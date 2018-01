Stiri pe aceeasi tema

- Moscova nu intentioneaza sa invite observatori ai Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) la alegerile parlamentare din 2018, a anuntat joi Leonid Slutki, presedintele Comisiei pentru relatii internationale din Duma de Stat (camera inferioara rusa), relateaza agentia de presa oficiala…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca desemnarea, în primavara acestui an, a unui candidat al partidului pentru alegerile prezidentiale ar fi o mare greseala. Întrebat daca sustine organizarea unui congres PSD pentru desemnarea, în primavara acestui an,…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat, dupa sedinta CExN, ca Liviu Dragnea ar porni cu prima sansa in a fi nominalizat drept candidatul PSD pentru prezidentiale, iar faptul ca are deja o condamnare definitiva nu e o problema din moment ce legea nu interzice acest lucru.

- Curtea Suprema a Rusiei a respins apelul inaintat de liderul opozitiei ruse, Alexei Navalnii, impotriva interdictiei de a candida la alegerile prezidentiale. Interdictia i-a fost impusa lui...

- Comisia Electorala din Rusia a respins oficial candidatura lui Alexei Navalnii, considerat principalul opozant al lui Vladimir Putin, la alegerile prezidențiale din martie 2018, relateaza AP. Cu o zi in urma, acesta anunțase ca a strans numarul necesar de semnaturi. Comisia Electorala din Rusia a anunțat…

- Fostul premier egiptean Ahmed Shafik, expulzat sambata din Emiratele Arabe Unite (EAU), unde locuia de cinci ani, a declarat duminica, intr-un interviu televizat, ca analizeaza in continuare posibilitatea de a candida in alegerile prezidentiale de anul viitor, relateaza AFP, conform news.ro.El…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a anunțat, luni, ca il va da in judecata pe președintele PSD, Liviu Dragnea, pentru declarațiile repetate in care afirma ca Ivan nu ar fi membru al formațiunii social-democrate. „Am incercat toate posibilitațile, am mers pe cale statutara, am trimis solicitari, n-am primit…

- Grupul de social-democrați care lucreaza in prezent la un nou proiect pentru PSD iși va face publice ideile la inceputul anului viitor, a declarat joi europarlamentarul Catalin Ivan. Potrivit lui Catalin Ivan, in jurul actualului lider Liviu Dragnea sunt tot mai puțini oameni, iar noul proiect vizeaza…

- CEx al PSD a decis ca filialele județene sau locale care vor sa organizeze mitinguri, o pot face, dar tema manifestarilor va fi „Romania”. Cu alte cuvinte, sa nu fie explicit mitinguri de susținere a președintelui PSD, Liviu Dragnea, recent implicat intr-un al treilea dosar penal, dosarul „Tel Drum”,…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, miercuri, la Galati, ca partidul Pro România va avea un candidat la prezidentiale pe care el îl va sustine, dar crede ca presedintele Klaus Iohannis si Liviu Dragnea au facut ”un blat” pentru alegerile care vor urma, astfel încât…

- ”Va aduc la cunostinta ca nu detin <>”, le-a transmis Laura Codruta Kovesi marti parlamentarilor din comisia de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. Sefa DNA a fost chemata din nou, pentru miercuri, la audieri de catre comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale…

- Liderul PSD Liviu Dragnea, acuzat de DNA de constituire de grup infractional organizat, abuz in serviciu si frauda cu fonduri europene in dosarul Teldrum, cu un prejudiciu estimat la 27 de milioane de euro, a declarat, la RTV, ca toti liderii PSD au dosare penale facute de „statul paralel“. Dragnea…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, la "Ora Guvernului" Ministrul Justitiei, Tudorel Toader Ministrul justitiei, Tudorel Toader, este asteptat, astazi, la "Ora Guvernului", pentru a prezenta situatia din penitenciare. Tot astazi vor avea loc audieri în cadrul Comisiei…

- Atașamentul liderului PSD fața de mustața pe care o poarta a pornit inca din tinerețe, atunci cand a inceput sa țina cont de dorința bunicului și tatalui sau de a-și lasa parul facial sa cresca. Liviu Dragnea a declarat ca nu și-a mai ras mustața din armata, cand un sergent l-a obligat sa renunțe la…

- Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 o va chema la audieri pe avocata lui Liviu Dragnea, Maria Vasii, care a declarat sambata, la Antena 3, ca „s-au intamplat chiar crime“ dupa acel scrutin.

- Includerea in proiectul de țara al unei teme de atragere a muncitorilor romani aflați in strainatate inapoi in țara ar putea avea efecte considerabile asupra votului Diasporei la alegerile prezidențiale care vor avea loc peste doi ani. 1. Klaus Iohannis are șansa sa iși consolideze reacția…

- Contactati de ziarul BURSA, nici Sevil Shhaideh si nici oficialii OMV Petrom nu ne-au confirmat sau infirmat informatia. Pe 17 octombrie, Mihai Busuioc, fost secretar general al Guvernului, apropiat de Liviu Dragnea, a demisionat din functiile de membru al Consiliului de Supraveghere, membru al Comitetului…

- Candidata la alegerile prezidentiale din Rusia, Ksenia Sobceak, vedeta de televiziune apropiata opozitiei, a declarat marti ca spera sa-i reuneasca pe rusii care sunt nemultumiti de situatia din tara, relateaza AFP. In cadrul unei conferinte de presa intr-un teatru din centrul Moscovei, Ksenia Sobceak…

- Gino Iorgulescu, 61 de ani, a caștigat alegerile LPF și este noul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.Iorgulescu l-a invins categoric pe Sorin Dragoi, 52 de ani, presedintele Consiliului de Administratie de la Poli Timisoara, 13-1. Mandatul președintelui LPF este de 5 ani. Acesta este…

- LPF a dat de inteles in ultima perioada ca este gata sa renunte la actualul sistem, cu 14 echipe, play-off si play-out, dar ideea a ramas la stadiul de proiect. Cu cateva zile inaintea alegerilor de la LPF (23 octombrie), Gino Iorgulescu a aruncat pe piata o noua posibilitate. "Ne gandim sa…

- Jurnalista și prezentatoarea Ksenia Sochak și-a anunțat candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2018 din Rusia. Daca pana acum presa a speculat doar la acest subiect, acum anunțul este oficial. Ksenia Sochak a publicat și primul video in care explica de ce candideaza și de ce ar trebui oamenii…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca nu vrea sa mai mearga la Cotroceni decat dupa alegerile prezidențiale. "Nu merg la Cotroceni. Nu! Nu vreau sa mai merg la Cotroceni decât dupa alegerile prezidențiale și asta nu este un moft, ci pentru…

