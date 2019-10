Stiri pe aceeasi tema

- Primul weekend din octombrie aduce pentru SCM Politehnica Timișoara startul in cupele europene, mai precis in preliminariile Cupei EHF, unde violeții concureaza din postura de caștigatori ai Cupei Romaniei. Primul obstacol, grecii de la Olympiacos Pireu. The post Poli Timișoara fața in fața cu EHF Cup.…

- „Leii din Banat” s-au impus pe terenul prim divizionarei Kecskemeti TE, scor 92-87. Duelul cu alb-violeta din Ungaria a fost penultimul amical al lui SCM Timisoara inainte de startul noului sezon competitional. Sambata, maghiarii le vor intoarce vizita banatenilor. Gazdele au condus ieri cu 53-46. In…

- Doar sapte echipe se aliniaza la startul noului sezon din futsalul romanesc, cu trei grupari mai puțin decat anul trecut. Campionatul a inceput in forța cu un duel intre caștigatoarea Cupei și campioana, Dunarea Calarași - Imperial Wet Miercurea Ciuc 1-2. Din fericire, Timișoara continua la acest nivel…

- SCM Poli Timisoara a inceput cu stangul campionatul, dar are timp sa se redreseze si sa se pregateasca bine pentru a doua competitie europeana inter-cluburi, Cupa EHF. Trupa viola si-a aflat in acest weekend adversarul din turul II preliminar, acolo unde Poli s-a calificat direct. The post Cu Olympiacos…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova le-a oferit un spectacol pe cinste și o victorie frumoasa suporterilor, sambata, in Sala Polivalenta. Trupa lui Bogdan Burcea s-a impus cu scorul de 30-21, in prima manșa a turului I preliminar al Cupei EHF, impotriva echipei italiene Jomi Salerno. A fost un meci…

- Intotdeauna partidele dintre Poli Timisoara si Minaur Baia Mare au avut un parfum special, asta si pentru ca cele doua grupari se bateau pe timpuri cu echipele departamentale, dar si pentru ca echipele amintite au avut intotdeauna ceva de oferit pe semicerc. Si asa a fost si astazi. The post Egal neamical!…

- Conducerea Prefecturii Timis ar putea sa se schimbe, de marti, ca urmare a deciziei celor de la ALDE de a renunta la colaborarea din cadrul coalitiei guvernamentale cu cei de la PSD. Vorbim despre subprefectul de Timis, Cristian Frantescu, care, desi apolitic, a fost sustinut de catre filiala locala…

- Dupa o perioada lunga de asteptare, termenul limita de inscriere in noul sezon incheindu-se tocmai pe 15 iulie, Federatia Romana de Fotbal a anuntat astazi, 8 august, componenta celor cinci serii din Liga a III-a, editia 2019-2020. Cele cinci serii sunt momentan complete, adica au cate 16 echipe pe…