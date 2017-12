Primul meci oficial al perechii Mergea/Zimonjic va avea loc la Doha (ATP)

Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul sârb Novak Djokovic, fost nr. 1 mondial, a anuntat vineri ca din cauza durerilor la cotul drept se retrage de la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi, unde trebuia sa revina dupa o pauza de 6 luni din cauza unei accidentari, relateaza EFE. Djokovic a anuntat ca în ultimele zile…

- Imprumutat in aceata toamna de la Watford la Deportivo La Coruna, portarul Costel Pantilimon nu va mai ramane in Spania și din sezonul urmator. Goalkeeper-ul roman de 30 de ani nu a impresionat la Depor, iar spaniolii nu vor actova clauza de cumparare de la Watford. "Deportivo cauta sa cumpere un portar…

- Deși la inceputul anului era vazut ca om de baza la Deportivo La Coruna, Florin Andone a avut mai multe probleme și ar șanse mari sa plece in aceasta iarna. Presa din Spania scrie ca și conducerea clubul galician este dispusa sa renunțe la atacantul de 24 de ani și a luat decizia de a scadea din prețul…

- Tenismanul elvetian Stan Wawrinka, numarul 9 mondial, si canadianul Milos Raonic (nr.24) au declarat forfait pentru turneul demonstrativ de la Abu Dhabi, programat la finele acestei luni, informeaza presa din Emiratele Arabe Unite. Wawrinka acuza in continuare dureri la genunchiul stang,…

- Președintele FRT, George Cosac, a declarat, sambata seara, ca in ansamblu 2017 este cel mai bun an din istoria Federației Romane de Tenis, ținand cont in special de rezultatele obținute de Simona Halep, numarul 1 mondial, informeaza Agerpres. „Poate fi considerat cel mai bun an ca și performanțe. Sigur,…

- Portugalia, campioana europeana en titre, și Spania, campioana mondiala din 2010, se afla in Grupa B, alaturi de Iran și Maroc, la Cupa Mondiala de fotbal de anul viitor, care va avea loc in Rusia, in perioada 14 iunie - 25 iulie 2018. Campioana mondiala en titre, Germania, se afla în…

- WTA continua sa publice analiza exhaustiva asupra circutuilui feminin de tenis sub lupa celor doua mari legende ale sportului alb - Chris Evert si Martina Navratilova. Subiectul celui mai recent episod al dezbaterii: cel mai bun rever din circuit. Navratilova le-a nominalizat rapid pe garbine…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, fostul numar unu mondial, va disputa primul sau turneu oficial din sezonul 2018 la Doha, inainte de a lua parte la Openul Australiei de la Melbourne, informeaza agentia Taniug.In varsta de 30 ani, Djokovic, care are in palmares 12 titluri de Mare Slem, nu a mai aparut…

- 22 de oameni, printre care si un roman, au fost raniti noaptea trecuta intr-o dicoteca din Tenerife, Spania. A fost un incident despre care a dat informatii, in direct, la Telejurnal, corespondentul TVR Felix Damian.

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, fostul numar unu mondial, va disputa primul sau turneu oficial din sezonul 2018 la Doha, inainte de a lua parte la Openul Australiei de la Melbourne, informeaza agenția Taniug. În vârsta de 30 ani, Djokovic, care are în palmares 12 titluri…

- Evert, care are 18 titluri de Grand Slam in palmares, considera ca Halep poate obtine in 2018 primul titlu de Mare Slem si doar ghinionul a impiedicat-o pana acum sa aiba trei in palmares. La intrebarea Cine va castiga primul sau Mare Slem in 2018?, Chris Evert a spus: ''O aleg pe Simona Halep, deoarece…

- Fosta mare jucatoare de tenis Chris Evert a fost intrebata de reprezentantul site-ului oficial al WTA pe cine ar miza ca va caștiga in premiera un turneu de Mare Șlem in 2018. Americanca a nominalizat-o pe Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA). “O aleg pe Simona Halep, pentru ca ar fi putut sa caștige…

- Tenismanul roman Florin Mergea a anuntat ca in sezonul urmator va face pereche cu veteranul sarb Nenad Zimonjic, dupa ce a incetat colaborarea cu indianul Rohan Bopanna.„Nenad Zimonjic e un jucator care nu mai are nevoie de prezentare, dar mai mult, e un om special pentru mine. O sa va povestesc mai…

- Tenismanul roman Florin Mergea a anunțat ca in sezonul 2018 va face pereche cu „veteranul" sarb Nenad Zimonjic, intr-o postare pe contul sau de Facebook. Adrian Barbu (34 ani), care a facut pereche la dublu i...

- Astfel, la data de 18.11.2017, cetateanul roman C. Catalin a fost depistat pe Aeroportul International Iasi, in timp ce se imbarca pe o cursa aeriana cu destinatia intermediara Madrid - Spania acesta urmarind ca apoi sa ajunga in Lima - Peru, ocazie cu care asupra acestuia, dar si in bagajul de cala…

- Tenismanul roman Florin Mergea a anunțat ca in sezonul 2018 va face pereche cu ''veteranul'' sarb Nenad Zimonjic, intr-o postare pe contul sau de Facebook.''Am fost destul de norocos in viața sa cunosc și sa am alaturi de mine oameni deosebiți. La fel și in cea legata de tenis. Inainte de…

- Tenismanul roman Florin Mergea a anunțat ca in sezonul 2018 va face pereche cu ''veteranul'' sarb Nenad Zimonjic, intr-o postare pe contul sau de Facebook. ''Am fost destul de norocos în viața sa cunosc și sa am alaturi de mine oameni deosebiți. La fel și în…

- Jana Novotna a murit de cancer la doar 49 de ani. Jucatoarea de tenis din Cehia a fost caștigatoare la Wimbledon, in 1998. Jana Novotna, renumita fosta jucatoare de tenis din Cehia, a murit ieri, la doar 49 de ani, dupa ce a pierdut lupta cu cancerul. Jana Novotna a debutat in circuitul profesionist…

- Florin Mergea va porni in sezonul 2018 alaturi de un nou partener. Acesta este sarbul Nenad Zimonjici, 41 de ani, un specialist al probei de dublu cu o imensa experiența. Noutatea a fost dezvaluita chiar de jucatorul roman, pe pagina sa de Facebook. "Nenad Zimonjici e un jucator care nu mai are nevoie…

- Florin Mergea a anuntat semnarea unui parteneriat fantastic, cu unul dintre cei mai mari jucatori de dublu din toate timpurile! Romanul in varsta de 32 de ani va juca alaturi de Nenad Zimonjic (Serbia, 41 de ani) incepand cu sezonul 2018. Mergea va juca alaturi de Zimonjic, multiplu castigator…

- Fotbalul este in continua evoluție, marturie fiind faptul ca mapamondul acestui sport s-a schimbat la patru ani de la Mondialul din Brazilia, pentru ca doar 20 vor juca și la CM 2018 din Rusia, in timp ce alte 12 sunt nou venite, dintre care Islanda și Panama apar in premiera la un turneu final,…

- Fundașul stanga de la Viitorul, Cristian Ganea, a avut o evoluție modesta aseara, pentru echipa naționala, in amicalul pierdut categoric cu Olanda, scor 0-3. "Are ceva oferte, chiar din Spania din ce știu eu", a zis Ciprian Marica la TV Digi Sport. Fotbalistul ar fi intrat in vizorul formatiei spaniole…

- Tenismanul ceh Radek Stepanek si-a anuntat retragerea din activitate, dupa o cariera profesionista de 21 ani, pe parcursul careia castigat de doua ori Cupa Davis, precum si doua titluri de Mare Slem la dublu, informeaza AFP.

- Tenismanul ceh Radek Stepanek și-a anunțat retragerea din activitate, dupa o cariera profesionista de 21 ani, pe parcursul careia caștigat de doua ori Cupa Davis, precum și doua titluri de Mare Șlem la dublu, informeaza AFP. "Știu ca o cariera în tenis este limitata, însa…

- Delegatia a fost primita de catre secretarul de stat pentru Relatia cu Parlamentul si Relatii Internationale, Daniel Robert Marin, si inspectorul general al Politiei de Frontiera Romane, chestorul general de politie Ioan Buda. Potrivit comunicatului, vizita s-a realizat in contextul campaniei 'Da,…

- Dupa ce au reusit sa treaca la baraj de Irlanda de nord si Grcia, cu scorul general de 1-0 si 4-1, Elvetia si Croatia s-au alaturat altor 26 de natiuni care si-au asigurat prezenta la turneul finalal Campionatului Mondial de anul viitor din Rusia. Elvetia nu va uita niciodata barajul cu Irlanda de Nord,…

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan (locul 115 in clasamentul mondial) si-a continuat parcursul la turneul WTA de la Hua Hin, din Thailanda, cu o noua victorie in doua seturi. Dupa ce a trecut de thailandeza Chompoothip Jandakate, in runda inaugurala, scor 6-1, 6-2, sportiva din…

- Bratislava si Milano sunt favorite sa gazduiasca institutia europeana, dupa iesirea Marii Britanii din UE, în defavoarea Bucurestiului. Slovacia si Italia au prezentat ofertele cele mai bune pentru aceasta initiativa, dar si Olanda (pentru Amsterdam) si Danemarca (Copenhaga) sunt vazute…

- Tenismanul elvețian Stan Wawrinka, care n-a mai jucat din luna iulie, din cauza problemelor medicale, a anunțat marți pe rețelele de socializare ca se antreneaza din nou dupa patru luni, scrie ziarul La Tribune de Geneve Stan Wawrinka a postat un video în care se vede cum exerseaza…

- Perechea Horia Tecau (Romania)/Jean-Julien Rojer (Olanda) a ratat calificarea in finala probei de dublu din cadrul turneului Masters 1.000 ATP de la Paris-Bercy, competitie dotata cu premii totale de 4,2 milioane euro, dupa ce a fost invinsa, sambata, in penultimul act, de cuplul Ivan Dodig (Croația)/Marcel…

- Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau și olandezul Jean-Julien Rojer a ratat calificarea in finala probei de dublu in cadrul turneului Masters 1.000 ATP de la Paris-Bercy, dotat cu premii totale de 4.273.775 euro, sambata, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de cuplul Ivan Dodig…

- Rafa Nadal (1 ATP) este in sferturile ultimului turneu Masters 1000 al anului, de la Paris, "in cel mai mai important oras din viata mea": va juca, vineri, nu inainte de ora 16:30 (ora Romaniei), pentru un loc in semifinale Cu noua ani in urma, un Nadal bionic, un veritabil super-erou ce s-ar fi…

- Tenismanul roman Horia Tecau și olandezul Jean-Julien Rojer, campioni in 2017 la US Open, au fost nominalizați pentru cea mai buna pereche a anului la Premiile ATP World Tour, potrivit site-ului circuitului profesionist masculin. Nu mai puțin de 15 perechi au fost nominalizate pentru aceasta onoare,…

- Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer a fost invinsa, miercuri, de cuplul Oliver Marach (Austria)/Mate Pavic (Croatia), cu 5-7, 7-5, 11-9, in runda inaugurala a probei de dublu din cadrul turneului ATP de la Viena, dotat cu premii totale de 2.035.415 euro.

- Horia Tecau, invins in primul tur al turneului de tenis de la Viena, in proba de dublu. Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau și olandezul Jean-Julien Rojer a fost invinsa, miercuri, de cuplul Oliver Marach (Austria)/Mate Pavic (Croația), cu 5-7, 7-5, 11-9, in runda inaugurala a probei de…

- Tenismanul sud-african Kevin Anderson, nr.17 mondial și favorit 7 la turneul ATP de la Viena, dotat cu premii totale de 2.035.415 euro, a fost eliminat inca din primul tur, fiind invins marți in doua seturi, 6-4, 6-4, de spaniolul Guillermo Garcia-Lopez, nr. 81 mondial. În optimi,…

- Adrian Barbu, tenismenul aflat pe locul 506 in clasamentul ATP de dublu, partener al vicecampionului olimpic Florin Mergea, locul 49 ATP, a fost depistat pozitiv la un control antidoping efectuat la 16 august, la turneul challenger de la Meerbusch, Germania, informeaza itftennis.com , citat de News.ro…

- Jucatorul roman de tenis Adrian Barbu, in varsta de 34 de ani, a fost suspendat provizoriu dupa ce a fost depistat pozitiv la un test antidoping efectuat in luna august, scrie site-ul itftennis.com, citat de prosport.ro. ...

- Jucatorul de tenis Adrian Barbu (34 de ani / locul 506 ATP dublu), partenerul de dublu al lui Florin Mergea, a fost suspendat provizoriu de Agenția Mondiala Anti-Doping, dupa ce intr-o proba de urina analizata pe 16 august 2017 au fost depistate urme de nandrolon și metenolon! Adrian Barbu poate face…

- FR Baschet anunta in 13 octombrie despartirea pe cale amiabila de antrenorul Marcel Tenter, care a condus nationala timp de patru ani, ultimele partide oficiale fiind cele de la EuroBasket2017, in grupa C, de la Cluj-Napoca. Tricolorii nu au obtinut nicio victorie in aceasta grupa din care au mai facut…

- Ovidiu Hațegan, arbitrul roman al momentului, a fost delegat sa conduca una dintre semifinalele Campionatului Mondial U17 ce se disputa in India. Centralul roman va arbitra duelul tare dintre Brazilia și Anglia, care va avea loc miercuri, de la ora 14:30. Hațegan va fi ajutat de tușierii Octavian…

- Cupa Davis, Romania – Israel. Andrei Pavel a anunțat lotul pe care il va folosi la Ramat Hasharon. Disputa va avea loc in perioada 27-29 octombrie. Capitanul nejucator al echipei de Cupa Davis, Andrei Pavel, a anunțat va miza pe Dragoș Dima, Nicolae Frunza, Vasile Antonescu și Bogdan Borza, informeaza …

- Romania va juca in Israel un meci decisiv pentru ramanerea in Grupa I a Zonei Europa/Africa a Cupei Davis. Florin Mergea nu va juca in aceasta confruntare, acesta explicand gestul intr-o postare pe contul personal de Facebook: "Sunt lucruri de ordin intern pe care nu pot sa le fac publice fara a crea…

- Valencia a castigat la scor de tenis, 6-3 (2-0) meciul sustinut pe terenul formatiei Betis Sevilla la care evolueaza si internationalul roman Tosca. Golurile liliecilor au fost marcate de Kondogbia (min. 35), Guedes (min. 45), Rodrigo (min. 64),Mina (min. 74), Zaza (min.88), Pereira (min.90+4), in timp…

- Tenismanul britanic Andy Murray (30 ani), nr. 3 mondial, iși incheie oficial sezonul, dupa ce a declarat forfait pentru turneul ATP de la Paris (30 octombrie - 5 noiembrie). Britanicul nu a mai jucat de la eliminarea sa din sferturile de finala de la Wimbledon, din luna iulie. Când…

- De patru incercari a avut nevoie Halep pentru a ajunge numarul unu mondial, iar Simona a rememorat evenimentele care au adus-o aproape de aceasta performanta: "Cel mai greu moment a fost in finala de la Roland Garros, pentru ca atunci am avut prima sansa de a deveni numarul unu, dar si de a castiga…

- Marius Copil, in semifinale la Kaoshiung. Tenismanul roman s-a calificat in semifinalele turneului challenger de la Kaohsiung (Taiwan), dotat cu premii de 125.000 $, dupa ce a dispus de cehul Lukas Rosol cu 7-6 (6), 6-4. Copil (26 ani, 77 ATP), al treilea favorit al competitiei, s-a impus intr-o ora…

- Cluj-Napoca a fost introdus în lista celor mai ieftine 33 de destinații din Europa, în funcție de prețul biletului de avion. Clasamentul a fost realizat de cel mai important ziar spaniol, El Pais.Biletul dus-întors din Alicante, Barcelona si Madrid costa de la 80 de…