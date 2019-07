Primul Guvernator bihorean al Districtului 2241, susținut de primul cosmonaut român A gasi soluții, a fi proactivi. E dezideratul celui de-al XX-lea guvernator al Districutlui 2241 Rotary Romania și Republica Moldova. De acum incolo, are in subordine 137 de cluburi. Doctorul oradean Marian Neagoe e primul Guvernator bihorean al Districtului Rotary 2241 Romania si Republica Moldova. In aceasta calitate, doctorul Neagoe și-a prezentat, in fața a numeroși rotaryeni veniți din toata țara, dar și din Republica Moldova sa-l susțina, planul de guvernare si-a prezentat public programul de guvernare, adica proiectele pe care le dorește a fi implementate. Invitat de onoare la eveniment… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

