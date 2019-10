Primul magazin din regiune al brandului de cosmetice NYX Professional Makeup s-a deschis in Iasi

Stiri pe aceeasi tema

- Renumita interpreta de muzica populara Maria Ciobanu a facut marturisiri despre viața sa intr-un interviu pentru Antena Stars. Cantareața de muzica populara Maria Ciobanu, in varsta de 82 de ani, a stat in ultimii ani mai mult in America. Artista a afirmat ca mai vrea sa stea cel mult doi ani peste…

- Ariston Thermo Romania, liderul pieței locale de centrale termice și boilere electrice, deschide joi, 26 septembrie, un showroom la Cluj-Napoca, de unde clienții din zona de nord-vest a țarii pot achiziționa cele mai noi sisteme de incalzire și de producere a apei calde menajere pentru locuințe și construcții…

- Incepand cu 2020, Paralela 45 va opera un charter din Constanta cu destinatia Antalya. Celelalte zboruri spre Antalya sunt programate din Bucuresti, Cluj-Napoca, Arad, Timisoara, Oradea, Baia Mare, Targu Mures, Suceava, Iasi, Bacau si sunt realizate cu avioanele companiilor Corendon si SunExpress. Potrivit…

- Turoperatorul Paralela 45 estimeaza ca va incheia anul cu un volum de vanzari de 70 de milioane de euro, in crestere cu 20% fata de anul trecut si anunta ca a lansat programul early booking pentru sezonul 2020, cu reduceri de pana la 40% si zboruri noi spre Turcia. ”Antalya va ramane vedeta…

- In timp ce Alexandra Stan plange dupa succesul de altadata și se chinuie sa-și recaștige poziția de top in muzica, fostului ei iubit ii merge din ce in ce mai bine. Saptamana trecuta, Bogdan Staruiala a caștigat pentru al doilea an consecutiv competiția Romania Surf Open, desfașurata la Mamaia. Bogdan,…

- Preturile apartamentelor scoase la vanzare in Brasov au crescut cu aproape 2% in trimestrul al doilea din 2019, ajungand la o valoare medie de 1.120 de euro/mp, fapt ce plaseaza orasul pe locul la cincilea la nivel national, dupa Cluj-Napoca, Bucuresti, Timisoara si Constanta. Cresteri…

- Chiar daca Bucuresti si Cluj Napoca se afla pe primele locuri in ceea ce priveste tarifele percepute de proprietari pentru chiriasi, Constanta vine puternic din urma cu tarifele sezoniere. O problema mare pentru locuitorii din Constanta care nu detin proprietate este perioada verii. Multi cauta o locuinta,…

- Glovo, aplicația de servicii de livrare rapida, iși extinde programul pe timp de weekend. Astfel, incepand cu acest sfarșit de saptamana, Glovo va livra nonstop in nopțile de vineri și sambata. “Am luat decizia de a extinde serviciul de livrare pe intreaga perioada a weekend-ului pentru a veni in intampinarea…