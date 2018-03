Stiri pe aceeasi tema

- Hunor: Din 2007, Romania arata ca un vapor fara un capitan pe o mare agitata. Acuzatii grave la adresa PNL In Codul Administrativ sunt atat de multe probleme incat ar trebui respins in aceasta varianta sau modificat substantial, deoarece este neconstitutional si ofera ”puteri exagerate prefectilor si…

- Birourile Permaente Reunite ale Senatului și Camerei Deputaților s-au reunit, vineri, pentru a convoca o ședința a plenului reunit al Parlamentului, care va avea loc, luni, de la ora 15.00.Principalul motiv pentru care a fost convocata aceasta ședința este prezentarea in plen a raportului…

- "Se are in vedere reducerea numarului de declaratii depuse de persoanele fizice, prin unificarea unor formulare, ca un pas important in indeplinirea obiectivelor prevazute in Programul de Guvernare privind reducerea numarului de formulare solicitate de ANAF si depunerea unui formular pe an pentru cei…

- De asemenea, vor fi stabilite prioritatile legislative ale ALDE pentru prima sesiune parlamentara ordinara a anului 2018. Duminica trecuta, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, seful Senatului, declara ca isi doreste o minima interventie a statului in economie pentru anul 2018 si…

- Sorina Pintea a preluat, marti, mandatul de ministru al Sanatatii, precizand ca va continua proiectele prevazute in Programul de guvernare si ca doreste o buna colaborare cu asociatiile de pacienti si organizatiile neguvernamentale, informeaza AGERPRES . “Am venit la Ministerul Sanatatii sa fac ceva,…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avut un discurs de o duritate fara precedent in Parlament. Acesta a refuzat sa vorbeasca despre programul de guvernare al PSD și despre echipa ministeriala, insa a atras atenția ca Romania se indreapta spre un destin tragic, pentru ca toate”Nu este o situație…

- Dupa mai multe ore de audieri a miniștrilor desemați, Camera Deputaților și Senatul Romaniei s-a intrunit in ședința comuna. Premierul desemnat, Viorica Dancila, prezinta programul de guvernare.

- Plenul Parlamentului s-a intrunit, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern, dupa ce ministrii propusi sa faca parte din Cabinetul Viorica Dancila au fost audiati, astazi, in comisiile parlamentare de specialitate și avizați, cu toții, favorabil.

- UDMR a decis, luni, sa acorde votul de incredere Guvernului Dancila, liderul Uniunii, Kelemen Hunor, criticand insa schimbarile dese ale premierilor. „Artimetic, PSD-ALDE are majoritate, au zece voturi peste minimul necesar pentru a investi Guvernul. Am vazut si am analizat programul de…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, luni, ca Uniunea a decis sa dea o sansa astazi PSD-ALDE la votul din plenul al Parlamentului, prin urmare va vota in favoarea Cabinetului Dancila, transmite News.ro . Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, duminica, ce parere are despre atitudinea…

- Kelemen Hunor continua sa critice programul de guvernare PSD-ALDE, cu cateva ore inainte de votul de incredere care va fi dat in Parlament, liderul UDMR declarand ca la capitolul Transporturi sunt greseli mari, semn ca cel care a facut proiectul nu avea si o harta in preajma.

- Grupurile parlamentare ale UDMR se vor reuni luni, în sedinta, înaintea sedintei comune a Senatului si Camerei Deputatilor pentru votul de învestitura a noului Guvern. Informatia a fost confirmata pentru AGERPRES de liderul deputatilor UDMR, Korodi Attila. Martea trecuta,…

- Cseke Attila declara ca „mai mult decat in alte cazuri, de data aceasta, acest Guvern va trebui sa aiba intr-adevar eficienta, pentru ca practic, intr-un an si o luna, partidele de guvernamant schimba al doilea prim-ministru, suntem la al treilea prim-ministru. Nu se mai poate continua asa, la fiecare…

- Se prevede a fi un vot cu emotii in Parlament, pentru viitorul Guvern Dancila. PSD si ALDE au, teroretic, majoritatea necesara pentru ca echipa Dancila sa treaca de votul din Parlament. Potrivit aritmeticii, noul guvern are nevoie de sustinerea a 233 de alesi, iar coalitia de guvernare detine 243…

- Guvernul Dancila vine in fața Parlamentului pentru a primi votul de investitura. Premierul desemnat, Viorica Dancila, și-a anunțat vineri echipa de miniștri, votata, uninominal, in Comitetul Executiv Național al PSD, iar membrii Cabinetului urmeaza sa fie audiați in comisiile de specialitate, iar mai…

- Guvernul propus de Coaliția PSD-ALDE și care va fi condus de prim-ministrul desemnat, Viorica Dancila, a venit și cu un Program de guvernare nou. Așa cum era de așteptat sunt modificari fața de cel al Guvernului Tudose și Guvernul Grindeanu. STIRIPESURSE.RO va prezinta principalele prevederi ale…

- Premierul desemnat si ministrii din noul Guvern se pregatesc pentru votul de luni din Parlament. Duminica au avut loc ultimele discutii intre echipa Vioricai Dancila si parlamentarii PSD si ALDE, intr-o sedinta care a decurs pe repede inainte, la Parlament După o şedinţă cu aplauze,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara, ca liberalii vor vota, cu bilele la vedere, impotriva investirii guvernului Dancila.” Sper ca nimeni nu-si imagineaza ca Vasilica Vorica Dancila va fi premierul țarii”, a spus Orban, care a facut apel catre parlamentarii minoritatilor si UDMR…

- Pentru ca guvernul Viorica Dancila sa treaca de Parlament are nevoie de minimum 233 de voturi. Pana in prezent, UDMR este singura formatiune care nu a decis cum va vota la investitura guvernului Dancila. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a precizat ca decizia va fi luata luni dimineata, in cadrul sedintei…

- Balint Porcsalmi a declarat, duminica, pentru corespondentul MEDIAFAX ca programul de guvernare al PSD are capitole care sunt realizabile, au termene si criterii, dar altele sunt „o colectie de idei adunate". "Am citit programul de guvernare, are peste 200 de pagini, mi se pare ca are multe capitole…

- Dupa ce președintele UDMR Kelemen Hunor a calificat noul program de guvernare ca un document scris intre douaberi la Ministerul Agriculturii, ministrul Daea a venit cu o replica in stilul care l-a consacrat.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a replicat duminica, intrebat cum comenteaza declaratiile presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, referitoare la faptul ca noul program de guvernare ar arata "de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri", ca ultima data cand s-a imbatat a fost…

- Liviu Dragnea a dezvaluit ca "programul de guvernare nu a suferit modificari importante", in urma ședinței coaliției, de la Palatul Parlamentului."A fost o intalnire necesara pentru a discuta despre programul de maine. Doamna Dancila a prezentat fiecare membru propus pentru audierile de maine.…

- Petre Daea a ironizat declarația șefului UDMR Kelemen Hunor, care a spus ca noul program de guvernare "arata de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri". "A citit careva planul de guvernare? Stiu ca Balint l-a citit si mi-a spus ca arata de parca ar fi scris in Ministerul…

- Hunor: "Programul de guvernare pare scris in Ministerul Agriculturii, intre doua beri" Liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a indemnat pe membrii partidului sa analizeze noul program de guvernare propus de PSD-ALDE, pentru ca "toate aceste acorduri sunt pe termen lung". Luni, noul Guvern va primi votul de…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata seara, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar (MIERT), ca din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare „arata de parca ar fi scris in Ministerul…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, citeaza o discuție cu președintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, din care a reieșit ca noul program de guvernare „arata de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri”. „A citit careva planul de guvernare? Stiu ca Balint l-a citit si mi-a spus…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a indemnat pe membrii partidului sa analizeze noul program de guvernare propus de PSD-ALDE, pentru ca "toate aceste acorduri sunt pe termen lung". Luni, noul Guvern va primi votul de incredere in Parlament, iar voturile UDMR ar putea decide soarta guvernului Dancila.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata seara, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar (MIERT), ca din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare „arata de parca ar fi scris in Ministerul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata seara, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar, ca din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare „arata de parca ar fi scris in Ministerul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata seara, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar (MIERT), ca din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare "arata de parca ar fi scris in…

- Legea insolventei se modifica odata cu noul guvern. Astfel, o firma nu va putea ramane in faliment mai mult de 2 ani sau daca nu isi respecta planul de conformare pe o perioada mai mare de 6 luni, se arata in programul de guvernare propus de premierul desemnat Viorica Dancila. In plus, se doreste si…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, vineri, dupa sedinta PSD, ca programul de guvernare este finalizat, precizand ca ministrii care nu mai raman in functie au sarcina sa ii pregateasca pe cei noi.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat vineri ca programul de guvernare este pregatit, urmand ca unii membri ai Guvernului sa predea mandatul si sa ii pregateasca pe noii ministri. Intrebata, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, daca s-a discutat si despre modificarile…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost inchis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD. Citeste si: DOCUMENT…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat, marti, ca interpreteaza declaratia presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, potrivit careia premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, in sensul ca prim-ministrul este "un om care trebuie sa administreze foarte bine programul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost inchis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD. "Nu am discutat (despre…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat, marti, ca interpreteaza declaratia presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, potrivit careia premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, in sensul ca prim-ministrul este "un om care trebuie sa administreze foarte bine programul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa întâlnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost închis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD.…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei a ramas stupefiata in fața ultimelor declarații ale președintelui Senatului și de asemenea președinte ALDE, Calin Popescu Tariceanu.Acesta a declarat ca fiind oportuna aducerea UDMR-ului la guvernare ținand cont ca este anul Centenarului și,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni seara ca premierul desemnat, Viorica Dancila, va face declaratii publice dupa votul de investitura, deoarece acum nu ar face dacat sa-si dea "cu parerea". Viorica Dancila "va vorbi dupa ce primeste votul de investitura pentru ca acum si-ar da cu parerea", …

- "Aprofundarea relațiilor romano-nipone reprezinta o prioritate a componentei de politica externa din Programul de Guvernare, pe care ne dorim sa o promovam cu eficiența și va ramane un obiectiv constant al Romaniei indiferent de formula de guvernare de la București", a declarat vicepremierul Paul…

- "Personal, nu am vazut niciun conflict intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, nu sunt membru al CEx, dar, cu siguranta, ziua de astazi (luni-n.r.) va aduce clarificarea acestui subiect si ne vom concentra mai mult pe programul de guvernare, ca, astazi, orice masura luam prin programul de guvernare,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, declara ca analizele periodice in PSD devin obligatorii si necesare, iar programul de guvernare prezentat in campania electorala de presedintele social-democrat, Liviu Dragnea, "a fost si ramane juramantul politic" care trebuie dus la indeplinire. "Am…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, joi, proiectul de lege depus de UDMR care prevede infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures, urmand ca acesta sa fie transmis Senatului pentru dezbatere si vot final.

- Achizitiile realizate in cadrul proiectului „Multi risc - modul I”, derulat de IGSU, marcheaza un moment esential in cresterea capacitatii institutionale de raspuns in situatii de urgenta, a afirmat luni ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.

- Comisia Iordache lucreaza luni pana la miezul nopții. Decizia a fost votata in timp ce la Senat avea loc ședința de plen și a fost anunțata de senatorul PNL Alina Gorghiu. In plus, plenul Senatulului a votat un program de lucru infernal, pentru aceasta saptamana. Parlamentul va lucra 12 ore, zilnic,…

- Curtea Constituționala a Romaniei arata in motivarea deciziei de respingere a sesizarilor privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru legile Justiției ca Parlamentul poate constitui astfel de comisii atat in privința legilor care se adopta in ședința comuna,…

- Ședința solemna a Camerelor reunite ale Parlamentului, dedicata omagierii Regelui Mihai I, a inceput. La lucrari participa, alaturi de parlamentari, președintele Klaus Iohannis, Custodele Coroanei Române, principesa Margareta, patriarhul Daniel, premierul Mihai Tudose, membri…

- Asociatiile de proprietari vor deveni in curand simpla jucarie a statului, pentru ca o noua lege care le priveste vine cu o gramada de reguli suplimentare, insa si cu restrictii si conditionari aproape imposibil de aplicat, dar sanctionabile cu amenzi uriase. Proiectul legislativ cuprinde nu mai putin…