- Daca va fi ales președinte al României, primul act pe care vrea sa îl demareze liderul USR, Dan Barna, este dizolvarea Parlamentului. Invitat în emisiunea ,,Legile puterii&", el a prezentat și un plan pentru acest demers.

- Presedintele USR, Dan Barna, este de parere ca sunt sanse foarte mici ca o restructurare a Guvernului sa treaca in Parlament. "Cred ca sansele vor fi foarte mici si ma indoiesc ca doamna Dancila va veni in fata Parlamentului in perioada urmatoare", a spus Barna, intr-o conferinta de presa.…

- Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a susținut astazi, in ședința Camerei Deputaților, o declarație politica cu titlul ”Școala Politica de Vara OFSD”. Maricela Cobuz a aratat ca Organizația Femeilor Social Democrate a participat in perioada 29 august – 1 septembrie 2019, la Mamaia, la cea de-a…

- Dacian Cioloș scrie pe Facebook, in ziua in care a fost lansata campania de strangere de semnaturi pentru Dan Barna, ca il sprijina pe acesta la prezidențiale și crede ca nu va fi niciun președinte-jucator și nici unul spectator.Citește și: Efectul Caracal in Guvern / SURSE ”Il sprijin…

- Radu Tudor lanseaza o ipoteza surpriza, avand in vedere sondajele din ultimele saptamani. Deși Klaus Iohannis era dat drept marele favorit la alegerile prezidențiale, Dan Barna vine tare din urma, anunța realizatorul Antena 3. Dan Barna a fost anunțat ieri drept candidatul oficial al USR pentru alegerile…

- PSD și ALDE au decis in coaliția de guvernare ca funcția de președinte al Comisei comune a celor doua camere ale Parlamentului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala sa revina partidului condus de Calin Popescu Tariceanu. Comisia va avea la dispozitie…