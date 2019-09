Primul hotel in spatiu va fi inaugurat in 2025. Ce experiente le ofera turistilor

Stiri pe aceeasi tema

- Se vorbeste des in ultimul timp despre recordurile din industria turismului. Unul dintre ele se refera la numarul de turisti care au calatorit pe vasele de croaziera in ultimii doi ani. Numai din porturile din UE, in 2017, au plecat in croaziere...

- Stația Spațiala Internaționala (ISS) este un ansamblu spațial folosesc la comun de mai multe țari din lume pentru diverse experimente. La bordul ISS au loc o serie de experimente și cercetari care au nevoie de internet.

- Multe dintre problemele legate de locuințele sociale din Buzau iși vor gasi rezolvare in urma unei decizii a primarului Constantin Toma. Edilul de la Palatul Comunal a anunțat ca Primaria Buzau va cumpara actualul sediu al Companiei de Apa și va amenaja aici locuințe sociale, in care ar urma sa fie…

- O initiativa antrepenoriala inceputa acum aproape 10 ani dobandeste o noua dimensiune in peisajul comercial baimarean. Conceptul Millennium, un demers generos, inceput cu daruire si profesionalism pe o piata ce parea ca nu mai are nimic de oferit, isi extinde activitatea, in cunoscutul centru comercial…

- Ministrul francez al apararii, Florence Parly, a detaliat joi noua strategie spatiala militara a Frantei, ale carei caracteristici au fost evocate in mare la mijlocul lunii iulie de catre presedintele Emmanuel Macron, care intentioneaza sa consolideze capacitatile franceze de supraveghere si autoaparare…

- Ziarul Unirea Foto: Super-spațiu pentru creație și expoziții inaugurat la Alba Iulia de apreciatul sculptor in metal Florin Magda! O suzeta uriașa–vedeta vernisajului Super-spațiu pentru creație și expoziții inaugurat la Alba Iulia de apreciatul sculptor in metal Florin Magda! O suzeta uriașa – vedeta…

- Un fost DJ sud-african, care a luptat pentru sansa de a deveni primul african de culoare care ajunge in spatiu si a obtinut-o, a murit duminica intr-un accident de motocicleta, a anuntat familia sa, potrivit CNN.

- Astronauta americana Anne McClain, canadianul David Saint-Jacques si rusul Oleg Kononenko au revenit marti pe Terra dupa o misiune de peste sase luni la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS), relateaza AFP si dpa.