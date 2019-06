Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a cerut 'sanctiuni imediate' din partea comunitatii internationale impotriva Iranului daca acesta va depasi, asa cum a anuntat luni, limitele stocurilor de uraniu imbogatit autorizate prin acordul din 2015, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- „Vom invinge frontul americano-sionist. Iranul are cel mai inalt grad de pregatire militara defensiva, pentru a contracara orice tip de amenintare sau solicitari excesive", a declarat Amir Hatami. Statele Unite au mobilizat forte militare suplimentare in Orientul Mijlociu, inclusiv un portavion,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a primit luni din partea presedintelui Reuven Rivlin un ragaz de timp suplimentar de doua saptamani pentru a forma noul guvern, transmite agentia dpa, potrivit agerpres.ro.Dupa patru mandate de premier, Netanyahu a castigat alegerile legislative din 9…

- Viorica Dancila a declarat, întrebata daca merge în continuare pe ideea remanierii guvernamentale, în condițiile în care PSD ar vrea restructurarea, ca ramâne de vazut cum vor evolua discuțiile în primul CEx. Premierul a adaugat ca importante acum sunt alegerile europarlamentare,…

- Autoritatile electorale au pregatit 10.720 de centre de votare din toata tara si inca 96 pentru ambasadele si consulatele statului evreu din strainatate. Sunt 6,3 milioane de votanti eligibili in Israel, potrivit comisiei electorale a tarii. Peste 40 de partide politice candideaza pentru…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a mulțumit președintelui rus Vladimir Putin, saptamana trecuta, pentru „cadoul” neobișnuit oferit Israelului. Este vorba de ramașițele pamantești ale unui soldat israelian disparut in 1982 in Liban.

- Premierul in exercitiu Benjamin Netanyahu i-a indemnat marti pe israelieni sa faca ”alegerea buna” in alegerile legislative care urmeaza sa-i decida soarta, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Lupte sangeroase in Libia: au fost inregistrate 47 de decese in ultimele zile - VIDEO…

- Noua pozitie a Statelor Unite fata de trupele de elita iraniene a fost anuntata luni de presedintele Donald Trump. Este pentru prima data cand Washingtonul califica fortele armate ale unei tari drept grup terorist.Mike Pompeo, unul dintre sustinatorii pozitiei mai dure fata de regimul de…