Primul documentar despre Michael Schumacher va fi lansat la Festivalul de Film de la Cannes

Stiri pe aceeasi tema

- Michael Schumacher, fostul mare pilot de Formula 1, este vedeta unui film documentar oficial despre propria viața, intitulat "Schumacher" și care urmeaza sa fie lansat in luna decembrie. "Filmul va explora multiplele fațete ale acestui om: pilotul nemilos, adolescentul ambițios care a avut un vis, mecanicul…

- Pelicula il are in centru pe personajul Kris Kringle, un Moș Craciun neconvențional. Acesta devine ținta unui asasin platit, angajat de un copil de 12 ani care este nemulțumit de faptul ca a primit carbuni de Craciun. Filmul va fi regizat de Ian și Eshom Nelms, iar producatorii executivi vor…

- Filmul "In flacari/ Burning", in regia lui Lee Chang-Dong, prima ecranizare a nuvelei "Arderea hambarelor" a celebrului autor japonez Haruki Murakami, va intra in cinematografele romanești incepand cu data de 17 mai, potrivit Mediafax.Pelicula distribuita in Romania de Voodoo Films a facut…

- “La Gomera”, filmul regizat de Corneliu Porumboiu a fost selectat la Festivalul de Film de la Cannes. “La Gomera” spune povestea lui Cristi, un ofițer de poliție care ajunge in insula La Gomera, in Spania, pentru a invața limbajul “el ...

- Pilotul german Mick Schumacher, fiul multiplului campion mondial Michael Schumacher, a efectuat primele sale tururi de pista intr-un monopost de Formula 1, apartinand echipei Ferrari, marti, pe circuitul de la Sakhir din Bahrain, pe care tatal sau a castigat in urma cu 15 ani primul sau Mare Premiu…

- Mick Schumacher este decis sai calce pe urme tatalui sau. "Fiind comparat cu cel mai bun pilot al Formulei 1, reprezinta scopul meu sa ajung la valoarea lui. Sa ai un asemenea idol ca tatal meu este ceva special. Ma simt onorat sa fiu comparat cu el, deoarece la moment fac primii pasi in acest…

- Marele Premiu al Australiei deschide duminica sezonul de Formula 1 la Melbourne si va oferi un prim verdict despre competitia din acest an, daca vom asista la un nou duel Mercedes - Ferrari, ca in anii trecuti, sau daca Red Bull si eventual Renault se vor putea alatura in lupta pentru titlurile mondiale.…