- Concomitent cu intervenția, realizata intr-o clinica din Targu Mureș, la Iași au fost efectuate doua transplanturi renale cu rinichi proveniți de le un donator cu hepatita C. La Centrul Medical Galenus din Targu Mureș s-a consemnat in acest week-end o noua premiera medicala la nivel național, fiind…

- Patru centre pentru pacientii mari arsi - doua la Bucuresti, unul la Timisoara si unul la Targu Mures - ar urma sa fie construite in Romania dupa anul 2020, afirma Sorina Pintea. Ministrul Sanatatii a adaugat ca acesta este "un termen realist". Sorina Pintea mai spune ca aceste centre ar fi trebuit…

- Intrebata cand vor putea fi tratati marii arsi in Romania, Sorina Pinea a raspuns ca autoritatile au decis prin Hotarare de Guvern inca din anul 2014 sa construiasca patru centre, dar ca nu s-au facut pasi importanti in acest sens. „Centrele de mari arsi sunt practic patru care trebuie construite.…

- Au trecut trei ani de la incendiul din Colectiv, in care 64 de oameni și-au pierdut viața. Dupa tragedie, autoritațile au decis amenajarea a trei secții de mari arși, la Timișoara, Iași și Targu Mureș, insa nici pana in ziua de astazi niciuna nu are dotarile necesare, susține deputatul PNL de Timiș,…

- Comisarul european Corina Cretu a continuat, vineri, criticile la adresa Guvernului, dupa ce, recent, le reprosa oficialilor de la Bucuresti ca nu doresc sa cheltuie banii europeni. Ea dadea exemplul autostrazii Targu Mureș – Iași , unde Guvernul de la București a decis recent ca tronsonul Targu Neamț…

- ”Este datoria mea ca si comisar european pentru politica regionala sa avertizez in toate statele membre, deci implicit si in Romania despre riscul pierderii sau dezangajarilor de fonduri si mai ales in domeniul infrastructurii, avand in vedere ca sunt lucrari complexe, care dureaza ani de zile, trebuie…

- "Doamna Prim-ministru, Cifrele statistice ne dovedesc, prin creșterea produsului intern brut, a pensiilor și salariilor nete, a numarului de locuri de munca precum și prin scaderea corespunzatoare a șomajului, prin reducerea decalajelor in ce privește puterea de cumparare fața de media Uniunii…

- Am aprobat un document foarte important pentru Romania. Este vorba despre actele normative emise de Guvern sau adoptate de Parlament pe care le vom gestiona in aceasta toamna. Va fi o munca asidua pentru adoptarea acestora. Autostrada Bucuresti – Brasov, autostrada Sudului si autostrada Targu Mures…