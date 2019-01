Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos a fost ales, sambata, presedinte al PLUS, el intrunind 99,17 la suta din voturile delegatilor.Vezi și: Iohannis, lovit de unde nu se astepta: Adunarea Parlamentara a Consilului Europei ii strica planurile presedintelui Conventia Nationala a PLUS s-a reunit…

- Fostul premier Dacian Ciolos a declarat, sambata, la Conventia Nationala a Partidului Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS), ca proiectul sau este Romania, iar obiectivul pe care si-l propune este ca aceasta formatiune sa devina prima forta politica dupa alegerile parlamentare. "Proiectul meu, pe…

- Conventia Nationala a PLUS s-a reunit, pentru prima data, sambata, in prezenta a peste o mie de membri ai formatiunii, pentru alegerea lui Dacian Ciolos in functia de presedinte al formatiunii. Delegatii PLUS vor stabili azi si conducerea partidului pentru o perioada de un an. In ianurie 2020, dupa…

- Unul dintre cei trei membri fondatori ai partidului PLUS, avocatul Adrian Iordache, fiul lui Alexandru Iordache, despre care istoricul Marius Oprea a spus ca a fost maior de securitate, a "renunțat la orice calitate" în partidul lui Dacian Cioloș, anunța reprezentanții formațiunii."Unul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, referitor la candidatura lui Dacian Cioloș pentru Parlamentul European, ca ”oricine e liber sa candideze, important e cu ce program și cu ce experiența vine”. Liderul PNL a afirmat ca va exista un pact de neagresiune intre partidele de Opoziție.„PNL…

- Dacian Ciolos anunta ca va candida la alegerile europarlamentare. "Candidez la alegerile europarlamentare. A fost o decizie dificila, pentru ca orice discuție care avea legatura cu acest subiect incepea cu ingrijorarea celor din jurul meu: „Iți dai seama ca te vor ataca? Ca vor spune ca vrei sa pleci…

- Traian Basescu este de parere ca Dacian Ciolos nu are sanse de a castiga alegerile prezidentiale de anul viitor si ca opozitia ar trebui sa-l sustina pe presedintele Klaus Iohannis, care si-a anuntat intentia de a candida pentru un nou mandat."Eu, de un un an de zile, vorbesc de unitate pentru…