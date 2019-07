Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al unui spital din Capitala a fost concediat de un pacient fals, respectiv o persoana care ajunge in spital, cu o misiune sub acoperire. Si face parte din noua strategie anticoruptie a ministrului Sanatatii. Astfel de vizite misterioase vor avea loc in toate spitalele din Romania. Angajatul…

- Presedintele executiv al PSD si ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici s-a afisat in ultima vreme cu sloganul "Insist pentru Romania" pe tricou, la evenimente neoficiale. El a facut cerere la OSIM pentru inregistrarea sloganului "Insist pentru Romania", in vederea alegerilor prezideniale…

- Fostul președinte Ion Iliescu a declarat, pentru Romania TV, ca se simte bine, dar nu poate sa iasa afara. Fostul președinte nu va participa așadar la congresul PSD din 29 iunie cand partidul iși alege noul președinte. "Ma simt bine, dar nu pot sa ies pe afara. Am fost sa fac control medical, dar…

- Calatorie de cosmar pentru zeci de pasageri care au ales sa mearga cu trenul spre mare. Un interRegio care a plecat duminică seara la ora 19:30 pe ruta Timișoara - Mangalia, a ajuns la destinaţie azi-noapte după ora 00:00. Adică după mai bine de 30 de ore! O situaţie…

- Plecat din Romania cu șanse minime de supraviețuire, Vlad-Andrei Pascaru, in varsta de șase ani, din Capitala, a ajuns la o clinica din Turcia. In cele doua luni scurse de la internare, boala care i-a afectat maduva spinarii a intrat in remisie, insa tratamentul, estimat de oncologii turci la aproximativ…

- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB) a anunțat ca vor fi suspendate joi orele de curs in 110 școli din Capitala, iar vineri, atunci cand va sosi in țara noastra Papa Francisc, in toate unitațile de invațamant preuniversitar din București, fie ca sunt de stat sau particulare.Din ...

- O mama din Bucuresti vorbeste despre sistemul de educatie din Romania, asa cum este el vazut prin prisma experientei directe a copiilor sai. Aceasta relateaza despre ce sentimente trezeste in elevi reluarea cursurilor si cum este pentru parinti sa afle ce simt copiii vizavi de scoala sau de metodele…

- Daca la nivelul Uniunii Europene fetele reprezinta, in medie, doar 17% din totalul elevilor de liceu si studentilor in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, Bulgaria si Romania sunt pe primele locuri in UE in conditiile in care aproximativ 33% respectiv 31% din totalul elevilor de liceu…