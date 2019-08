Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Viorica Dancila a declarat duminica, la Antena 3, ca in partid va avea loc o schimbare istorica: analiza alegerilor se va face la firul ierbii și noua garda din PSD va incepe un mega-turneu in filialele județene.Dancila a zis ca urmeaza ca noii lideri ai PSD sa mearga in fiecare…

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a declarat vineri, la iesirea de la sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca partidul se afla "intr-o pozitie ciudata" dupa rezultatul obtinut la alegerile europarlamentare si considera ca politicile manageriale ale formatiunii trebuie schimbate.In…

- Gabriel Petrea spune ca inainte de a lua decizia de a candida pentru functia de secretar general al PSD s-a consultat cu colegii sai de la Tineret. "M-am consultat cu colegii mei de la Tineret, care au spus ca mai tarziu s-ar putea sa fie prea tarziu si ca e nevoie de o schimbare, de progres…

- Dupa esecul din alegerile pentru Parlamentul European si dupa incheierea oficiala a epocii Liviu Dragnea, Partidul Social Democrat (PSD) se afla in fata unei optiuni dificile si interesante. Va trebui sa selecteze, intr-un interval relativ scurt, liderul partidului si candidatul la prezidentiale. Dupa…

- Paul Stanescu, presedintele executiv al PSD, a demisionat din functie dupa ce a intrat in conflict cu premierul Viorica Dancila, sustin surse politice pentru Adevarul. In CEX, premierul a insistat pentru un congres rapid, organizat la finalul lunii iunie, care sa aleaga noul presedinte al partidului,…

- Prim-ministrul joaca tare in ședința Comitetului Executiv Național al PSD. Președintele interimar al partidului a venit la ședința partidului și le-a spus de la bun inceput membrilor CExN al PSD ca iși dorește un Congres extraordinar al PSD cat mai repede pentru a pune capat bisericuțelor din partid.Vezi…