Stiri pe aceeasi tema

- "Prea multe lipitori si prea multe personaje lipsite de caracter in preajma noastra. Prea multi fatarnici si prea multi tradatori pe metru patrat. Si unii dintre acestia chiar vor sa ne fie Sefi ! Sa-i urmam neconditionat si sa ne supunem cu piosenie. Eu, unul, nu o voi face ! Asta am vrut sa va…

- "Am luat aceasta decizie pentru ca nu puteam accepta sa stau pe margine in timp ce partidul in care am investit timp, energie, munca, multa munca si mai ales suflet are nevoie de ajutor pentru a-si putea gasi directia si pentru a-si putea regasi ritmul si locul in politica romaneasca", a scris Gabriel…

- Codrin Ștefanescu își va depune, marți, candidatura pentru funcția de secretar general al PSD, funcție pe care a deținut-o pâna la condamnarea definitiva a lui Liviu Dragnea. Ștefanescu se prezinta ca fiind "cu bune și cu rele" și ca a fost "permanent și necondiționat"…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu a anuntat, vineri, ca va candida, la Congresul extraordinar din 29 iunie, pentru aceeasi functie, el primind sustinere din partea Organizatiei PSD Sector 1. "Le multumesc colegilor mei din Organizatia PSD sector 1 ! Astazi au votat o rezolutie privind…

- Fostul secretar general PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat marți, pentru STIRIPESURSE.RO, ca partidul nu a facut in noaptea alegerilor europarlamentare o numaratoare paralela a voturilor, așa cum procedau social-democrații la fiecare runda de alegeri, din cauza tensiunilor aparute in partid.„Nu…

- CEx-ul Partidului Social Democrat (PSD) a decis congresul din data de 29 iunie, iar pe lista candidaților la conducerea partidului se anunța mai mulți social democrați importanți. In cadrul acestui Congres trebuie modificat statutul și apoi ales un nou președinte al PSD. președintele PSD este ales de…

- Amintim faptul ca Gabriela Firea, primarul general al Bucureștiului, revine in funcția de vice-președinte la nivel național al PSD, funcție din care s-a retras in momentul in care a avut disputele cu Liviu Dragnea. Gabriela Firea va deveni și președinte interimar al PSD București, de unde a demisionat…

- ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019: Liderul PSD Liviu Dragnea le-a spus jurnaliștilor, joi, intr-o discuție informala, ca mitingul ar putea sa aiba loc vinerea viitoare, pe 12 aprilie. Organizațiile județene PSD au fost sfatuite sa organizeze mitinguri de campanie pentru europarlamentare. Liderul…