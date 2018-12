Primul explorator din lume care a traversat Antarctica pe cont propriu

Stiri pe aceeasi tema

- Un american a terminat miercuri prima traversare a Antarcticii de catre un om intr-o cursa solitara si fara asistenta, dupa ce a parcurs pe gheata o distanta de aproape 1.600 de kilometri in 54 de zile, informeaza AFP. Colin O'Brady, un fost sportiv profesionist in varsta de 33 de ani, a fost monitorizat…

- Exploratorul american Colin O’Brady, in varsta de 33 de ani, a terminat in 53 de zile cursa de traversare a Antarcticii. El a ajuns la capatul celalalt al continentului inghețat inaintea militarului britanic, Louis Rudd, in varsta de 49 de ani, scrie BBC News. Cei doi exploratori au plecat pe 3 noiembrie…

- Pompierul botoșanean Iulian Rotariu se intoarce joi noaptea in țara, dupa ce a facut cel mai frumos cadou de Craciun pompierilor și romanilor pe care i-a reprezentat cu mandrie la competiția desfașurata in ținutul geros al Antarcticii.

- Pompierul botoșanean Iulian Rotariu s-a clasat pe locul al doilea la maratonul desfașurat in ținutul geros al Antarcticii, la Polul Sud, unde temperaturile scad pana la -60 de grade Celsius.Pompierul din cadrul ISU Botoșani se va intoarce in țara, dupa ce a participat la competiția desfașurata in ...

- Pompierul botoșanean Iulian Rotariu s-a clasat pe locul al doilea la maratonul desfașurat in ținutul geros al Antarcticii, la Polul Sud, unde temperaturile scad pana la -60 de grade Celsius.Pompierul din cadrul ISU Botoșani se va intoarce in țara, dupa ce a participat la competiția desfașurata…

- Antarctica, prototipul unui vehicul 100% electric destinat misiunilor de explorare de la Polul Sud, a fost prezentat la Monaco, relateaza sambata AFP, relateaza Agerpres. Acest vehicul senilat al societatii monegasce Venturi Automobiles urmeaza sa fie testat in martie 2019 in nordul Canadei, in regiunea…

- Cercetatorii au descoperit ramasitele unui continent stravechi ascuns sub stratul de gheata al Antarcticii. Cu ajutorul satelitului de cartografiere al Agentiei Spatiale Europene, cercetatorii au putut analiza substratul de gheata.

- Chiar daca a trecut puțin timp de cand NASA a publicat imagini cu aisbergul perfect dreptunghiular din Antarctica, specialiștii agenției americane au mai descoperit o formațiune din gheața, de data asta in forma unui coșciug. Presa americana a botezat formațiunea drept ”Sicriul de gheața”. Este vorba…