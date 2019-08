Primul grup de sprijin pentru femeile care aleg să facă avort In octombrie, in București se va organiza primul grup de suport pentru femeile care au trecut printr-o intrerupere de sarcina – fie din motive medicale, fie din motive personale. Sindromul post traumatic dupa avort nu apare in aceeași perioada pentru toate femeile și poate fi diferit in funcție de caz. Se poate manifesta imediat dupa intervenție, la cateva luni sau la ani de zile. Simptomele acestui sindrom pot lua diferite forme, cum ar fi: depresie, anxietate, negare și refulare, apatie, regret, vinovație și remușcare, flashback-uri/retrairea unor momente, senzație intensa de pierdere, furie… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

