citește și: Judecatorul Cristi Danileț a IZBUCNIT la adresa asociațiilor care apara familii și copii: 'Daca un gay ar fi agresat copiii ar fi fost nenorocire'…

- Unchiul Alexandrei Macesanu, Alexandru Cumpanasu, a afirmat ca a discutat cu familia fetei si au hotarat ca aceasta traieste pana vor avea o dovada concreta a mortii sale. Cumpanasu mai spune ca cele doua institutii, DIICOT si IGPR, ar trebui desfiintate deoarece nu au inceput razboiul cu clanurile…

- Scandal monstru, la un cunoscut spital de urgența din Capitala. Un pacient acuza un medic ca l-a bruscat, i-a sucit mâna și ca i-a aruncat telefonul la gunoi, dupa ce i-a reproșat ca și-a bagat o pila în fața, la consultație, pentru a fenta coada.