Fetita de 7 ani, decedata dupa ce o poarta de fier a cazut peste ea

O copila de numai 7 ani si a gasit sfarsitul in curtea scolii dintr o comuna din Bihor. Fetita a murit dupa ce o poarta de fier a cazut peste ea, relateaza Romania TV. O tragedie a avut loc in satul Crancesti, comuna Dobresti, in Bihor, miercuri seara. O fetita de 7… [citeste mai departe]