- Cristian Daminuta i-a pus inelul pe deget iubitei insarcinate! Si nu asa oricum! A dus-o in vacanta, tocmai in Italia, acolo unde a pus la cale un plan special, iar noi va povestim cum s-a intamplat totul.

- A cautat și Horia Tecau printre milioanele de suflete pana s-a oprit la ea. O tanara frumoasa care i-a facut inima sa tresara din nou, și nu o spunem numai noi. Drept dovada stau și fotografiile cu cei doi indragostiți.

- Carmen Tanase a decis sa se retraga o perioada din lumina reflectoarelor și sa iși concentreze atenția asupra sanatații sale, care nu a fost tocmai buna. Actrița a mers la medic și a facut mai multe investigații, dupa ce s-a simțit rau. „Ragazul acesta l-am folosit sa-mi fac toate investigatiile medicale.…

- Cantarețul Doru Todoruț a vorbit despre nunta cu cea care ii este iubita, Irina Baianț. Solistul de la Deepcentral, Doru Todorut, are o relație cu soprana Irina Baianț. Artistul are planuri de nunta cu iubita lui, dupa cum a explicat intr-un interviu pentru emisiunea Star Matinal de Weekend de la Antena…

- Alexandru Arșinel a inceput luna cum nu se putea mai rau. Chiar pe data de 1 iulie actorul a ajuns de urgența la spital pentru ca se simțea rau. Alexandru Arșinel, in varsta de 80 de ani, a ajuns la spital din cauza problemelor de sanatate, iar medicii l-au internat de urgența, actorul fiind nevoit…

- Durere de nedescris in familia Ioanei Madalina Banu, tanara de 19 ani gasit moarta pe plaja, in Vama Veche. Fata disparuse de pe plasa 2 Mai saptamana trecuta, iar luni dimineata a fost descoperit trupul neinsufletit al acesteia.

- Mick Jagger (75 de ani), solistul trupei The Rolling Stones, a declarat, in primul interviu acordat dupa interventia suferita pe cord in luna aprilie 2019, ca se simte destul de bine si ca este foarte activ, pregatindu-se pentru revenirea pe scena.