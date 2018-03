Stiri pe aceeasi tema

- Ce a discutat Tudorel Toader cu ministrul justiției sarb despre Sebastian Ghița. Ministrul de Justiție Tudorel Toader a discutat la Belgrad cu omologul sau, Nela Kuburovic, extradarea lui Sebastian Ghița. Intalnirea a durat aproximativ o ora și, potrivit lui Toader, cei doi au discutat și despre planurile…

- Tudorel Toader s-a intalnit cu ministrul sarb al Justiției. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a intalnit luni, 26 martie, cu cu omologul sau sarb , timp de ora. A fost abordat si cazul fostului parlamentar Sebastian Ghita, la aproape un an dupa ce Romania a cerut extradarea sa, dar decizia trebuie…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va efectua, luni, o vizita la Belgrad, acolo unde se va intalni cu ministrul Justiției din Serbia, iar principala discuție va fi legata de Sebastian Ghița.Ministerul Justiției a cerut extradarea lui Sebastian Ghița, insa instanțele din Serbia au decis pana…

- Ucraina U19 și Serbia U19 se intalnesc astazi, de la 15:30, pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiești. Romania se poate califica inca de azi la Euro daca invinge, iar Ucraina nu caștiga impotriva Serbiei. Romania U19 - Suedia U19 e liveVIDEO AICI de la 20:00! liveSCORE de la 15:30 Ucraina U19 - Serbia…

- Primul tren al EURORAIL Serbia, parte a Grampet Group, a circulat noaptea trecuta pe distanta Stamora Moravita- Pancevo si retur. Este primul operator privat din Serbia care incepe, astfel, sa desfsoare activitate locala. Este un succes pentru tara noastra deoarece Eurorail Serbia este parte…

- Marian Dima Ploaia „inghetata” din weekend-ul trecut, apoi, zapada cazuta din abundenta ieri, frigul, previziunile meteo pentru zilele urmatoare, astazi si maine anuntandu-se un nou val de ninsori, starea precara a terenurilor, toate la un loc au dus la o decizie normala, ieri, Asociatia Judeteana de…

- Spectacole din Serbia, Germania, Olanda, Franța, Kosovo, Ungaria, Bulgaria, Italia și Romania – le veți putea vedea pe toate in luna mai, cand are loc Festivalul Euroregional de Teatru Timișoara, TESZT. Evenimentul a ajuns la ediția cu numarul 11.

- Andrei Gheorghe și Ionuț Lupescu, acum candidat la șefia Federației Romane de Fotbal, s-au aflat la același pupitru, in anul 1998, la emisiunea „Procesul Mondialelor” de la Pro TV. Se intampla la scurt timp dupa ce Romania parasise Campionatul Mondial din Franța, eliminata de Croația in optimi, scor…

- Incepand de marți, la Buftea și la Mogoșoaia, se vor disputa meciurile din turul de elita U19, la care participa Romania, Serbia, Suedia și Ucraina. Inițial, meciurile au fost programate sa se joace la bazele de la Buftea și Mogoșoaia. Terenurile de la Buftea și Mogoșoaia sunt acoperite de un strat…

- Serbia, țara de la care Romania așteapta extradarea lui Sebastian Ghița, nu a pus in practica niciuna dintre recomandarile de prevenire a corupției in randul parlamentarilor, judecatorilor și procurorilor, arata un raport al Consiliului Europei, dat publicitații joi.

- DAI-TECH, producatorul brandului de IT&C, nJoy este pentru al doilea an consecutiv in topul publicatiei Inc. 5000 Europe destinat companiilor private care au parte de o dezvoltare accelerata pe teritoriul Europei. Compania de componente si accesorii pentru calculatoare a avut o crestere…

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat luni ca in locul actualului sef al statului, ar fi abordat subiectul aducerii in Romania a fostului deputat Sebastian Ghita din Serbia in cadrul intrevederii pe care Klaus Iohannis a avut-o recent cu presedintele sarb, Aleksandar Vucic, la Bucuresti.…

- Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi si mai bune, a afirmat, ieri, presedintele Klaus Iohannis, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, la Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres. „Relatiile dintre Romania si Serbia sunt foarte bune si vor fi mai…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, la Palatul Cotroceni, despre Sebastian Ghița, in cadrul conferinței de presa comuna cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic. ”Nu e treaba președinților”, a spus șeful statului, Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, dupa intalnirea cu omologul sau sarb, ca problema Kosovo este complicata si ca fara o solutie in relatia dintre Serbia si Kosovo, tara vecina nu va putea Adera la Uniunea Europeana, adaugand ca Romania este dispusa sa se implice in gasirea unei solutii.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca vor exista migranti in continuare la granita dintre Serbia si Romania, precizand insa ca nu exista probleme intre cele doua tari in aceasta privinta. "Migranti vom avea si in continuare, nu trebuie sa-si faca nimeni iluzii ca se va opri fluxul…

- Au avut loc 12 percheziții domiciliare la persoane banuite de constituire a unui grup infracțional organizat sprecializat și traficul de migranți. Din cercetari efectuate s-a stabilit ca „in cursul anului 2017, pe raza județului Timiș s-ar fi constituit și ar fi acționat un grup infracțional organizat,…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din I.G.P.R., sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., efectueaza 12 percheziții domiciliare, pe raza județelor Timiș și Arad, pentru destructurarea unui grup infracțional…

- Siemens da startul celei de-a treia ediții a competiției regionale de jurnalism Siemens CEE Press Award. Anul acesta, compania cauta cele mai bune materiale de presa pe tema "Viitorul digital al orașelor, industriei și energiei". Competiția este deschisa jurnaliștilor din 13 țari: Austria,…

- 587 de sportivi din Slovenia, Ungaria, Serbia, Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, Romania și Croația s-au intrecut sambata, 3 martie, la ediția a XVI-a Campionatului internațional de karate al Croației „Virovitica Open”.

- Un numar de 476 artisti din Australia, Spania, Serbia, Republica Moldova, Austria, SUA si Romania, cu peste 800 de lucrari de pictura, s-au inscris la Salonul de Pictura „Arte Mici”, un eveniment clandestin de forma, pata si culoare, dupa cum ...

- Valul de frig siberian care s-a abatut asupra Europei a ucis peste 40 de oameni pana miercuri, inclusiv numeroase persoane fara adapost, si continua sa perturbe transporturile, relateaza AFP. Numit ”Bestia din Est” de presa britanica, ”Ursul din Siberia” in Olanda, ”tunul de zapada” in Suedia sau…

- Situat pe Transfagarasan, pe cel mai pitoresc drum din Romania, Barajul Vidraru este al 5-lea ca marime din Europa care este construit sub forma unui arc de cerc. La momentul finalizarii construcþiei, in 1966, el se situa pe locul 9 in lume, dar in prezent se afla pe al 27-lea. De la darea in folosinþa…

- Grupurile de interese politice si economice externe conduse de miliardarul american George Soros ar dori sa vada un guvern ungar slab care poate fi santajat, a declarat miercuri seara premierul ungar Viktor Orban, citat de MTI. ''Nicio tara nu poate fi independenta in absenta unei prese…

- Ungaria are un plan cu gazoductul BRUA, in timp ce Romania doarme in bocanci. In timp ce vecinii nostri au o politica energetica cristalizata si coerenta, autoritatile noastre fac ce se pricep mai bine: se balbaie, dau din colt in colt si dovedesc o crasa lipsa de transparenta si de viziune.

- Timisoara ar putea avea, in acest an, doua evenimente la care isi vor da concursul solisti si formatii cu notorietate la nivel national si international. The post Evenimente artistice in Timisoara, cu interpreti si formatii din Romania, Bulgaria, Serbia si Muntenegru appeared first on Renasterea banateana…

- Viața bate filmul! Romania versus SUA! Cazuri concrete: proiectul metroului spre Drumul Taberei si cel al rachetei Falcon Heavy au demarat aproape in acelasi timp- dar numai unul dintre ele s-a incheiat pana acum cu succes. Mai exact, licitațiile la metroul din Drumul Taberei au inceput in 2008, lucrarile…

- Problema infrastructurii rutiere din Romania a ajuns atat de grava incat se livreaza mai ușor colete in Bulgaria decat in orașele din cele mai indepartate colțuri ale Romaniei. O spune Iulian Stanciu, directorul retailerului online eMag. Acesta a povestit, intr-un interviu pentru Libertatea, ca societatea…

- Situația sportului romanesc, criticata de foști mari sportiv, precum Hagi, Nastase și Țiriac, este reflectata și de numarul persoanelor care activeaza in acest domeniu. Potrivit unui studiu Eurostat, valabil pe 2016, prezentat de revista NewMoney, in Romania sunt 12. ...

- "La ultima conferinta de presa mi-am exprimat opinia personala legata de situatia fotbalului romanesc, in care am precizat ca fotbalul la nivel mondial se dezvolta, iar la noi in tara avem mai putine stadioane, echipe, jucatori, antrenori si mai putini suporteri. Aceasta situatie a fotbalului din…

- Robert Licu, candidat la functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal, si-a prezentat programul cu care si-a propus sa castige alegerile din 14 februarie. ”Va prezint programul care ar trebui sa scoata handbalul romanesc din impas. Handbalul romanesc, gandit si facut de romani,…

- Mihai Fifor, ministrul care a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor pentru functia de ministru al Apararii Nationale, are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un submarin produs intr-un santier romanesc. Ministrul propus pentru Aparare a declarat in cadrul audierilor…

- Scandal de proporții la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara unde Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne face verificari legate de operațiuni ilegale de scoatere forțata din țara a unor migranți ajunși in Romania din Serbia. Conform informațiilor obținute de PRESSALERT.ro…

- Politistii de imigrari din municipiul Bucuresti au depistat trei barbati din Turcia, Israel si S.U.A, care nu au parasit teritoriul Romaniei la expirarea dreptului de sedere si nu au efectuat demersuri pentru prelungirea acestuia. Au fost emise 2 decizii de returnare si aplicate amenzi in valoare de…

- Deputatul Remus Borza a discutat despre blocajul pe care il impune Olanda, in ceea ce privește aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Remus Borza a precizat ca Olanda ar avea enorm de pierdut in cazul aderarii țarii noastre, dar și ca Romania nu va avea curaj niciodata sa mearga intr-o instanța cu…

- Deputatul socialist Vlad Batrincea, cel care s-a remarcat, in special, dupa ce a rupt harta Romaniei Mari in Parlamentul Republicii Moldova, a declarat ca activitatea lui Traian Basescu la Chisinau este o dovada a „intentiilor imperialiste reale ale Bucurestiului – sa obtina disparitia statului moldovenesc…

- Victor Ponta, presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Romaniei, va avea cetatenie sarba, scrie Blic, care relateaza ca parlamentarul roman a spus, in cadrul unei vizite de anul trecut la Belgrad, ca Romania va continua sa sustina integrarea Serbiei si ca acest lucru este in interesul…

- Astazi, in cadrul campaniei „Carți care merita citite”, va propunem titluri captivante, aparute recent la Editura Corint, in colecția Istorie. Dincolo de realizarile scriitorilor straini, merita evidențiate lucrarile a doi autori romani: Nicoleta Ionescu-Gura și Florian Banu. Primul a ales sa scrie…

- Politistii de imigrari din Cluj au depistat trei cetateni straini din Irak, care nu au parasit teritoriul României la expirarea perioadei legale de sedere. Pe numele acestora au fost emise decizii de returnare, prin care sunt obligati sa paraseasca teritoriul…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Imigrari Cluj au refuzat prelungirea dreptului de ședere temporara unui barbat de 32 de ani, din Turcia, în urma constatarii casatoriei de conveniența cu o românca. Pe numele strainului a fost emisa o decizie de returnare prin care a fost obligat…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a anuntat vineri ca va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare vizite in mai multe tari din Europa de Sud-Est, printre care Romania, precum si Bulgaria, Serbia si tarile baltice Estonia, Letonia si Lituania, fiind prima deplasare efectuata in aceste state de un premier…

- Luminitele de Craciun, unele mai kitsch, altele mai frumoase, au costat, in general, exorbitant in mai toate orasele sau comunele din tara. O harta interactiva arata cum s-au risipit bani in toata Romania. 0 0 0 0 0 0

- Sarbul Bozo Rudic este noul antrenor principal al echipei HC Vaslui, au anuntat, miercuri, oficialii clubului vasluian. „Bozo Rudic vine la Vaslui de la Vojvodina Novi Sad, formatie cu care a castigat titlul in Serbia, in sezonul trecut. Sarbul va prelua echipa de pe locul 12 si va avea ca obiectiv…

- Conceptul de “B&B” (bed&breakfast) in turism l-am cunoscut de la americani, prin site-uri de profil. Aici, mii de romani, persoane fizice sau patroni de pensiuni iși inchiriaza deja locuințele in regim hotelier. Pentru mulți dintre ei, aceasta fiind principala forma de promovare. Dar cum ar fi ca un…

- Radu Mazare, care nu s-a prezentat la politia din Constanta pentru semnarea graficului de prezenta, a informat ofiterul de caz ca se afla pe teritoriul statului Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic, au anuntat sambata reprezentantii IGPR. Potrivit acestora, sambata, in jurul…

- Responsabilul ungar mentioneaza in interviu ca daca traficul de la aceasta granita se va transforma intr-o ruta principala de migratie, la frontiera dintre Ungaria si Romania ar putea fi construit un gard, dupa consultari cu autoritatile romane.Gyorgy Bakondi mai noteaza ca autoritatile…

- Un timisorean ar putea reprezenta marea noutate a lotului national de handbal seniori al Romaniei pentru faza inaugurala a calificarilor la Campionatul Mondial din 2019. Prima reprezentativa va juca in perioada 11-13 ianuarie, la Bozen, cu Italia, Ucraina si Insulele Feroe pentru accederea in play-off,…