Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara risca sa nu aiba o sala polivalenta noua in anul 2021, cand va deține titlul de Capitala Culturala Europeana. Dupa lungi tergiversari, Nicolae Robu și Calin Dobra nu au ajuns nici acum la un numitor comun cu privire la locul in care va fi realizat acest obiectiv. Va reamintim ca primarul Robu…

- Timișoara trebuie sa inceteze sa mai fie ”terenul de joaca” al primarului liberal, Nicolae Robu. Tentativele eșuate și regretabile pe care le face edilul in infrastructura orașului, sub pretextul ca ”schimba in bine” Timișoara, nu fac decat sa pericliteaza siguranța oamenilor și sa le perturbe modul…

- In vara anului trecut, primarul Nicolae Robu spunea ca se va ține cu siguranța de promisiunea facuta in 2012, aceea de a amenaja o fantana cu jocuri de muzica și lumini. Inițial, a vrut sa o faca pe Bega, dar s-a descoperit ca nu este destul de adanca și așa s-a ajuns la ideea sa fie realizata…

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia unei inregistrari video in care Ioan Nasleu, omul de incredere al primarului Timișoarei, Nicolae Robu și actualul director general de la Piețe SA, apare intr-un club de manele și le da euro cantareților care-i fac de dedicații pentru interlopii celebri din oraș și…

- Președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, a declarat, vineri, ca PNL a contestat decizia BEJ la Biroul Electoral Central, iar membrii acestuia au considerat ca panourile electorale amplasate in apropierea unor intersecții din Timișoara respecta legea. „La Biroul Electoral Județean s-a…

- Dupa cinci ani și jumatate in care in Timișoara nu s-au mai facut dezinsecție și deratizare ca la carte, primarul Nicolae Robu a aliniat utilajele și muncitorii noii firme de DDD a orașului. Coral Impex din Ploiești s-a instalat intr-o parcare de la periferia Timișoarei și a facut o demonstrație de…

- Așa cum tion.ro a anunțat inca de la primele ore ale dimineții, zeci de angajați de la societațile din subordinea primariei au ieșit la curațenie generala pe strazile orașului. S-au „inarmat” cu maturi și lopeți și s-au pus sa curețe mizeria dintre carosabil și trotuar și nu se vor opri pana…