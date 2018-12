Primul foc de artificii din judet, la Stefan cel Mare

Stiri pe aceeasi tema

- Faptele de eroism a doi polițiști de la noi din județ au fost rasplatite de ministrul Afacerilor Interne cu distincții acordate intr-un moment aniversar, mai precis sarbatorirea Zilei Naționale a Romaniei. Astfel, agent principal Ștefan Partene, din cadrul Secției de Poliție Rurala Barlad, a primit…

- La Suceava a fost reinaugurata miercuri, 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei, statuia ecvestra a domnitorului Ștefan cel Mare, de pe platoul Cetații de Scaun. Monumentul era de mai mulți ani intr-o avansata stare de degradare și a fost renovat. A fost refacuta și zona adiacenta statuii. Slujba de sfințire…

- In perioada 22-26 octombrie, Colegiul National Militar „Stefan cel Mare" din Campulung Moldovenesc a organizat „Saptamana cadetilor", activitate care face parte din campania de promovare a carierei militare si care s-a desfasurat in contextul sarbatoririi Zilei Armatei ...

- Elevul David Turturean (clasa a X-a), de la Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava, a cucerit medalia de aur la Olimpiada Internationala de Astronomie din Sri Lanka (Colombo, 6-13 octombrie), competitie ce a reunit 83 de participanti din 22 de tari.De altfel, palmaresul elevilor ...

- Gigi Becali a glumit in aceasta dimineața pe seama revenirii lui Rednic, mai ales ca despre dinamovist se zvonea ca ar putea sa-i ia locul lui Dica la FCSB. "Bine ca s-a rezolvat și nu-l mai dau afara pe Dica (amuzat). Ca tot vorbeau toți ca vine Rednic la Steaua. De 10 ani eu nu vorbesc cu…

- Pregatirile pentru organizarea Balurilor Bobocilor din acest an au intrat in linie dreapta. Dau start sezonului distracției elevii de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, care sparg gheața vineri, pe 12 octombrie, de la ora 18.00. Formațiile Șatra Benz și Toy Machines vor concerta in ...

- Gicu Grozav, noul numar 7 al roș-albilor, este convins ca echipa din Ștefan cel Mare va caștiga in aceasta seara la Botoșamni și va incepe cu dreptul a doua sa aventura la Dinamo, iar „cainii” se vor califica in play-off la finalul sezonului. „Sunt fericit ca am revenit aici unde m-am simtit foarte…

- În jur de 200 de reprezentanți ai Tineretului Democrat protesteaza în aceasta dimineața în fața Parlamentului, unde s-au adunat câteva zeci de membri și simpatizanți ai PAS și DA. Tinerii democrați le bat obrazul lui Andrei Nastase și Maia Sandu pentru sursele ilegale de…