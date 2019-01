Stiri pe aceeasi tema

- Virusul pestei porcine africane a fost confirmat, vineri seara, in cazul unui mistret de pe un fond de vanatoare din Braila. Zona afectata care a fost instituita in jurul focarului cuprinde si o localitate din Buzau, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O femeie de 39 de ani, si cei trei copii ai sai, in varsta de 10, 15 si 18 ani au fost internati la spitalul din Barlad dupa ce au consumat carne de mistret infectat cu parazitul Trichinella Sppiralis

- O mama si cei trei copii, din comuna Puiesti, au ajuns la Spitalul din Barlad dupa ce, in week-end, au mancat carne dintr-un mistret depistat cu trichineloza. Salbaticiunea fusese vanata cu cateva zile inainte, insa probele recoltate au fost analizate abia duminica. Este vorba despre o familie din…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, luni, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vanatorii și a protecției fondului cinegetic nr.…

- Trichineloza, raspandita in intreaga lume, este o boala determinata de un vierme, Trichinella spiralis, care ajunge in organismul uman in urma consumului de carne contaminata. Procedeele de sarare, afumare sau uscare a carnii nu distrug larvele. Omul se infecteaza prin consum de carne de porc, in principal,…

- UPDATE: COD GALBEN de la ora 9:00 pana la ora 11:00In zona : Județul Ialomita: Slobozia, Urziceni, Amara, Fierbinți-Targ, Coșereni, Garbovi, Manasia, Grivița, Scanteia, Barcanești, Dridu, Jilavele, Munteni-Buzau, Barbulești, Cazanești, Ion Roata, Ciochina, Reviga, Perieți, Adancata, Traian,…

- Un barbat din Fagaraș, care locuiește in zona Garii, a dat nas in nas cu o vulpe chiar in fața blocului in care locuiește. Duminica seara, omul coborase cu copilul de un an in brațe, pentru a da niște oase pisicilor din fața blocului. Potrivit fagarasultau.ro, omul a strigat pisicile, dar, in locul…

- In videoclipul ajuns viral pe rețelele de socializare este surprins momentul tragic in care doi vanatori din Namibia ucid cu sange rece un elefant. Vanatorii aflați in Nakabolelwa Conservancy iși pregatesc armele și trag de la distanța intr-o turma de elefanți, potrivit Daily Mail. „Lovește-l intre…