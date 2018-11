Stiri pe aceeasi tema

- Internazionale Milano a fost invinsa de Atalanta Bergamo, scor 4-1, in etapa cu numarul 12 din Serie A. E prima infrangere suferita de formatia antrenata de Luciano Spalletti, dupa sapte victorii consecutive obtinute in campionat.

- Inter Milano al lui Spalletti n-a mai avut energie dupa meciul cu Barcelona, din Liga Campionilor, și astazi a pierdut partida din deplasare cu Atalanta, in Serie A, scor 1-4. Seria invincibila a Interului s-a incheiat azi. Dupa 7 victorii la rand in campionat (nu mai pierduse din 15 septembrie), trupa…

- Echipa Lazio Roma, cu fundasul Stefan Radu printre titulari, a fost invinsa pe teren propriu, cu scorul de 3-0, de formatia Internazionale Milano, in ultimul meci al etapei a 10-a a campionatului de fotbal al Italiei, disputat luni seara. Capitanul lui Inter, argentinianul Mauro Icardi,…

- Sala Sporturilor din Dej va gazdui sambata, cu incepere de la ora 18, partida de volei masculin dintre Unirea Dej și Știința Explorari Baia Mare. Meciul din cadrul etapei a treia a Diviziei A1 la volei masculin se așteapta a fi unul extrem de disputat, avand in vedere rivalitatea dintre cele doua cluburi…

- Echipa Internazionale Milano a invins la limita, cu scorul de 1-0, formatia AC Milan, in "Derby della Madonnina", asa cum este supranumit duelul dintre cele doua mari rivale milaneze, disputat duminica seara, in cadrul etapei a 9-a a campionatului de fotbal al Italiei. Capitanul lui Inter, argentinianul…

- Bayern si Ajax au remizat in a doua runda din grupa E a Ligii Campionilor, scor 1-1, la capatul unei partide in care bavarezii au fost departe de ceea ce presupune o candidata la castigarea trofeului, iar Ajax a oferit o replica foarte buna prin jocul curajos si disciplinat in...

- Dupa ce în prima etapa, disputata în deplasare, elevii antrenați de Horațiu Gal au facut egal cu SCM Politehnica Timișoara, scor 26-26, au fost nevoiți ca în cea de a doua etapa sa învinga pentru un început bun de sezon. Gazdele au marcat primele doua goluri (Thalmaier…

- AC Milan a invins-o dramatic pe AS Roma, cu scorul de 2-1, vineri seara, pe ''San Siro'', in primul meci din etapa a cincea a campionatului de fotbal al Italiei. Golul victoriei a fost marcat de Patrick Cutrone in minutele aditionale (90+5). ''Rossoneri''…