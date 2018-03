Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din judetul Olt, suspectata ca a contactat virusul gripei porcine, a fost internata la Sectia Boli Infectioase a Spitalului Judetean Slatina, informeaza gazetanoua.ro. Aceasta este sotia unui politist, de 40 de ani, care a fost internat saptamana trecuta ...

- Un politist din Slatina se afla in stare grava la Institutul ”Matei Bals” din Capitala, fiind diagnosticat cu gripa porcina, in timp ce iubita sa este internata la spitalul din localitate, fiind suspecta ca ar fi luat virusul, scrie Mediafax.Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, Catalin…

- Pericolul gripei se va menține pana la jumatatea lunii aprilie, avertizeaza medicii. Pana acum au murit 93 de oameni, de 3 ori mai mulți fața de anul trecut. Judetele Iasi, Bihor, Mures si Capitala sunt in top cu cele mai multe decese.

- Panica a cuprins Viena, miercuri seara, dupa ce a avut loc un atac sangeros cu cuțitul, in urma caruia cel puțin trei persoane se afla in stare grava. Forțele de ordine au fost chemate dupa o serie de atacuri „la intamplare”, pe strazile capitalei, conform presei locale.

- Virusul gripal continua sa curme vieti. Autoritatile au confirmat cel de-al 80-lea deces din actualul sezon de gripa. Este vorba despre un barbat in varsta de 80 de ani, din Capitala, despre care reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile au anuntat ca avea…

- Valul de frig si precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile in municipiul Bucuresti, iar temperaturile se vor situa intre minus 15 grade si minus 3 grade Celsius, reiese din prognoza meteo publicata, joi, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- O femeie in varsta de 47 de ani din localitatea Mizil a murit la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti, iar in cazul ei exista suspiciunea ca a fost rapusa de virusul gripal. Autoritatile asteapta rezultatele analizelor trimise la Institutul National de Boli Infectioase dr. Matei Bals din Bucuresti.

- Un grav accident rutier s-a produs duminica seara în judetul Vaslui pe Drumul European 581, în apropiere de Crasna, în zona Sapte Case. Autoritatile au instituit planul rosu de interventie.

- Elveția a fost zguduita de un atac armat, in urma caruia doi oameni și-au pierdut viața. Tragedia s-a petrecut in fața unei banci din orașul Zurich, potrivit BBC. Presa de peste hotare a titrat ca incidentul armat a avut loc in jurul orei locale 14.30 (15.30, ora Romaniei), pe Lagerstrasse, in zona…

- Gripa nu le da pace vedetelor, iar una dintre acestea este Anda Ghita. Soacra lui Ionut Pitbull Atodiresei a trecut prin clipe grele. Atat ea, cat si fiul si sotul sau au stat la pat, iar gripa porcina, de care au suferit, s-a manifestat intr-un mod devastator.

- Autoritațile din județul Salaj au dispus inchiderea DJ 109F la limita cu județul Maramureș Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Salaj, intrunit in aceasta dupa-amiaza in ședința extraordinara a hotarat și dispus inchiderea, pe o perioada nedeterminata, a sectorului de drum județean 109F, Poiana…

- China a anuntat primul caz de imbolnavire la om cu virusul gripei aviare de tipul H7N4, contractat de o femeie dintr-o provincie de pe coasta de est, care intre timp s-a insanatosit.Iarna este in mod traditional sezonul de varf pentru imbolnavirile cu gripa aviara.

- Autoritațile portuare acționeaza pentru salvarea unei nave, sub pavilion Moldova, aflata la 16 mile marine travers de Constanța, care transporta produse petroliere, care a anunțat ca are probleme la sala motoare.

- Un vulcan de pe insula turistica Bali din Indonezia a erupt marti, la cateva zile dupa ce autoritatile au coborat gradul de alerta cu o treapta, conform unui oficial citat de DPA. Muntele Agung a aruncat in atmosfera o coloana de cenusa gri de 1.500 de metri inaltime, a anuntat Sutopo Nugroho, reprezentant…

- Guvernul mexican a emis vineri o alerta in sapte state pentru furtul, din centrul tarii, a unei surse radioactive care poate fi periculoasa pentru sanatatea umana daca este extrasa din recipientul sau, transmite EFE. Intr-un comunicat, Protectia Civila a precizat ca un densimetru nuclear…

- Alerta la Consulatul Romaniei din Bruxelles! Patru persoane se afla in carantina, in urma unei alerte cu antrax. Pompierii au acționat de urgența, in cladirea in care iși are sediul atat secția consulara a Romaniei, cat și mai multe companii.

- Autoritatile belgiene au fost mobilizate vineri dupa-amiaza in centrul orasului Bruxelles, din cauza suspiciunilor unui atac cu antrax, in zona in care se afla Consulatul Romaniei, afirma surse citate de presa belgiana.

- Pesta porcina africana a pus din nou in garda Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor. In urma cu o luna de zile, mai precis in data de 11 ianuarie 2018, Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala (IDSA) a confirmat un focar de pesta porcina africana, la porci domestici,…

- VACCINATI-VA! DSP Vaslui a raportat la Ministerul Sanatatii cinci cazuri de gripa in municipiul Barlad. Gripa face ravagii in toata tara, in special printre batrani, bolnavi si copii. La Institutul Cantacuzino din Bucuresti a fost trimisa, ieri, o proba de la un pacient internat la Sectia de Boli Infectioase…

- Un individ suspectat de acțiuni de spionaj pentru statul condus de Vladimir Putin a fost plasat in detenție, in urma deciziei autoritaților din Letonia. Statul baltic avertizase in trecut ca furtul de informații militare de catre agenți ruși s-a intensificat in ultimii ani.

- Apariția unui focar de pesta porcina africana in Ucraina in cursul lunii trecute, de altfel foarte aproape de granița cu Romania a pus in alerta autorițațile cu rol de prevenire și control de la Botoșani.

- Mai multe spitale judetene din tara au decis sa reduca programul de vizita ca urmare a avalansei de boli transmisibile pe cale aerogena. Printre acestea se numara si Spitalul de Urgenta Vaslui. 1. Incepand cu data de 07.02.2018 accesul vizitatorilor in unitate se va face conform urmatorului program:…

- Alerta in mai multe județe din țara: numarul cazurilor de viroze a crescut ingrijorator. La Timișoara și Iași, sute de minori au fost consultați in ultimele 24 de ore, iar in cateva zeci de cazuri au fost identificate simptome de gripa.

- In timp ce autoritatile se pregatesc de marele cutremur, doar in teorie, realitatea e crunta. Cei care locuiesc in blocuri cu bulina inca asteapta consolidarea imobilelor. Un pericol iminent exista doar pe hartie.

- Vulcanul Fuego din Guatemala, cu o altitudine de 3.763 m, a erupt joi, aruncand in aer coloane de cenusa, a anuntat protectia civila care a declarat alerta vulcanica portocalie in regiune,...

- Pe aceasta cale dorim sa informam cetatenii judetului Bihor, cu privire la confirmarea unui nou focar de pesta porcina africana din Romania. Astfel, din nefericire, recent a fost confirmat, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, un nou focar de pesta porcina africana, tot in judetul…

- Medicii veterinari din judetul Gorj au fost instruiti pentru ca focare de pesta porcina sa nu apara si in judetul nostru. „Am informat medicii veterinari despre acest nou caz de pesta porcina africana din tara noastra, de la Satu Mare. Da...

- Doua persoane si-au pierdut viata pana acum din cauza gripei, iar autoritatile sanitare solicita continuarea vaccinarii antigripale. Vestile sunt ingrijoratoare. Cercetatorii spun ca virusul se poate raspandi si prin simpla respiratie. Pana acum, se credea ca virusul gripal se ia doar daca atingi o…

- Autoritatile din Spania monitorizeaza frontierele pentru a se asigura ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu se va intoarce neobsevat si nu va prelua conducerea Parlamentului regional, a declarat, marti, un oficial spaniol de rang inalt, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Puigdemont…

- Autoritatile din Alaska au emis o avertizare de tsunami dupa ce un seism foarte puternic, de magnitudine peste 8 pe Richter a zguduit coasta. Potrivit National Tsunami Warning american, un val seismic urmeaza sa atinga coasta. Seismul a avut loc la ora 9h31min UTC (ora locala 0h31min). Potrivit datelor…

- Peste 80 de cazuri noi de rujeola s-au confirmat in ultima saptamana, aproape jumatatea dintre acestea fiind in judetele Vaslui si Prahova. Numarul total de imbolnaviri de la debutul epidemiei a depasit 10.500, fiind inregistrate 38 de decese. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control…

- Alerta de pesta porcina in Arges. Institutia prefectului a tranasmis un comunicat de presa privind controalele ce vor fi efectuate in perioada urmatoare sau la masurile pe care proprietarii de porci ar trebui sa le ia pentru a evita aceste probleme. Iata ce a transmis institutia Prefectului cu privire…

- Mai mult de jumatate din județele țarii se afla sub cod galben de vreme rea pana in aceasta seara la ora 20:00. Avertizarea emisa de Administrația Naționala de Meteorologie vizeaza 23 de județe printre care și Gorjul. Potrivit meteorologilor la inceput vor fi ninsori insemnate cantitativ, iar mai apoi…

- Peste 750 de elevi ai unei școli din județul Vaslui au reluat, luni, cursurile in frig, dupa ce unul dintre cazanele centralei pe lemne a unitații de invațamant s-a stricat din cauza vechimii. Deși problema este inca din decembrie anul trecut, aceasta nu a fost rezolvata pe motiv ca firma la care s-a…

- Locuitorii din Hawaii au inceput ziua de sambata intr-o stare de panica generala. Sistemul de aparare civila a emis o alerta de atac cu rachete nucleare pe telefoanele localnicilor. A trecut apoi o jumatate de ora de tensiune și confuzie, dupa care populația a fost anunțata, tot prin…

- Pesta porcina africana (PPA) a reaparut in Romania, pe raza localitatii Micula, in judetul Satu Mare, iar singura cale de a preveni imbolnavirea animalelor este respectarea cu strictete a unor masuri de protectie la venirea in contact cu animalele sanatoase, potrivit Asociatiei Crescatorilor si Exportatorilor…

- Autoritatile au confirmat, vineri, existenta unui focar de pesta porcina africana intr-o gospodarie din comuna Micula, judetul Satu-Mare, anuntand mai multe masuri pentru prevenirea extinderii bolii, intre care sacrificarea celor 13 porci din gospodaria afectata.

- "Imediat dupa anuntul facut de barbatul in varsta de 50 de ani, echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta s-a deplasat la fata locului pentru a lua masurile necesare in astfel de situatii", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, cpt. Petru Iftene. Conform…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, anunta Institutul american de geofizica (USGS).Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a emis o alerta de tsunami pe o raza de 1.

- Germania este in stare de alerta maxima, dupa ce descoperirea unor noi cazuri de pesta porcina africana in Polonia si Cehia a crescut riscul ca boala sa treaca granita, transmite DPA.Un purtator de cuvant de la institutul de sanatate animala Friedrich Loeffler Institute (FLI) a declarat…

- Un baiat in varsta de noua ani a disparut astazi, de langa tatal sau, in Caraș-Severin, in zona localitații Stancilova - comuna Șopotu Nou. Autoritațile inca il cauta pe micuț, iar parinții sunt in stare de șoc.

- Este alerta maxima intr-o comuna prahoveana, dupa ce un piroman ar fi incendiat șapte case in ultima perioada. Inițial, locuitorii din comuna Calugareni au crezut ca este vorba de un incendiu propriu-zis, insa cand au urmat și celelalate locuințe, astfel ca oamenii au intrat in panica. Autoritațile…

- Mașina unui ofițer de la Politia Rutiera a ars in intregime, joi noapte. Autoritațile au demarat o ancheta și, deși nu se cunosc foarte mutle detalii, anchetatorii nu exclud o mana criminala.

- Autoritațile irlandeze sunt în alerta, dupa ce au descoperit ca grupuri mari de români au ajuns în țara în aceasta perioada. Polițiștii irlandezi au identificat mai multe personae de origine româna, care fac parte dintr-o rețea de cerșetorie. Persoanele în…

- Un mistret impuscat pe un fond de vanatoare aflat la 10 kilometri de frontiera cu Ucraina, gestionat de Directia Silvica Suceava, a fost identificat cu depasiri ale nivelului de contaminare radioactiva Cs-137 si Cs 134, a anuntat, joi, directorul general al Regiei Nationale a Padurilor (RNP) - Romsilva,…

- Accident grav de circulație a avut lor in comuna Barsanesti, din județul Bacau, accident rutier produs in urma coliziunii dintre un autocar și un microbuz. La nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Interventie.

- Sotia fostului consilier judetean liberal Adrian Pascuta a fost data disparuta si este cautata de politisti, dupa ce a plecat de la domiciliul mamei sale in urma cu trei zile si nu s-a mai intors. "Politistii timiseni cauta o femeie de 35 de ani, disparuta de pe raza municipiului Timisoara. (...)…

- SARBATOARE… Capre, ursi, mascati si multe alte personaje vor anima, maine, 17 decembrie, Piata Civica din Vaslui. Autoritatile locale organizeaza, pentru al 36-lea an, Festivalul “Datini si obiceiuri de iarna”. Evenimentul va incepe la ora 10:00, cu traditionala parada pe traseul Copou – strada Mihail…