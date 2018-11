Stiri pe aceeasi tema

- Modulul spatial InSight, lansat de NASA, va patrunde in atmosfera planetei Marte luni la ora 11:47 GMT si se va plasa pe scoarta martiana intr-o regiune de ses, dupa o calatorie in spatiu ce a durat sase luni si jumatate si a totalizat 480 de milioane de kilometri, cu misiunea de a analiza structura…

- Un dispozitiv explozibil a fost gasit luni intr-o cutie postala in apropierea casei din New York a miliardarului american de origine ungara George Soros, care a devenit o tinta a criticilor militantilor de dreapta in Statele Unite si in Europa de Est, potrivit editiei de luni a publicatiei The New York…

- O explozie produsa miercuri la o scoala din orasul Kerci, din Peninsula Crimeea, a fost cauzata de un dispozitiv explozibil care nu a fost inca identificat, a anuntat agentia RIA Novosti, care citeaza Comitetul national de combatere a terorismului, relateaza Reuters. In explozie au fost ucise 10 persoane…

- O echipa de cercetatori va studia timp de patru ani impactul avut de topirea ghetarilor asupra microorganismelor, pentru a intelege mai bine aceste forme de viata adaptate sa supravietuiasca in medii extreme, relateaza Reuters preluata de news.ro”Este timpul sa gasim noi modalitati prin care…

- NASA a lansat si a testat in aceasta saptamana un scut de caldura de forma unei umbrele, care ar putea deschide calea pentru asolizarea astronautilor pe Marte, relateaza Reuters, potrivit News.ro.

- India a anuntat marti ca se asteapta sa cheltuiasca mai putin de 100 de miliarde de rupii (1,43 miliarde de dolari americani) pentru prima sa misiune spatiala cu echipaj uman la bord, programata sa fie lansata pana in anul 2022, sugerand astfel ca programul sau va fi mai ieftin in comparatie cu proiecte…