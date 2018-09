Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmerița care in noaptea de 10 august, in timpul protestului din Piața Victoriei, a fost batuta cu bestialitate in timp ce imaginile erau transmise in direct la televizor, a oferit primele declarații și spune ca cel mai mult regreta faptul ca parinții ei au vazut ce s-a intamplat. Ștefania, in varsta…

- Jandarmerița batuta in Piața Victoriei susține ca s-a temut pentru viața sa, in timp ce era lovita de manifestanții din Piața Victoriei. Ștefania Nistor a facut marturisiri uluitoare despre mometele de groaza ce au avut loc pe data de 10 august.(SOȚIA INȘELATA I-A VANDALIZAT MAȘINA FIULUI UNUI ACTOR…

- Carmen Dan, ministrul de Interne, a dezvaluit ce i-a spus Ștefania, jandarmerița batuta la protestul din Piața Victoriei. Ministrul de Interne Carmen Dan, care a facut declarații la noua zile de la intervenția brutala a jandarmilor din Piața Victoriei, a facut declarații, la Antena 3, despre Ștefania,…

- Șerban Huidu s-a certat rau cu fanii pe Facebook, dupa ce și-a spus parerea despre protestele din Piața Victoriei, in care jandarmii au intervenit in forța asupra manifestanților. Cunoscutul om de televiziune a vorbit și despre comportamentul jandarmeriței Ștefania, despre care la inceput colegii ei…

- Maiorul Laurențiu Cazan, coordonatorul intervenției din Piața Victoriei, din 10 august, susține, referitor la femeia jandarm agresata de mai multe persoane, ca facea parte dintr-un dispozitiv de rezerva care se îndrepta catre un dispozitiv de polițiști

- Presedintele Klaus Iohannis susține ca s-a așteptat ca cineva sa fie tras la raspundere pentru violențele de vineri seara. ”Au trecut deja trei zile si nu exista niciun responsabil pentru ce s-a întâmplat vineri în Piata Victoriei. În…

- ​Apar primele imagini cu jandarmerița de 23 de ani care a fost batuta vineri seara de protestatarii din Piața Victoriei. Momentul in care Ștefania, jandarmerița de 23 de ani batuta de huligani, era ajutata de colegi sa iasa din zona unde erau luptele cu protestatarii a fost suprins…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a ajuns luni, la pranz, la sediul Guvernului, acolo unde se afla și premierul Viorica Dancila. Pe agenda oficiala a premierului nu figureaza nicio intalnire cu miniștrii, scrie Mediafax.Ministrul Carmen Dan a ajuns la Guvern in jurul orei 13.