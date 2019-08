Stiri pe aceeasi tema

- Inteligența artificiala poate face multe lucruri, iar mai nou poate sa descopere formula rimelului perfect. Compania Avon a dezvoltat, cu ajutorul dezvoltatorilor IT, așa numitul Algoritm Geniu. Algoritmul Geniu este „un instrument exclusiv de invațare automata și inteligența artificiala care citește,…

- Proiectul de cercetare in domeniul inteligentei artificiale la care Microsoft contribuie cu un miliard de dolari isi propune sa construiasca in cinci ani un sistem cerebral artificial asemanator creierului uman, informeaza cotidianul Financial Times preluat de mediafax"Credem ca cele mai multe…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea Flinders din Australia de Sud a dezvoltat un nou vaccin despre care se crede ca este primul medicament pentru oameni din lume care a fost complet conceput de inteligența artificiala, scrie realitatea.net.

- Serena Williams a creat rochia ce se potrivește oricarei femei. Jucatoarea de tenis a postat pe Instagram un video in care apare alaturi de alte șase femei, toate purtand același model de rochie, numit Twist Front Dress. „Aici, la @serena, avem o vara rosie-fiebinte. Am creat rochia Twist Front pentru…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea Flinders din Australia de Sud a dezvoltat un nou vaccin despre care se crede ca este primul medicament pentru oameni din lume care a fost complet conceput de inteligența artificiala (AI). Acest vaccin a fost creat independent de un program de inteligența artificiala…

- ​Site-ul românesc de recrutare eJobs spune, miercuri, ca a introdus tehnologie de inteligența artificiala (AI) pentru a aduce firmelor sugestii mai bune de candidați la angajare, conform cerințelor angajatorilor. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Atunci când whisky-ul e produs în Scoția se numește scotch. Când e facut în Kentucky, SUA, se numește whiskey (și irlandezii adauga "e"-ul). Dar cum se numește atunci când e produs în Suedia, bazat pe o rețeta creata de un algoritm de inteligența artificiala…

- Invatarea mecanica, unul dintre cele mai performante subdomenii ale inteligentei artificiale in prezent, se dovedeste instrumentul perfect pentru aducerea la zi a graficii unora dintre jocurile care au facut istorie.